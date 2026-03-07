Biến động World Cup 2026: DFB ép Nagelsmann từ chức, HLV Moriyasu bỏ ngỏ tương lai Sau những cú sốc tại vòng knock-out World Cup 2026, tương lai của các chiến lược gia hàng đầu như Julian Nagelsmann và Hajime Moriyasu đang trở thành tâm điểm với những quyết định mang tính bước ngoặt.

World Cup 2026 đang bước vào giai đoạn khốc liệt nhất, không chỉ trên sân cỏ mà còn ở thượng tầng các đội bóng lớn. Những thất bại sớm đã kích hoạt những cuộc thanh trừng và sự rạn nứt nội bộ, đẩy nhiều nền bóng đá vào trạng thái chuyển giao bắt buộc.

Sức ép tại Frankfurt: DFB yêu cầu Julian Nagelsmann rời ghế

Tương lai của Julian Nagelsmann tại đội tuyển Đức đang đếm ngược từng ngày. Sau thất bại đáng thất vọng tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, vị chiến lược gia 38 tuổi đã bị triệu tập đến trụ sở của Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) tại Frankfurt. Cuộc họp kín kéo dài 3 giờ đồng hồ không chỉ là nơi để giải trình về mặt chuyên môn mà còn là thông điệp đanh thép từ giới thượng tầng.

Theo các nguồn tin nội bộ, DFB đã đưa ra đề nghị thẳng thắn: Nagelsmann nên chủ động từ chức để bảo toàn danh dự. Đổi lại, nhà cầm quân này sẽ nhận được khoản đền bù lên tới 7 triệu euro. Đây là động thái cho thấy sự kiên nhẫn của bóng đá Đức đã chạm giới hạn sau một chu kỳ không thành công như mong đợi.

Julian Nagelsmann bị đặt dấu hỏi về tương lai. Ảnh: Getty Images

Hajime Moriyasu và khoảng lặng sau thất bại trước Brazil

Ở một diễn biến khác, huấn luyện viên Hajime Moriyasu của đội tuyển Nhật Bản cũng đang đứng trước ngã ba đường. Trận thua sát nút 1-2 trước Brazil tại vòng 32 đội đã để lại sự tiếc nuối lớn cho đại diện châu Á. Thay vì khẳng định cam kết gắn bó, ông Moriyasu lại chọn cách im lặng đầy ẩn ý về tương lai của mình.

Chia sẻ với truyền thông, ông bộc bạch rằng bản thân cần một khoảng lặng để nhìn nhận lại toàn bộ hành trình đã qua. Sự thận trọng của Moriyasu cho thấy áp lực cực lớn mà các huấn luyện viên phải gánh chịu tại sân chơi World Cup, nơi một sai lầm nhỏ cũng có thể xóa sạch công lao của cả một quá trình chuẩn bị dài hơi.

Hajime Moriyasu hiện đang cân nhắc tương lai. Ảnh: Getty Images

Nhận định chiến thuật: Tây Ban Nha dè chừng sức mạnh Colombia

Trong khi các đội bóng khác đang loay hoay với bài toán nhân sự, huấn luyện viên Luis de la Fuente của Tây Ban Nha lại dành sự tập trung tối đa cho các đối thủ tiềm năng. Ông gây bất ngờ khi công khai điền tên Colombia vào danh sách ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch World Cup 2026.

Dưới góc nhìn chuyên môn, De la Fuente đánh giá cao sự kết hợp giữa kỹ thuật cá nhân điêu luyện và nền tảng thể lực sung mãn của đại diện Nam Mỹ. Đặc biệt, hàng tấn công của Colombia được coi là một trong những hệ thống vận hành biến ảo nhất giải đấu năm nay, đủ sức xuyên phá bất kỳ hàng thủ kiên cố nào.

Sóng ngầm tại Hàn Quốc và nội bộ tuyển Bỉ

Hậu trường của đội tuyển Hàn Quốc cũng không kém phần căng thẳng. Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) đã phải lên tiếng bác bỏ những nghi vấn cho rằng Son Heung-min phải dự bị trong trận gặp Nam Phi do mâu thuẫn với truyền thông. KFA khẳng định mọi quyết định của HLV Hong Myung-bo hoàn toàn dựa trên tính toán chiến thuật, bất chấp những áp lực từ dư luận xứ Kim chi.

Tại trại tập trung của đội tuyển Bỉ, tiền vệ Youri Tielemans cũng đã nhanh chóng dập tắt những tin đồn về sự rạn nứt với Leandro Trossard. Vụ va chạm trên sân trong trận thắng Senegal được giải thích đơn giản là hệ quả của sự nhiệt huyết và khát khao chiến thắng. Trong bóng đá đỉnh cao, những va chạm tức thời thường là chất xúc tác để các ngôi sao hiểu nhau hơn thay vì tạo ra những vết rạn không thể hàn gắn.