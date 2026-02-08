Biến động tại FIFA: Liên minh toàn cầu siết chặt vòng vây phế truất Gianni Infantino Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đối mặt nguy cơ bị lật đổ sau khi 136 quốc gia phản đối dự án bán cổ phần các giải đấu, mở đường cho cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm.

Chỉ trong vòng 24 giờ, vị thế dường như bất khả xâm phạm của Gianni Infantino tại thượng tầng bóng đá thế giới đã sụp đổ nghiêm trọng. Nguồn cơn của cuộc khủng hoảng chính trị tại FIFA bắt nguồn từ kế hoạch bí mật nhằm bán cổ phần các giải đấu lớn, bao gồm cả World Cup, cho các quỹ đầu tư tư nhân – một bước đi được thực hiện mà không có sự đồng thuận hay hay biết từ các lãnh đạo chủ chốt.

Gianni Infantino đang bị tẩy chay.

Cuộc nổi dậy của các liên đoàn và sự rạn nứt nội bộ

Liên đoàn Bóng đá Châu Âu (UEFA) lập tức tung ra đòn đáp trả mạnh mẽ nhất khi đe dọa tẩy chay toàn bộ các giải đấu do FIFA tổ chức. Đối với UEFA, đây được xem là thời cơ chiến lược để gạt Infantino khỏi quyền lực thượng tầng. Sự phản đối không dừng lại ở châu Âu. Liên đoàn Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (Concacaf) – đơn vị hợp tác tổ chức World Cup 2026 – đã lên tiếng yêu cầu rà soát toàn diện bộ máy lãnh đạo.

Đáng chú ý, các quốc gia đồng minh truyền thống thuộc Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) cũng đồng loạt quay lưng. Cuộc khủng hoảng nhanh chóng lan rộng vào bên trong bộ máy hành chính tại Zurich khi hai cộng sự thân cận của Infantino là cố vấn cấp cao Carlos Cordeiro và Giám đốc điều hành Kevin Lamour lần lượt nộp đơn từ chức. Trong lời chia tay, ông Lamour thẳng thắn thừa nhận đội ngũ nhân sự FIFA đã bị lừa dối về dự án thương mại này.

Lộ trình phế truất và bài toán 106 phiếu bầu

Dù Infantino nỗ lực bám trụ cho đến kỳ bầu cử vào tháng 3 năm sau, các phe đối lập đang xúc tiến quy trình phế truất khẩn cấp. Để kích hoạt kịch bản lật đổ trước thời hạn, Hội đồng FIFA gồm 37 thành viên cần tối thiểu 19 phiếu thuận để triệu tập cuộc họp bất thường. Sau đó, Đại hội bất thường với sự tham gia của 211 liên đoàn thành viên sẽ quyết định số phận Chủ tịch FIFA thông qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm, với cột mốc cần thiết là 106 phiếu.

Sheikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa có thể thay Infantino.

Thống kê hiện tại cho thấy đã có 136 quốc gia chính thức lên tiếng bác bỏ kế hoạch đầu tư tư nhân của FIFA. Dù việc phản đối một dự án kinh tế chưa đồng nghĩa với một lá phiếu bãi miễn nhân sự, con số 136 đã vượt xa ngưỡng 106 phiếu cần thiết để tạo nên bước ngoặt lịch sử. Cơ cấu cử xơ hiện tại chứng kiến UEFA nắm giữ 55 phiếu, châu Phi 54 phiếu, châu Á 46 phiếu và Concacaf 35 phiếu. Sự đồng lòng giữa các khối này sẽ chấm dứt triều đại của Infantino.

Cục diện cuộc đua vào chiếc ghế quyền lực tại Zurich

Trước làn sóng thoái vị tiềm tàng, các ứng viên thay thế vị trí Chủ tịch FIFA đã bắt đầu lộ diện. Victor Montagliani, Chủ tịch Concacaf, nổi lên như một ứng viên sáng giá nhờ khả năng thông thạo 4 ngôn ngữ cùng kinh nghiệm dày dạn trong công tác quản lý và tổ chức World Cup. Bên cạnh đó, Sheikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa, Chủ tịch AFC, sở hữu lợi thế lớn nhờ sự ủng hộ tuyệt đối từ khối 46 thành viên châu Á. Chủ tịch PSG, ông Nasser Al-Khelaifi, cũng được nhắc đến như một phương án nhân sự tầm cỡ.

Nhằm cứu vãn tình thế, Infantino đang gấp rút triển khai các cuộc vận động ngoại giao nhằm hàn gắn mối quan hệ với những đối tác như Qatar hay Morocco. Tuy nhiên, khi các nhà tài trợ lớn bắt đầu cân nhắc rút lui và các liên đoàn đồng loạt quay lưng, kịch bản rời Zurich trước thời hạn giống như Sepp Blatter năm 2015 đang trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết đối với Gianni Infantino.