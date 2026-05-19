Biến động ghế huấn luyện: Ông Vũ Tiến Thành rời Ninh Bình về cứu viện HAGL Giám đốc kỹ thuật Vũ Tiến Thành chính thức rời Ninh Bình để tái hợp HAGL trong cuộc đua trụ hạng, mở đường cho HLV Chu Đình Nghiêm gia nhập đội bóng cố đô.

Thị trường nhân sự tại V.League vừa chứng kiến những chuyển động đầy bất ngờ liên quan đến hai đội bóng ở hai đầu bảng xếp hạng. Theo đó, ông Vũ Tiến Thành đã chính thức chia tay vai trò Giám đốc kỹ thuật tại CLB Ninh Bình để quay trở lại Pleiku, đánh dấu một cuộc tái hợp quan trọng với đội bóng phố Núi trong giai đoạn khó khăn.

HAGL và nhiệm vụ giải cứu tại Pleiku

Tại Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), ông Vũ Tiến Thành sẽ tiếp tục đảm nhiệm cương vị Giám đốc Học viện. Tuy nhiên, nhiệm vụ cấp bách nhất của nhà cầm quân này là phối hợp và hỗ trợ chuyên môn cho ban huấn luyện đội 1 trong giai đoạn nước rút của mùa giải 2025/26.

Trong bối cảnh HAGL đang vùng vẫy trong cuộc chiến trụ hạng đầy khốc liệt, kinh nghiệm và sự am hiểu sâu sắc về hệ thống của ông Thành được xem là yếu tố then chốt để ổn định tình hình. Khả năng quản trị và kinh nghiệm trận mạc của ông được kỳ vọng sẽ giúp đội chủ sân Pleiku vượt qua cơn khủng hoảng phong độ hiện tại.

Tham vọng vươn tầm của CLB Ninh Bình

Ở chiều ngược lại, CLB Ninh Bình cũng nhanh chóng triển khai phương án thay thế đầy tham vọng. Đội bóng cố đô đang tiến rất gần đến việc bổ nhiệm HLV Chu Đình Nghiêm. Chiến lược gia người Thanh Hóa vừa khép lại hành trình 5 năm đầy dấu ấn cùng Hải Phòng và hiện là cái tên tự do sáng giá nhất trên thị trường huấn luyện viên.

Tuy nhiên, cấu trúc chỉ đạo tại Ninh Bình sẽ có sự sắp xếp đặc biệt trong giai đoạn chuyển giao này. HLV Bae Ji Won vẫn giữ quyền chỉ đạo trực tiếp để hoàn thiện chiến dịch hiện tại. Trong khi đó, ông Chu Đình Nghiêm sẽ đóng vai trò hỗ trợ chuyên môn và làm quen với đội bóng trước khi chính thức tiếp quản ghế nóng từ mùa giải 2026/27.

Vị thế vững chắc trên bảng xếp hạng

Động thái chiêu mộ một nhà cầm quân đẳng cấp như ông Nghiêm cho thấy Ninh Bình đã sẵn sàng cho kế hoạch chinh phục những đỉnh cao mới. Hiện tại, họ đang vững vàng ở vị trí thứ 3 với 44 điểm, bỏ xa Hà Nội FC 2 điểm trên bảng xếp hạng. Việc sớm ổn định bộ máy lãnh đạo giúp Ninh Bình tập trung tối đa cho mục tiêu duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu V.League.