Binance chọn Verichains cùng Mandiant, SlowMist rà soát bảo mật sau sự cố ảnh hưởng 6,34 tỷ USD Sau sự cố ngày 29/10, Binance hợp tác ba đơn vị an ninh mạng độc lập, trong đó có Verichains của Việt Nam, để đánh giá hạ tầng và khả năng phòng thủ của sàn.

Ngày 23/11, Binance công bố hợp tác với ba công ty an ninh mạng độc lập là Mandiant, SlowMist và Verichains để đánh giá toàn diện hệ thống bảo mật. Quyết định được đưa ra sau sự cố ngày 29/10, khi theo báo cáo của sàn, khoảng 6,34 tỷ USD tài sản số bị ảnh hưởng. Verichains là đại diện duy nhất đến từ Việt Nam trong nhóm này.

Ảnh minh hoạ.

Ba đơn vị, ba thế mạnh: Binance muốn một cuộc rà soát độc lập

Nhiệm vụ của ba công ty là đánh giá hệ thống bảo mật hiện tại, tìm các điểm cần cải thiện và kiểm tra khả năng chống chịu trước những mối đe dọa trong tương lai. Theo Jimmy Su, Giám đốc an ninh thông tin của Binance, việc chọn ba đơn vị nhằm bảo đảm quá trình đánh giá được thực hiện độc lập. Kết quả sau đó sẽ được dùng để Binance triển khai các biện pháp cải thiện tương ứng.

Thay vì chỉ dựa vào đội ngũ bảo mật nội bộ, sàn chọn phương án có sự tham gia của các chuyên gia bên ngoài. Mỗi đối tác mang một thế mạnh riêng, như bảng dưới đây.

Đơn vị Đặc điểm theo thông tin của Binance Mandiant Thuộc Google Cloud, hơn hai thập kỷ kinh nghiệm điều tra, ứng phó tấn công mạng và nghiên cứu thông tin về các mối đe dọa an ninh SlowMist Thành lập năm 2018, chuyên nghiên cứu nguy cơ bảo mật trong hệ sinh thái blockchain Verichains Doanh nghiệp Việt Nam, kết hợp nghiên cứu chuyên sâu với kỹ thuật tấn công chủ động, có kinh nghiệm điều tra sự cố trong hệ sinh thái Web3

Tấn công chủ động: cách Verichains tìm điểm yếu trước tin tặc

Binance giới thiệu Verichains là công ty có thế mạnh về kỹ thuật tấn công chủ động. Đây là phương pháp mô phỏng hành vi của tin tặc nhằm phát hiện điểm yếu trước khi chúng bị khai thác trong thực tế.

Web3, lĩnh vực mà Verichains có kinh nghiệm điều tra, gồm những ứng dụng và dịch vụ phát triển dựa trên công nghệ blockchain.

Từ máy tính của một kỹ sư đến con số 6,34 tỷ USD

Theo báo cáo của Binance, kẻ tấn công khai thác quyền truy cập trái phép vào máy tính của một kỹ sư, sau đó thực hiện các lệnh chuyển tiền ra ngoài hệ thống. Sàn cho biết đã phối hợp cùng các đối tác để phong tỏa hoặc ngăn chặn phần lớn tài sản liên quan, đồng thời bù đắp thiệt hại cho người dùng.

Do đó, con số 6,34 tỷ USD phản ánh lượng tài sản bị ảnh hưởng theo báo cáo của sàn. Con số này không đồng nghĩa toàn bộ số tiền đã bị đánh cắp và không thể thu hồi.

Cuộc đua với tin tặc dùng AI: góc nhìn của CEO Verichains

Ông Nguyễn Lê Thành, đại diện Verichains.

Sau khi thông tin hợp tác được công bố, ông Nguyễn Lê Thành, CEO Verichains, cho rằng sự phát triển của trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi lĩnh vực an ninh mạng. Theo ông, các công cụ AI hỗ trợ tấn công khiến phương pháp bảo mật truyền thống, chủ yếu tập trung phát hiện và khắc phục lỗ hổng, cần được xem xét lại.

“Không thể chạy đua vá lỗi nhanh hơn những kẻ tấn công được AI hỗ trợ”, ông Thành nhận định. Ông cho rằng ngành bảo mật cần hướng tới thiết kế hệ thống có khả năng ngăn chặn các cuộc tấn công thành công ngay từ đầu. Ông cũng mong muốn hợp tác với Binance để nâng cao khả năng phòng vệ và sức chống chịu của nền tảng trước các phương thức tấn công ngày càng phức tạp.

Hồ sơ điều tra: từ Bybit đến các cầu nối blockchain

Verichains không xa lạ với các cuộc điều tra an ninh mạng trong lĩnh vực tiền mã hóa. Tháng 2/2025, khi sàn Bybit bị tấn công và mất khoảng 1,5 tỷ USD tài sản số, một nhóm kỹ sư của Verichains đã đến Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), để hỗ trợ điều tra.

Chỉ sau một ngày làm việc, nhóm xác định được nguyên nhân sự cố và hoàn thành báo cáo kỹ thuật dài hơn 28 trang. Đây là một trong những tài liệu phân tích sớm nhất về vụ tấn công, góp phần làm rõ phương thức tin tặc xâm nhập và đánh cắp tài sản. Khi đó, Ben Zhou, CEO Bybit, đánh giá các kỹ sư Việt Nam có thể nằm trong nhóm am hiểu sâu nhất thế giới về các cuộc tấn công mạng.

Ngoài Bybit, Verichains còn tham gia điều tra vụ tấn công cầu nối BNB Chain Bridge, gây thiệt hại khoảng 600 triệu USD, và vụ hack cầu nối Ronin của Sky Mavis. Cầu nối blockchain là công nghệ cho phép chuyển tài sản hoặc dữ liệu giữa các mạng blockchain khác nhau, và từng là mục tiêu của nhiều vụ tấn công lớn.

Kết quả rà soát vẫn là ẩn số

Việc được chọn cùng Mandiant và SlowMist đưa Verichains vào một dự án bảo mật quy mô lớn trong ngành tài sản số. Tuy nhiên, hiệu quả của đợt rà soát và những thay đổi cụ thể trên hệ thống Binance sẽ cần được đánh giá dựa trên kết quả triển khai thực tế.