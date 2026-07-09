Biến động World Cup 2026: Tuyển Na Uy bùng dịch, HLV Dalic chia tay Croatia sau 9 năm Vòng tứ kết World Cup 2026 rung chuyển bởi cuộc khủng hoảng y tế của Na Uy và lời chia tay đầy tiếc nuối của Zlatko Dalic, người đã viết nên lịch sử cho bóng đá Croatia.

Khi ánh đèn sân khấu World Cup 2026 bắt đầu đổ dồn vào vòng tứ kết, những biến số ngoài sân cỏ đang trở thành tâm điểm của sự chú ý. Từ một đại bản doanh bị phong tỏa bởi dịch bệnh tại Na Uy cho đến sự kết thúc của một kỷ nguyên vàng tại Croatia, giải đấu lớn nhất hành tinh đang chứng kiến những kịch bản không ai có thể lường trước.

Cơn ác mộng y tế tại đại bản doanh Na Uy

Tuyển Na Uy đang phải đối mặt với một "kẻ thù vô hình" ngay trước thềm trận tứ kết lịch sử gặp Anh. Một cơn bão dịch bệnh lây lan mạnh mẽ đang quét qua đội hình của HLV Stale Solbakken, đe dọa trực tiếp đến khả năng cạnh tranh của đại diện Bắc Âu.

Tuyển Na Uy đối mặt với cơn bão dịch bệnh tại World Cup 2026. (Ảnh: Getty Images)

Thủ môn Orjan Nyland xác nhận đội ngũ y tế đang phải hoạt động hết công suất để kiểm soát tình hình. Những trụ cột như tiền đạo Jorgen Strand Larsen và hậu vệ Marcus Holmgren Pedersen đã phải vắng mặt trong các buổi tập gần nhất do sốt cao. Đáng lo ngại hơn, chính HLV Solbakken cũng xuất hiện triệu chứng ho nặng. Lịch trình di chuyển dày đặc giữa các địa điểm thi đấu được xác định là nguyên nhân chính dẫn đến sự suy giảm hệ miễn dịch của toàn đội.

Tuyển Anh và bài toán nhân sự của Thomas Tuchel

Không chỉ Na Uy, đối thủ của họ là tuyển Anh cũng đang rơi vào tình cảnh "tiến thoái lưỡng nan" về nhân sự. HLV Thomas Tuchel đang phải đối mặt với cơn đau đầu thực sự khi ba trụ cột quan trọng gồm Reece James, Declan Rice và Marc Guehi phải tập riêng theo giáo án cá nhân.

Tổn thất nặng nề nhất nằm ở tuyến giữa khi tiền vệ kỳ cựu Jordan Henderson chính thức chia tay giải đấu sau ca phẫu thuật gãy cổ tay – một chấn thương hy hữu nhưng đầy tai hại. Việc thiếu vắng những quân bài chủ chốt buộc Tuchel phải tính toán lại toàn bộ sơ đồ chiến thuật cho vòng 8 đội mạnh nhất.

Zlatko Dalic: Hồi kết của một chương sử hào hùng

Sau thất bại cay đắng trước Bồ Đào Nha tại vòng 32 đội, bóng đá Croatia chính thức bước vào thời kỳ chuyển giao. HLV Zlatko Dalic đã quyết định từ chức, khép lại hành trình 9 năm đầy vinh quang cùng đội bóng áo caro.

HLV Dalic chia tay đội tuyển Croatia. (Ảnh: Getty Images)

Trong gần một thập kỷ dẫn dắt, chiến lược gia 59 tuổi đã biến Croatia từ một đội bóng triển vọng thành một thế lực thực sự của bóng đá thế giới. Di sản ông để lại là ngôi Á quân World Cup 2018 và vị trí thứ ba tại Qatar 2022. Liên đoàn Bóng đá Croatia đã gửi lời tri ân sâu sắc đến Dalic, người đã trực tiếp nhào nặn nên thế hệ vàng với những tên tuổi lẫy lừng, đưa quốc gia nhỏ bé này vươn tới đỉnh cao chói lọi của bóng đá toàn cầu.

Pháp và Morocco: Tâm điểm của những toan tính chiến thuật

Tại một diễn biến khác, HLV Didier Deschamps của tuyển Pháp đang thể hiện sự tập trung tuyệt đối trước trận tứ kết gặp Morocco. Bất chấp những tranh cãi xoay quanh công tác trọng tài, Deschamps khẳng định Les Bleus sẽ không để những yếu tố bên ngoài làm xao nhãng.

Đáng chú ý, trận đấu này sẽ là cuộc tái ngộ đầy cảm xúc với Ayyoub Bouaddi – cầu thủ từng là thủ quân U21 Pháp nhưng nay lại khoác áo Morocco. "Thần đồng" 18 tuổi này quyết tâm chứng minh ban huấn luyện tuyển Pháp đã sai lầm khi không trao cơ hội cho anh ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Về mặt lực lượng, Pháp nhận tin không vui khi FIFA bác đơn kháng cáo thẻ vàng của Michael Olise. Điều này đồng nghĩa với việc ngôi sao trẻ này sẽ phải thi đấu dưới áp lực cực lớn để tránh bị treo giò nếu Pháp tiến vào bán kết.

Kỷ lục truyền hình từ sự thất bại của nước chủ nhà

Dù cả ba quốc gia đồng chủ nhà đã chính thức bị loại, sức nóng của World Cup 2026 tại Mỹ vẫn không hề giảm sút. Trận thua 1-4 của tuyển Mỹ trước Bỉ đã thiết lập một cột mốc lịch sử về truyền thông với 30 triệu người xem, đạt đỉnh 36,8 triệu người tại một thời điểm. Con số này vượt xa kỷ lục cũ 26,4 triệu người, minh chứng cho sự bùng nổ của môn thể thao vua tại xứ sở cờ hoa bất chấp kết quả chuyên môn không như ý của đội nhà.