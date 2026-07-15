Biến động lớn tại CLB Đồng Tháp: Rời sân Cao Lãnh và tiến hành đổi tên đội bóng Đội bóng xứ sen hồng chính thức hội quân tại TP.HCM, chuẩn bị các thủ tục pháp lý để thay đổi tên gọi và địa điểm thi đấu cho mùa giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027.

Chiều ngày 13/7/2026, một chương mới đầy biến động của bóng đá Đồng Tháp đã bắt đầu tại Trung tâm Thể thao Thành Long, TP.HCM. Thay vì không khí quen thuộc tại sân Cao Lãnh, thầy trò huấn luyện viên Ngô Quang Sang cùng trợ lý Thanh Bình lại hội quân ở một địa điểm hoàn toàn mới. Đây là bước ngoặt lớn trong lịch sử đội bóng xứ sen hồng trước thềm mùa giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027.

Đồng Tháp dự định đổi tên CLB. Ảnh: DFC.

Cuộc di cư khỏi sân vận động Cao Lãnh

Quyết định tập trung tại TP.HCM không đơn thuần là một đợt tập huấn ngắn hạn để rèn quân. Đây là hệ quả tất yếu sau khi Công ty Cổ phần Phát triển Bóng đá Đồng Tháp hoàn tất việc bàn giao lại toàn bộ mặt bằng tại sân vận động Cao Lãnh. Từ ngày 15/6/2026, văn phòng và các trang thiết bị của đội bóng đã được vận chuyển khỏi địa điểm này, tuân thủ đúng nội dung công văn của Trường phổ thông năng khiếu thi đấu thể thao tỉnh Đồng Tháp.

Việc rời bỏ "thánh địa" gắn liền với nhiều thăng trầm của bóng đá miền Tây cho thấy khả năng đội bóng sẽ chính thức chuyển trụ sở lên TP.HCM. Những diễn biến này gây bất ngờ lớn cho giới mộ điệu, bởi bản sắc của đội bóng vốn gắn liền với hình ảnh xứ sen hồng trong nhiều thập kỷ qua.

Thủ tục đổi tên và những quy định khắt khe từ VFF

Trước những thay đổi mang tính cấu trúc này, Công ty VPF hiện đang tích cực làm việc với ban lãnh đạo đội bóng về lộ trình chuyển đổi. Đoàn công tác của VPF đã cung cấp các tư vấn chuyên môn sâu sắc về việc hoàn thiện hồ sơ đổi tên câu lạc bộ và đăng ký địa điểm thi đấu mới, đảm bảo phù hợp với quy chế hiện hành của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).

Đại diện VPF đặc biệt lưu ý ban lãnh đạo Đồng Tháp cần tuân thủ nghiêm ngặt mọi quy định hành chính. Theo điều lệ Giải hạng Nhất quốc gia, trong trường hợp một đội bóng sử dụng sân nhà không nằm cùng tỉnh hoặc thành phố với nơi đặt trụ sở chính, câu lạc bộ đó bắt buộc phải có văn bản giải trình chi tiết gửi tới VFF để được xem xét phê duyệt.

Sự thay đổi này không chỉ là câu chuyện về giấy tờ mà còn là một thử thách về mặt cảm xúc đối với người hâm mộ tại Cao Lãnh. Với lộ trình hiện tại, khán giả địa phương khó có cơ hội được theo dõi trực tiếp đội bóng thi đấu trên sân nhà cũ trong chiến dịch sắp tới. Mùa giải 2026-2027 hứa hẹn sẽ mang đến một diện mạo hoàn toàn khác, cả về tên gọi lẫn bản sắc cho đại diện bóng đá này.