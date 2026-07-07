Biến động giá iPhone 16 tháng 7: Phân tích cơ hội sở hữu flagship từ 12 triệu đồng Thị trường iPhone 16 ghi nhận đợt giảm giá sâu nhất từ đầu năm, với sự xuất hiện của iPhone 16e ở phân khúc 12 triệu đồng và dòng Pro Max cũ chạm đáy. Đây là thời điểm lý tưởng để nâng cấp thiết bị trước khi Apple ra mắt dòng sản phẩm mới vào mùa thu.

Bước sang tháng 7, thị trường điện thoại đang chứng kiến những đợt điều chỉnh giá vô cùng mạnh mẽ đối với dòng sản phẩm iPhone 16 Series. Đây được coi là thời điểm "vàng" khi làn sóng mua sắm hạ nhiệt trước thềm các dòng sản phẩm thế hệ tiếp theo rục rịch ra mắt vào mùa thu, khiến các đại lý bán lẻ đồng loạt hạ giá sâu để kích cầu và giải phóng hàng tồn kho.

Chi tiết bảng giá iPhone 16 Series cập nhật tháng 7

Sau hơn một năm ra mắt, iPhone 16 Series vẫn giữ vững vị thế là dòng smartphone cao cấp được săn đón nhất tại thị trường Việt Nam nhờ hiệu năng vượt trội và hệ sinh thái tối ưu. Tuy nhiên, cục diện giá cả trong tháng 7 đã có sự phân hóa rõ rệt giữa các dòng sản phẩm, giúp người tiêu dùng đưa ra quyết định mua sắm tối ưu nhất.

Dưới đây là tổng hợp bảng giá chi tiết các phiên bản iPhone 16 đang được giao dịch phổ biến tại các chuỗi hệ thống bán lẻ và thị trường máy lướt trong tháng này:

Dòng sản phẩm Phiên bản bộ nhớ Giá tham khảo (VNĐ) Tình trạng iPhone 16e 128GB 12.490.000 Mới iPhone 16e 256GB 18.350.000 Mới iPhone 16e 512GB 23.690.000 Mới iPhone 16 Pro (Cũ) 128GB 17.790.000 Đã qua sử dụng iPhone 16 Pro (Cũ) 256GB 19.690.000 Đã qua sử dụng iPhone 16 128GB 19.290.000 Mới iPhone 16 256GB 22.290.000 Mới iPhone 16 Pro Max (Cũ) 256GB 23.090.000 Đã qua sử dụng iPhone 16 Pro Max (Cũ) 512GB 25.190.000 Đã qua sử dụng iPhone 16 Plus 128GB 24.190.000 Mới iPhone 16 Plus 256GB 26.490.000 Mới iPhone 16 Plus 512GB 30.290.000 Mới

Sự trỗi dậy của phân khúc iPhone 16e giá rẻ

Điểm sáng đáng chú ý nhất trong danh mục sản phẩm của Apple tháng này chính là iPhone 16e. Với mức giá khởi điểm cực kỳ dễ tiếp cận chỉ từ 12,49 triệu đồng, dòng máy này đang tạo nên cơn sốt tại các đại lý. Bằng việc giữ lại những giá trị cốt lõi về hiệu năng mạnh mẽ và sự mượt mà của hệ điều hành iOS, đồng thời tối giản hóa một vài chi tiết phần cứng không quá thiết yếu, iPhone 16e chính là câu trả lời hoàn hảo cho phân khúc cận cao cấp.

iPhone 16e

Flagship dòng Pro và Pro Max chạm mức giá đáy

Đối với những ai mong muốn trải nghiệm những công nghệ đỉnh cao nhất như màn hình ProMotion 120Hz mượt mà, khung viền Titanium sang trọng và cụm camera zoom quang học vượt trội, phân khúc máy cũ của dòng Pro là lựa chọn không thể bỏ qua. Việc giảm giá sâu của phân khúc máy đã qua sử dụng giúp người dùng tiết kiệm được từ 5 đến 7 triệu đồng so với thời điểm mở bán mà vẫn sở hữu thiết kế và cấu hình đỉnh cao.

iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max

Cụ thể, với mức giá chỉ từ 23.090.000 đồng cho phiên bản iPhone 16 Pro Max 256GB (cũ), người dùng đã có thể sở hữu thiết bị flagship cao cấp nhất mà không cần bỏ ra mức kinh phí quá lớn như thời điểm sở hữu máy mới nguyên seal.

Lựa chọn cân bằng giữa iPhone 16 tiêu chuẩn và bản Plus

iPhone 16 bản tiêu chuẩn 128GB hiện có giá ổn định ở mức 19.290.000 đồng. Đây là mức giá hợp lý cho một thiết bị sở hữu chip xử lý mạnh mẽ, nút Camera Control tiện dụng và bảng màu sắc trẻ trung. Trong khi đó, nếu người dùng yêu thích không gian hiển thị rộng rãi cùng dung lượng pin lớn hơn để phục vụ công việc, iPhone 16 Plus với mức giá từ 24.190.000 đồng sẽ là lựa chọn đáp ứng trọn vẹn nhu cầu giải trí và làm việc cả ngày dài.

iPhone 16 Plus

Kinh nghiệm tối ưu khi mua iPhone 16 thời điểm này

Khi lựa chọn mua các dòng máy mới chính hãng như iPhone 16, 16 Plus hay 16e, người dùng nên ưu tiên các chuỗi đại lý ủy quyền chính thức của Apple (AAR) tại Việt Nam để đảm bảo quyền lợi bảo hành 12 tháng tiêu chuẩn và các ưu đãi trợ giá đi kèm.

Riêng đối với phân khúc máy cũ (iPhone 16 Pro, 16 Pro Max), do mức giá đang rất tốt nên lượng hàng trên thị trường vô cùng dồi dào nhưng chất lượng có thể không đồng đều. Người mua cần lưu ý các điểm sau:

Lựa chọn hệ thống uy tín có chính sách cam kết, bảo hành nguồn và màn hình rõ ràng.

Kiểm tra kỹ ngoại hình, số lần sạc và dung lượng pin thực tế.

Thử nghiệm kỹ các tính năng bảo mật như Face ID và các nút chức năng mới.

Lưu ý: Bảng giá trên phản ánh mức giá giao dịch chung trên thị trường trong tháng 7 và có thể biến động nhẹ tùy thuộc vào chính sách riêng của từng đại lý cũng như tình trạng thực tế của máy cũ.