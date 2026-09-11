Binance yêu cầu người dùng ở 4 nước châu Âu rút tài sản trước 29/11 vì vướng quy định MiCA Khách hàng Binance tại Pháp, Tây Ban Nha, Italy, Ba Lan bị tắt nạp tiền, có thể chịu phí 0,025% số dư hoặc 10 USDC trước khi tài khoản đóng ngày 31/12/2026.

Binance đang hạn chế dịch vụ với một bộ phận khách hàng tại châu Âu do chưa hoàn tất cấp phép theo khung pháp lý MiCA của Liên minh châu Âu (EU). Người dùng bị ảnh hưởng ở Pháp, Tây Ban Nha, Italy và Ba Lan được yêu cầu rút toàn bộ tài sản trước ngày 29/11. Nếu không, họ sẽ bị tính phí hàng tháng và tài khoản dự kiến bị đóng vào ngày 31/12/2026.

Thông báo rút tài sản: điều gì đang xảy ra với tài khoản?

Theo nội dung email được nhiều khách hàng chia sẻ, Binance đã vô hiệu hóa chức năng nạp tiền đối với các tài khoản thuộc diện ảnh hưởng. Tuy nhiên, người dùng vẫn có thể rút tiền mã hóa cũng như tiền pháp định ra khỏi sàn.

Binance cho biết việc chấm dứt các tài khoản này được thực hiện theo quy trình có kiểm soát. Sàn khẳng định tài sản của khách hàng vẫn được bảo đảm an toàn, có thể truy cập và sẽ không bị phong tỏa bất ngờ.

Cơ chế tính phí sau ngày 29/11

Đáng chú ý, từ ngày 29/11, những tài khoản chưa rút hết tài sản sẽ bắt đầu bị tính phí hàng tháng. Mức phí bằng 0,025% tổng số dư tiền mã hóa còn lại hoặc 10 USDC, tùy mức nào cao hơn.

Logo sàn giao dịch tiền số Binance được hiển thị trên điện thoại. Ảnh: CoinDesk

Khoản phí đầu tiên sẽ được khấu trừ trong vòng 3 ngày kể từ ngày 29/11, khoản tiếp theo được thu sau ngày 24/12. Đặc biệt, với tài khoản có số dư thấp hơn mức phí phải trả, Binance có thể khấu trừ toàn bộ số tài sản còn lại.

Mốc thời gian Nội dung theo nguồn tin Tháng 6 Binance bắt đầu liên hệ khách hàng tại Pháp, Tây Ban Nha, Italy và Ba Lan, yêu cầu rút tài sản 2/7 Hồ sơ đăng ký của Binance France tại Pháp tự động hết hiệu lực 29/11 Bắt đầu tính phí hàng tháng với tài khoản chưa rút hết tài sản Sau 24/12 Khoản phí tiếp theo được khấu trừ 31/12/2026 Các tài khoản thuộc diện ảnh hưởng dự kiến bị đóng

MiCA là gì và vì sao Binance bị ảnh hưởng?

MiCA là bộ khung pháp lý chung do EU xây dựng để quản lý các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa. Theo cơ chế này, doanh nghiệp được cấp phép tại một quốc gia thành viên có thể dùng giấy phép đó để cung cấp dịch vụ trên toàn khối thông qua cơ chế hộ chiếu dịch vụ.

Những doanh nghiệp trước đó hoạt động dựa trên giấy phép hoặc đăng ký trong nước được dành thời gian chuyển tiếp để hoàn tất thủ tục. Khi thời hạn này kết thúc, các sàn chưa có giấy phép phù hợp sẽ không thể tiếp tục cung cấp dịch vụ.

Tại Pháp, Cơ quan Quản lý Thị trường Tài chính (AMF) xác nhận hồ sơ đăng ký của Binance France, được cấp từ tháng 5/2022, đã tự động hết hiệu lực vào ngày 2/7. Đây cũng là thời điểm giấy phép đăng ký trong nước hết hạn, khiến hơn 50 nhà cung cấp dịch vụ không có giấy phép MiCA bị loại khỏi danh sách.

Lộ trình xin giấy phép vẫn chưa có kết quả

Binance từng rút hồ sơ xin cấp phép MiCA tại Hy Lạp vào tháng 6. Sàn cho biết vẫn có kế hoạch tìm giấy phép tại một quốc gia thành viên EU khác nhưng chưa tiết lộ địa điểm. Đến nay, Binance vẫn chưa có tên trong danh sách nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền mã hóa được cấp phép của Cơ quan Chứng khoán và Thị trường châu Âu (ESMA).

Phạm vi ảnh hưởng dường như chưa đồng nhất giữa các nước. Theo báo Expresso của Bồ Đào Nha, một số người dùng tại nước này chưa nhận được thông báo yêu cầu rút tài sản tương tự, dù cũng chịu những hạn chế chung theo quy định của EU.

Dù thu hẹp dịch vụ tại một số thị trường, người phát ngôn Binance khẳng định cam kết với thị trường châu Âu không thay đổi. Doanh nghiệp cho biết vẫn đang thúc đẩy lộ trình xin cấp phép để đáp ứng các yêu cầu pháp lý tại khu vực.