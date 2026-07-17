Biến động lực lượng tuyển Việt Nam: Khổng Minh Gia Bảo vá hàng thủ, Patrik Lê Giang ghi điểm Trước thềm ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang Sik buộc phải điều chỉnh nhân sự do chấn thương của Duy Mạnh, Văn Khang, đồng thời chứng kiến sự bứt phá của Patrik Lê Giang.

Đội tuyển Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuẩn bị then chốt cho chiến dịch ASEAN Cup 2026 với những biến động lớn về nhân sự. Trong bối cảnh hàng phòng ngự chịu tổn thất nặng nề từ các trụ cột, HLV Kim Sang Sik đã phải nhanh chóng thực hiện những điều chỉnh chiến thuật nhằm duy trì sự ổn định trước trận giao hữu với Myanmar tại Thái Nguyên.

Khổng Minh Gia Bảo: Giải pháp cấp thiết cho hàng phòng ngự

Sự vắng mặt đồng thời của Đỗ Duy Mạnh và Lê Ngọc Bảo do chấn thương đã tạo ra một khoảng trống lớn nơi hệ thống phòng ngự của đội tuyển. Để giải quyết bài toán này, chiến lược gia người Hàn Quốc đã quyết định triệu tập bổ sung trung vệ Khổng Minh Gia Bảo từ câu lạc bộ Công an TP.HCM.

Cầu thủ sinh năm 2000 không phải là gương mặt xa lạ khi đây là lần thứ ba anh được gọi lên tuyển. Với khả năng tì đè ấn tượng và tư duy đọc tình huống sắc bén, Gia Bảo được kỳ vọng sẽ khỏa lấp vị trí mà các đàn anh để lại. Việc từng làm việc với ban huấn luyện từ cuối năm 2025 giúp trung vệ này có lợi thế lớn trong việc thích nghi nhanh với sơ đồ chiến thuật của ông Kim Sang Sik.

Khổng Minh Gia Bảo được gọi bổ sung để vá hàng thủ đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Nỗi lo từ những sự vắng mặt đáng tiếc

Tổn thất lớn nhất có lẽ thuộc về trường hợp của Đỗ Duy Mạnh. Dù đã nỗ lực hồi phục trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, trung vệ thuộc biên chế câu lạc bộ Hà Nội vẫn không kịp bình phục chấn thương đầu gối để tham dự ASEAN Cup 2026. Trong tâm thư chia tay đội tuyển, Duy Mạnh bày tỏ sự tiếc nuối nhưng khẳng định sẽ luôn là hậu phương vững chắc cổ vũ các đồng đội bảo vệ ngôi vương.

Bên cạnh đó, hàng công cũng chịu thiệt thòi khi tài năng trẻ Khuất Văn Khang buộc phải rời đội để trở về câu lạc bộ điều trị chấn thương. Sự thiếu vắng một cầu thủ đa năng, có khả năng gây đột biến như Văn Khang buộc ban huấn luyện phải tính toán lại các phương án tiếp cận khung thành đối phương.

Patrik Lê Giang và thông số "người không phổi"

Giữa những tin không vui về chấn thương, sự xuất hiện của Patrik Lê Giang mang đến một luồng sinh khí mới cho vị trí gác đền. Thủ thành 33 tuổi này đang gây ấn tượng mạnh với ban huấn luyện không chỉ bằng kinh nghiệm mà còn ở nền tảng thể lực vô cùng bền bỉ.

Thống kê cho thấy tại V.League 2025/26, Patrik Lê Giang đã thi đấu trọn vẹn 26 trận với tổng cộng 2.340 phút. Con số này vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Đặng Văn Lâm (2.250 phút) hay Trần Trung Kiên (2.160 phút). Khả năng giao tiếp tiếng Việt thuần thục cùng phong độ ổn định giúp tân binh này trở thành ứng viên nặng ký cho suất bắt chính trong khung gỗ đội tuyển Việt Nam.

Patrick Lê Giang ghi điểm với thể lực bền bỉ. (Ảnh: CLB Công An TP.HCM)

Sức nóng tại Thái Nguyên trước giờ bóng lăn

Trận giao hữu với đội tuyển Myanmar vào tối 18/7 được xem là bài tổng duyệt quan trọng nhất trước khi bước vào giải vô địch Đông Nam Á. Sức hút của trận đấu là rất lớn khi toàn bộ vé trực tuyến đã được tiêu thụ sạch. Ban tổ chức đã phải mở bán trực tiếp vé mệnh giá 100.000 đồng tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên để phục vụ người hâm mộ.

Về phía đối thủ, đội tuyển Myanmar đã có mặt tại Thái Nguyên với lực lượng mạnh nhất, kết hợp giữa kinh nghiệm của các cầu thủ thi đấu tại nước ngoài và sức trẻ. Đây sẽ là liều thuốc thử liều cao để HLV Kim Sang Sik đánh giá lại hệ thống phòng ngự mới và khả năng hòa nhập của các nhân tố bổ sung trước khi chính thức bước vào hành trình bảo vệ chức vô địch.