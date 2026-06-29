Bigme Hibreak Dual 2: Smartphone màn hình kép độc đáo kết hợp công nghệ E-ink và LCD Bigme Hibreak Dual 2 gây ấn tượng với màn hình kép gồm E-ink màu 6,13 inch và LCD 5 inch, đi kèm chip Dimensity 8300 và hỗ trợ bút cảm ứng chuyên dụng.

Bigme, thương hiệu nổi tiếng trong cộng đồng thiết bị màn hình E-ink, vừa công bố mẫu smartphone mới mang tên Hibreak Dual 2. Điểm nhấn lớn nhất của thiết bị này là cấu trúc màn hình kép độc đáo, kết hợp giữa một màn hình E-ink màu chuyên dụng cho việc đọc sách và một màn hình LCD truyền thống cho các tác vụ giải trí đa phương tiện.

Sự kết hợp giữa màn hình E-ink màu và LCD

Hibreak Dual 2 được thiết kế để giải quyết bài toán cân bằng giữa nhu cầu đọc nội dung số và sử dụng ứng dụng thông thường. Màn hình E-ink của máy có kích thước 6,13 inch, hỗ trợ hiển thị nội dung màu sắc, giúp người dùng đọc e-book hoặc xem tài liệu trong thời gian dài mà không gây mỏi mắt. Đáng chú ý, kích thước này lớn hơn đáng kể so với màn hình LCD 5 inch được đặt ở mặt còn lại.

Hibreak Dual 2 ra mắt với hai màn hình riêng biệt.

Cấu hình mạnh mẽ với chip Dimensity 8300

Khác với nhiều thiết bị E-ink thường có cấu hình khiêm tốn, Bigme Hibreak Dual 2 được trang bị vi xử lý MediaTek Dimensity 8300. Đây là con chip cung cấp hiệu năng ổn định cho các tác vụ đa nhiệm và chạy mượt mà hệ điều hành Android 16. Việc tích hợp hệ điều hành Android mới nhất giúp người dùng dễ dàng truy cập kho ứng dụng khổng lồ và tận dụng tối đa lợi thế của cả hai loại màn hình.

Những cải tiến vượt trội so với thế hệ cũ

So với phiên bản Hibreak Dual tiền nhiệm, Dual 2 là một bước tiến lớn về mặt thiết kế và công năng. Ở phiên bản cũ, phần màn hình LCD có kích thước khá nhỏ, gây hạn chế trong quá trình sử dụng. Trên Dual 2, Bigme đã tinh chỉnh để cả hai màn hình có kích thước lớn hơn và tương xứng hơn, giúp việc chuyển đổi giữa chế độ đọc sách và chế độ smartphone thông thường trở nên tự nhiên và hiệu quả.

Ngoài ra, thiết bị còn hỗ trợ bút cảm ứng (stylus), mở rộng khả năng ghi chú và phác thảo trực tiếp trên màn hình E-ink. Đây là tính năng đặc biệt hữu ích cho đối tượng người dùng cần một thiết bị nhỏ gọn nhưng vẫn đáp ứng tốt nhu cầu làm việc sáng tạo và học tập.

Thông số kỹ thuật Chi tiết Màn hình chính E-ink màu 6,13 inch Màn hình phụ LCD 5 inch Vi xử lý MediaTek Dimensity 8300 Hệ điều hành Android 16 Tính năng đặc biệt Hỗ trợ bút cảm ứng (Stylus)

Hiện tại, Bigme dự kiến sẽ huy động vốn cho dự án Hibreak Dual 2 thông qua nền tảng Kickstarter trước khi chính thức đưa sản phẩm ra thị trường. Với sự kết hợp phần cứng mạnh mẽ và công nghệ hiển thị bảo vệ mắt, đây hứa hẹn sẽ là giải pháp thay thế hấp dẫn cho các dòng smartphone truyền thống đối với nhóm người dùng chuyên biệt yêu thích đọc sách.