Bigme B6: Máy đọc sách E-Ink Android 14 nhỏ gọn ra mắt phiên bản đen trắng giá rẻ Bigme B6 phiên bản màn hình đen trắng vừa chính thức mở bán với mức giá hấp dẫn, đi kèm cấu hình phần cứng mạnh mẽ và hệ điều hành Android 14 linh hoạt.

Bigme vừa chính thức mở rộng dòng máy đọc sách B6 của mình bằng việc ra mắt phiên bản màn hình đen trắng (monochrome) tại thị trường Trung Quốc. Đây là bước đi tiếp theo sau khi hãng giới thiệu phiên bản màn hình màu vào năm ngoái, nhằm mang đến lựa chọn tối ưu hơn về chi phí cho những người dùng ưu tiên trải nghiệm đọc văn bản thuần túy.

Bigme B6 phiên bản đen trắng có giá bán dễ tiếp cận hơn tại thị trường Trung Quốc.

Thiết kế phẳng hiện đại và công nghệ hiển thị sắc nét

Điểm đáng chú ý nhất trên Bigme B6 phiên bản đen trắng chính là màn hình E-Ink 6 inch với mật độ điểm ảnh đạt mức 300 PPI, đảm bảo độ sắc nét tương đương với giấy in. Khác với nhiều dòng máy đọc sách giá rẻ thường có màn hình lõm xuống, Bigme B6 sở hữu thiết kế màn hình phẳng hoàn toàn (flush-front design), tạo cảm giác hiện đại và cao cấp hơn.

Màn hình này còn được trang bị lớp phủ nhám chống chói, giúp người dùng có thể đọc sách thoải mái dưới ánh nắng gắt. Hệ thống đèn nền hai tông màu (ấm và lạnh) cho phép tùy chỉnh linh hoạt tùy theo điều kiện ánh sáng môi trường, giảm thiểu tình trạng mỏi mắt khi sử dụng vào ban đêm.

Màn hình của Bigme B6 được thiết kế phẳng với khung viền, hỗ trợ chống chói hiệu quả.

Cấu hình mạnh mẽ với hệ điều hành Android 14

Về mặt kỹ thuật, phiên bản đen trắng giữ nguyên các thông số phần cứng ấn tượng từ phiên bản màu. Máy được trang bị bộ vi xử lý MediaTek 8 nhân, kết hợp cùng 4GB RAM và 64GB bộ nhớ trong. Điểm vượt trội của dòng máy này so với các đối thủ như Kindle là khả năng mở rộng bộ nhớ qua thẻ microSD lên đến 1TB, cho phép lưu trữ hàng triệu cuốn sách và tài liệu.

Đáng chú ý, Bigme B6 chạy trên hệ điều hành Android 14 ngay khi xuất xưởng. Việc sử dụng một phiên bản Android mới giúp máy có khả năng tương thích tốt với nhiều ứng dụng đọc sách bên thứ ba, đồng thời tối ưu hóa hiệu suất và bảo mật tốt hơn so với các thiết bị chạy Android đời cũ.

Thông số kỹ thuật chi tiết của dòng máy đọc sách Bigme B6.

Thông số kỹ thuật chi tiết của Bigme B6

Thành phần Thông số chi tiết Màn hình 6 inch E-Ink, 300 PPI, thiết kế phẳng Vi xử lý MediaTek Octa-core Bộ nhớ 4GB RAM / 64GB ROM (Hỗ trợ thẻ nhớ 1TB) Hệ điều hành Android 14 Pin 2,100mAh, sạc qua cổng USB-C Kết nối Wi-Fi băng tần kép, Bluetooth, Loa, Microphone

Giá bán và các biến thể mới

Tại thị trường quốc tế, Bigme B6 phiên bản đen trắng có giá niêm yết là 179 USD (khoảng 4,5 triệu đồng). Tuy nhiên, tại thị trường Trung Quốc, sản phẩm đang được mở bán với mức giá ưu đãi chỉ từ 899 Nhân dân tệ (khoảng 3,3 triệu đồng). Người dùng cũng có thể mua thêm các phụ kiện như bao da nam châm với nhiều màu sắc khác nhau để bảo vệ thiết bị.

Bên cạnh đó, một biến thể mới của Bigme B6 Color cũng vừa âm thầm xuất hiện trên nền tảng Amazon. Phiên bản này có cấu hình rút gọn với 2GB RAM và 32GB bộ nhớ trong, giúp giảm mức giá xuống còn khoảng 166 USD. Đây là lựa chọn kinh tế cho những ai muốn trải nghiệm màn hình màu nhưng không cần quá nhiều sức mạnh đa nhiệm.