Biến động World Cup 2026: Tuyển Anh gặp sự cố liên tiếp, Iran tố Mỹ hủy vé CĐV Hành trình chuẩn bị cho World Cup 2026 chứng kiến những cú sốc từ thiên tai tại trại tập huấn của tuyển Anh đến căng thẳng ngoại giao giữa Iran và nước chủ nhà Mỹ.

Không khí chuẩn bị cho World Cup 2026 đang nóng lên từng ngày, nhưng đi kèm với đó là hàng loạt sự cố ngoài chuyên môn. Trong khi các đội bóng lớn như Tây Ban Nha và Mỹ đang có những bước chạy đà thuận lợi, thì tuyển Anh và Iran lại đang đối mặt với những thách thức lớn về an ninh và ngoại giao.

Tuyển Anh và nỗi lo an ninh, thiên tai tại Mỹ

Trại tập huấn của đội tuyển Anh tại Florida vừa trải qua những giây phút bất an khi dư chấn từ một trận động đất mạnh 6,1 độ Richter gây rung lắc khu vực này. Đây là cú sốc thứ hai về mặt tâm lý đối với thầy trò HLV Thomas Tuchel, sau khi một vụ xả súng nghiêm trọng được ghi nhận gần đại bản doanh của đội ở Kansas trước đó không lâu.

Bên cạnh những lo ngại về an ninh, tuyển Anh còn phải vật lộn với điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Nắng nóng gay gắt tại Mỹ đang bào mòn thể lực của các cầu thủ, trong khi dự báo về những cơn giông bão lớn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch thi đấu giao hữu sắp tới. HLV Thomas Tuchel đang nỗ lực giúp các học trò duy trì sự tập trung tối đa trong bối cảnh môi trường tập luyện có nhiều biến động.

Tuyển Anh đang tích cực chuẩn bị cho hành trình tại World Cup 2026.

Căng thẳng ngoại giao Iran - Mỹ leo thang

Liên đoàn Bóng đá Iran (FFI) vừa đưa ra những cáo buộc đanh thép hướng về phía nước chủ nhà Mỹ. Cụ thể, Iran cho rằng phía Mỹ đã đột ngột hủy bỏ 8% lượng vé vốn đã được phân phối cho người hâm mộ nước này. Không dừng lại ở đó, việc Mỹ từ chối cấp thị thực cho nhiều thành viên trong ban huấn luyện và nhân viên đội bóng đã khiến kế hoạch chuẩn bị của Iran bị đảo lộn hoàn toàn.

Hệ quả là Iran đã phải hủy bỏ trại tập huấn dự kiến tại Mỹ để chuyển sang Mexico. Hiện tại, cả FIFA và phía Mỹ vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về vụ việc này. Những rắc rối ngoài sân cỏ đang đặt dấu hỏi lớn về khả năng tập trung chuyên môn của đại diện Tây Á tại giải đấu năm nay.

Iran gặp rất nhiều khó khăn ở World Cup 2026.

Tây Ban Nha và Mỹ phô diễn sức mạnh

Trái ngược với sự bất ổn của tuyển Anh, Tây Ban Nha đã có màn tổng duyệt hoàn hảo tại Puebla (Mexico). Đội bóng của HLV Luis de la Fuente dễ dàng đánh bại Peru với tỷ số 3-1. Mikel Oyarzabal và Pedri là những người lập công, khẳng định sự sẵn sàng của nhà cựu vô địch thế giới trước trận ra quân gặp Cape Verde vào ngày 15/6.

Tại California, đội tuyển Mỹ cũng tạo nên cơn sốt dưới thời tân HLV Mauricio Pochettino. Buổi tập mở màn của đội đã thu hút hơn 5.500 khán giả, tạo nên bầu không khí lễ hội thực sự. Sự trở lại của hậu vệ Chris Richards sau chấn thương là cú hích quan trọng về nhân sự cho đội bóng xứ cờ hoa trước thềm trận đấu với Paraguay.

Dấu ấn châu Á và những kỷ lục cá nhân

Đội tuyển Hàn Quốc đang cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng khi đã có 3 tuần làm quen với điều kiện không khí loãng tại Guadalajara (Mexico). HLV Hong Myung-bo tin rằng việc thích nghi sớm sẽ giúp Son Heung-min và các đồng đội bù đắp được bất lợi về hình thể so với đối thủ CH Séc trong trận ra quân bảng A.

Một câu chuyện truyền cảm hứng khác đến từ Edin Dzeko. Ở tuổi 40, tiền đạo kỳ cựu này vẫn sẽ dẫn dắt Bosnia & Herzegovina chinh chiến tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Trong khi đó, tại tuyển Mexico, huyền thoại Rafael Marquez đang bắt đầu hành trình mới trong vai trò trợ lý, chuẩn bị cho lộ trình tiếp quản ghế huấn luyện viên trưởng vào năm 2030. Những chuyển động này hứa hẹn một kỳ World Cup 2026 đầy kịch tính và nhiều sắc thái màu sắc.