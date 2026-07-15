Biến động bóng đá Việt Nam: Thanh Hóa bên bờ vực giải thể, HLV Thái Lan dè chừng thầy trò Kim Sang Sik CLB Thanh Hóa xin trả lại đội bóng cho tỉnh do kiệt quệ tài chính, trong khi HLV Anthony Hudson của Thái Lan bất ngờ đánh giá Việt Nam là ứng viên số một cho ngôi vương ASEAN Cup 2026.

Bóng đá Việt Nam ngày 15/7 chứng kiến những mảng màu đối lập: sự bất ổn sâu sắc tại cấp độ câu lạc bộ với cuộc khủng hoảng tài chính tại Thanh Hóa và sự chuẩn bị kỹ lưỡng của đội tuyển quốc gia trước thềm giải vô địch Đông Nam Á.

CLB Thanh Hóa: Hồi chuông báo động về sự tồn tại

Công ty TNHH MTV Bóng đá Đông Á Thanh Hóa, đơn vị quản lý trực tiếp đội bóng xứ Thanh, đã chính thức gửi văn bản báo cáo tình trạng bế tắc tài chính và đề nghị trả lại đội bóng cho tỉnh Thanh Hóa. Đây là hệ quả trực tiếp từ cuộc khủng hoảng kéo dài từ tháng 8/2025, sau khi Chủ tịch CLB Cao Tiến Đoan bị khởi tố và bắt tạm giam. Việc đứt gãy nguồn lực tài chính từ Tập đoàn Đông Á khiến một trong những biểu tượng bóng đá giàu truyền thống nhất Việt Nam đứng trước nguy cơ giải thể.

Lộ trình chinh phục ASEAN Cup 2026

Trái ngược với sự ảm đạm tại Thanh Hóa, đội tuyển Việt Nam đang cho thấy sự tập trung cao độ cho mục tiêu đòi lại vị thế tại khu vực. Thầy trò HLV Kim Sang Sik vừa hoàn thành chuyến tập huấn tại Hàn Quốc và đã lên lịch trình chi tiết cho giai đoạn nước rút.

Đội tuyển Việt Nam về nước sau chuyến tập huấn tại Hàn Quốc. (Ảnh: VFF)

Cụ thể, sau trận giao hữu với Myanmar vào ngày 18/7, toàn đội sẽ lên đường sang Thái Lan vào sáng 20/7 để bắt đầu hành trình tại ASEAN Cup 2026. Sự chuẩn bị bài bản này đã thu hút sự chú ý lớn từ các đối thủ trong khu vực.

Góc nhìn từ đối thủ: HLV Thái Lan đánh giá cao Việt Nam

Trong buổi hội quân của đội tuyển Thái Lan, HLV trưởng Anthony Hudson đã đưa ra những nhận định đầy trọng thị dành cho bóng đá Việt Nam. Thay vì tự tin vào vị thế đương kim vô địch của "Voi chiến", ông Hudson lại chỉ ra rằng Việt Nam mới là ứng viên sáng giá nhất.

HLV Anthony Hudson đánh giá cao đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Thairath.

"Việt Nam đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ 3-4 tuần trước và chủ động dừng giải quốc nội để tạo điều kiện tối đa cho đội tuyển. Họ đã triệu tập những quân bài tốt nhất. Đây là cái nhìn khách quan dựa trên thực tế chuẩn bị của các đội," HLV Hudson chia sẻ. Chiến lược gia này cũng thừa nhận Thái Lan đang phải đối mặt với nhiều khó khăn khách quan, khiến họ không phải là ứng viên số một ở giải đấu tới.

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