Biến động lực lượng bóng đá Việt Nam: U23 mất trụ cột, Nguyễn Filip sẵn sàng đấu Malaysia Trung vệ Đinh Quang Kiệt lỡ hẹn trận gặp Thái Lan do chấn thương hy hữu. Ở cấp độ ĐTQG, thủ thành Nguyễn Filip được kỳ vọng trở lại đội hình xuất phát trong màn tiếp đón Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027.

Bóng đá Việt Nam đang trải qua những ngày biến động mạnh mẽ về nhân sự ở cả cấp độ trẻ lẫn đội tuyển quốc gia. Trong khi U23 Việt Nam chịu tổn thất lớn ngay trước thềm giải giao hữu quốc tế, ĐTQG lại đang đứng trước những lựa chọn quan trọng về mặt nhân sự cho chiến dịch vòng loại Asian Cup 2027.

U23 Việt Nam và tổn thất nhân sự nơi hàng phòng ngự

Đội tuyển U23 Việt Nam vừa đón nhận tin không vui về tình hình lực lượng ngay trước thềm cuộc đối đầu quan trọng với U23 Thái Lan tại giải giao hữu CFA Team China 2026. Trung vệ trụ cột Đinh Quang Kiệt đã gặp phải một chấn thương hy hữu, làm đảo lộn kế hoạch chiến thuật của ban huấn luyện.

Quang Kiệt dính chấn thương.

Cụ thể, trong lúc di chuyển đi tập thể dục, Quang Kiệt bất ngờ bước hụt bậc thềm, dẫn đến chấn thương cổ chân nghiêm trọng. Đây là một mất mát đáng tiếc bởi trung vệ này được xem là chốt chặn quan trọng nhờ thể hình lý tưởng và khả năng phán đoán tốt. Để lấp đầy khoảng trống này, ban huấn luyện đã quyết định đưa Hải Anh vào sân thay thế, một thử nghiệm mang tính chắp vá trong bối cảnh giải đấu đã cận kề.

Đại chiến Việt Nam - Malaysia: Chốt chặn Nguyễn Filip và áp lực lên Xuân Son

Tại cấp độ đội tuyển quốc gia, sức nóng của trận đấu với Malaysia trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027 đang tăng dần. Sự chú ý đổ dồn vào vị trí khung gỗ, nơi Nguyễn Filip được kỳ vọng sẽ trở lại đội hình xuất phát.

Nguyễn Filip trong màu áo tuyển Việt Nam.

Với đẳng cấp đã được khẳng định tại châu Âu, Nguyễn Filip không chỉ mang lại sự an tâm bằng những pha cứu thua xuất sắc mà còn là hạt nhân trong việc triển khai bóng từ tuyến dưới. Trước một Malaysia sở hữu lối chơi tốc độ và pressing tầm cao, kinh nghiệm của thủ môn Việt kiều sẽ là chìa khóa giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik kiểm soát thế trận tại Thiên Trường.

Ở chiều ngược lại, tiền vệ Nooa Laine của Malaysia đã gửi đi thông điệp đầy tự tin ngay khi đặt chân đến Ninh Bình. Cầu thủ sinh năm 2002 khẳng định đội bóng của anh đủ mạnh để giành chiến thắng ngay trên sân khách, dù thừa nhận Việt Nam là đối thủ khó chịu.

Dấu hỏi về phong độ của tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son

Bên cạnh câu chuyện về hàng thủ, truyền thông khu vực, đặc biệt là trang Superball của Indonesia, đang đặt dấu hỏi lớn về thể trạng của Nguyễn Xuân Son. Những báo cáo về việc tăng cân và màn trình diễn chưa thực sự bùng nổ trong trận gặp Bangladesh khiến chân sút gốc Brazil gặp không ít áp lực. Trận đấu tới đây với Malaysia chính là cơ hội để Xuân Son chứng minh giá trị và khẳng định bản năng sát thủ của mình.

Bóng đá nội và hành trình châu lục của tuyển nữ U20

Trong khi các đội tuyển nam đang tập trung cho các mục tiêu ngắn hạn, bóng đá nữ Việt Nam cũng bắt đầu hành trình mới. Đội tuyển U20 nữ Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Okiyama Masahiko đã có mặt tại Thái Lan để tham dự Vòng chung kết U20 nữ châu Á 2026. Đây là giải đấu quyết định 4 tấm vé đại diện châu Á tham dự World Cup U20 nữ tại Ba Lan, một cột mốc lịch sử mà các cô gái trẻ đang khao khát chinh phục.

Tại sân chơi quốc nội, Giải bóng đá Hạng Nhì Quốc gia 2026 cũng ghi nhận sự trở lại đầy cảm hứng của CLB Quảng Ngãi. Trong trận ra quân trên sân nhà sau nhiều năm vắng bóng, đội bóng đất Quảng đã chia điểm với Lâm Đồng với tỷ số hòa 1-1 trước sự cổ vũ của hàng nghìn khán giả, đánh dấu một khởi đầu tích cực cho phong trào bóng đá địa phương.