Biến động nhân sự tại xAI: Hai đồng sáng lập Jimmy Ba và Tony Wu bất ngờ rời đi Sự ra đi của Jimmy Ba và Tony Wu đánh dấu đợt xáo trộn lãnh đạo lớn nhất tại xAI, khi một nửa đội ngũ giám đốc cốt cán đã rời bỏ Elon Musk chỉ sau gần 3 năm.

Công ty trí tuệ nhân tạo xAI của tỷ phú Elon Musk đang đối mặt với sự xáo trộn nhân sự nghiêm trọng khi hai nhà đồng sáng lập chủ chốt là Jimmy Ba và Tony Wu lần lượt thông báo từ chức. Sự việc diễn ra trong bối cảnh xAI thực hiện các thay đổi chiến lược sâu rộng, bao gồm việc sáp nhập vào SpaceX để hiện thực hóa tầm nhìn xây dựng trung tâm dữ liệu trong không gian.

Sự rời đi của những trụ cột kỹ thuật

Vào ngày 10/2, Jimmy Ba, một trong những gương mặt quan trọng nhất tại xAI, đã chính thức thông báo rời công ty để "điều chỉnh lại quan điểm về bức tranh toàn cảnh AI". Là học trò của Geoffrey Hinton - người được mệnh danh là một trong những cha đẻ của AI hiện đại, Jimmy Ba giữ vai trò điều hành phần lớn hoạt động của xAI cho đến cuối năm ngoái. Ông từng trực tiếp quản lý đội ngũ hơn 1.000 chuyên gia và báo cáo công việc thẳng cho Elon Musk.

Đáng chú ý, quyền quản lý của Jimmy Ba tại xAI đã có dấu hiệu thay đổi từ tháng 9 năm ngoái khi một phần nhiệm vụ của ông được bàn giao cho Diego Pasini, một nhân sự trẻ mới tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023.

Hai Đồng Sáng Lập xAI Bất Ngờ Rời Đi Giữa Những Thay Đổi (Nguồn: Internet)

Trước đó một ngày, vào ngày 9/2, Tony Wu cũng đã xác nhận việc rời đi với chia sẻ muốn "bước sang chương tiếp theo của cuộc đời". Ngay sau thông báo này, tài khoản của ông trên hệ thống Slack nội bộ của xAI đã bị vô hiệu hóa. Trước khi rời đi, vai trò của Tony Wu đã được chuyển giao cho Guodong Zhang trong một đợt tái cấu trúc nội bộ.

Thách thức trong việc duy trì đội ngũ sáng lập

xAI được Elon Musk thành lập vào tháng 7/2023 với đội ngũ nòng cốt gồm 12 giám đốc là các chuyên gia hàng đầu từ Google, Microsoft và Tesla. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, một nửa số lãnh đạo này đã rời bỏ công ty. Danh sách nhân sự ra đi bao gồm nhiều cái tên nổi bật như Kyle Kosic (sang OpenAI), Christian Szegedy, Igor Babuschkin và gần đây nhất là Greg Yang.

Sự hao hụt nhân sự cấp cao này cho thấy những thách thức lớn trong việc duy trì ổn định đội ngũ tại các công ty của Elon Musk. Theo các báo cáo từ Bloomberg, những xáo trộn này có thể bắt nguồn từ sự bất đồng quan điểm giữa các nhà đồng sáng lập và chiến lược mới của Musk.

Tầm nhìn mới và sự sáp nhập vào SpaceX

Việc tái cấu trúc nhân sự tại xAI diễn ra song song với động thái sáp nhập công ty này vào SpaceX. Elon Musk đang hướng tới một mục tiêu táo bạo: tận dụng hạ tầng của SpaceX để xây dựng các trung tâm dữ liệu ngoài không gian, phục vụ cho việc huấn luyện các mô hình ngôn ngữ lớn.

Mặc dù sự ra đi của Jimmy Ba và Tony Wu để lại khoảng trống lớn về mặt kỹ thuật, xAI vẫn đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ phát triển các mô hình trí tuệ nhân tạo thế hệ mới. Tuy nhiên, việc mất đi 50% đội ngũ giám đốc sáng lập chỉ trong chưa đầy ba năm là một tín hiệu đáng lo ngại về tính bền vững trong cấu trúc lãnh đạo của công ty này.