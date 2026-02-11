Binance khôi phục nạp rút sau vụ hack 6,3 tỷ USD, người dùng rút 4,6 tỷ USD trong chưa đầy 10 giờ Dòng tiền rút ròng 3,6 tỷ USD, tương đương 2,1% tài sản Binance quản lý, nhưng DefiLlama ghi nhận 5,81 tỷ USD; FBI quy trách nhiệm cho nhóm TraderTraitor.

Sau khi Binance mở lại chức năng nạp và rút tiền vào ngày 1/11, người dùng đã rút 4,6 tỷ USD tài sản số khỏi sàn trong khoảng thời gian được công bố. Trừ đi 1 tỷ USD nạp vào, dòng tiền rút ròng đạt 3,6 tỷ USD, theo dữ liệu từ Binance. Đợt rút tiền này diễn ra khi sàn đang khắc phục hậu quả của vụ tấn công mạng gây thiệt hại ước tính 6,3 tỷ USD.

Ảnh minh hoạ.

Dòng tiền rút khỏi Binance qua các con số

Theo thông tin Binance công bố, số liệu được tính từ 6h đến 15h30 ngày 1/11 theo giờ UTC, tương ứng 13h đến 22h30 cùng ngày tại Hà Nội. Trong khoảng thời gian này, lượng tiền rút ròng tương đương khoảng 2,1% tổng tài sản đang được Binance quản lý.

Chỉ số Giá trị Tổng tài sản người dùng rút 4,6 tỷ USD Tổng tiền nạp vào 1 tỷ USD Dòng tiền rút ròng theo Binance 3,6 tỷ USD Dòng tiền rút ròng theo DefiLlama 5,81 tỷ USD

Đại diện Binance cho biết nhu cầu rút tiền tăng mạnh ngay sau khi dịch vụ được khôi phục, sau đó giảm dần và bắt đầu có dấu hiệu ổn định.

Vì sao hai nguồn dữ liệu cho kết quả chênh lệch?

Tuy nhiên, nền tảng phân tích tiền điện tử DefiLlama ghi nhận dòng tiền rút ròng khỏi Binance lên tới 5,81 tỷ USD, cao hơn đáng kể so với con số của sàn. Phản hồi trên mạng xã hội X, người phát ngôn Binance cho rằng cách tính này chưa phản ánh chính xác tình hình.

Lý do được nêu là phương pháp của DefiLlama không bao gồm những khoản tiền được sàn chuyển vào các ví nóng mới. Sự khác biệt này cho thấy cách xác định dòng tiền ra vào của một sàn tập trung phụ thuộc nhiều vào việc những ví nào được tính là thuộc sàn.

Cách Binance bù đắp thiệt hại

Đợt rút tiền diễn ra sau sự cố an ninh mạng ngày 29/10, khi Binance bị tin tặc đánh cắp lượng tài sản mã hóa ước tính 6,3 tỷ USD. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, nền tảng đã tạm dừng hoạt động nạp và rút tiền để xử lý sự cố.

Theo CoinDesk ngày 30/10, vụ tấn công khiến cả nhà đầu tư cá nhân lẫn tổ chức tìm cách chuyển tài sản khỏi Binance vì lo ngại an toàn. Tâm lý thận trọng cũng xuất hiện tại một số sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung khác, khi người dùng rút tài sản vì những lo ngại tương tự.

Ngày 31/10, Richard Teng, đồng CEO Binance, thông báo nền tảng đã bổ sung lại 90% giá trị tài sản bị đánh cắp và cam kết xử lý 10% còn lại. Phần lớn tổn thất được bù đắp thông qua việc mua lại các token trên thị trường. Với nhóm tài sản chiếm 10% còn lại, việc khôi phục có thể kéo dài hơn do tính thanh khoản thấp.

Theo Reuters, nguồn tiền mua lại tài sản mã hóa được huy động từ Quỹ Tài sản An toàn cho Người dùng (SAFU), Quỹ Bảo hiểm Hợp đồng Tương lai (FIF) và ngân quỹ riêng của Binance. SAFU được Binance thành lập năm 2018 để bảo vệ người dùng trước các tình huống khẩn cấp, hiện nắm giữ lượng Bitcoin trị giá khoảng một tỷ USD.

Dấu vết điều tra dẫn tới nhóm TraderTraitor

Vụ tấn công ngày 29/10 được đánh giá là sự cố đánh cắp tài sản mã hóa có quy mô lớn nhất từng được ghi nhận. Ở giai đoạn đầu điều tra, Binance nhận định cuộc xâm nhập có thể bắt nguồn từ máy tính xách tay của một kỹ sư DevOps bị tin tặc kiểm soát. Đến ngày 30/10, sàn thông báo đã phát hiện thêm những điểm xâm nhập khác.

Các công ty phân tích blockchain nhận thấy phương thức tấn công có nhiều nét tương đồng với những chiến dịch trước đây được cho là của các nhóm tin tặc Triều Tiên. Hai đơn vị TRM Labs và Chainalysis đều nhận định nhóm TraderTraitor đứng sau vụ việc. Ngày 31/10, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cũng quy trách nhiệm cho TraderTraitor, xác định nhóm này liên quan đến vụ đánh cắp hơn 6 tỷ USD tài sản mã hóa từ Binance.

Quy mô tài sản vẫn lớn hơn mức thiệt hại

Dù thiệt hại rất lớn, lượng tài sản Binance đang quản lý vẫn cao hơn đáng kể. Theo dữ liệu của công ty phân tích blockchain Nansen, các ví thuộc sàn đang nắm giữ khoảng 167 tỷ USD tài sản mã hóa, gồm tài sản khách hàng, tài sản riêng của Binance và khoản dự trữ trong quỹ SAFU.

Ngoài ra, nền tảng còn sở hữu những tài sản khác không được phản ánh trong dữ liệu blockchain. Diễn biến dòng tiền những ngày tới sẽ cho thấy xu hướng rút tiền đã thực sự ổn định hay chưa.