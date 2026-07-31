Birmingham City 2-2 FC Barcelona: Hai đội chia điểm Birmingham City chạm trán FC Barcelona tại St. Andrew's Stadium lúc 01:45 ngày 01/08/2026 trong trận đấu thuộc khuôn khổ Giao hữu CLB

Birmingham City 2 - 2 FC Barcelona Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Birmingham City tiếp đón FC Barcelona.

12' FC Barcelona ép sân Cầm bóng: Birmingham City 31 - 69 FC Barcelona, dứt điểm 0 - 1, phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 2.

18' Thẻ vàng Phút 18': Christoph Klarer () nhận thẻ vàng.

24' FC Barcelona ép sân Cầm bóng: Birmingham City 34 - 66 FC Barcelona, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 3 - 4, cứu thua 0 - 1.

31' BÀN THẮNG! Birmingham City (1-0) Phút 31': August Priske () lập công (kiến tạo: Alex Cochrane). Tỷ số: 1 - 0.

36' FC Barcelona ép sân Cầm bóng: Birmingham City 38 - 62 FC Barcelona, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 5 - 5, cứu thua 0 - 1.

42' BÀN THẮNG! FC Barcelona (1-1) Phút 42': Hamza Abdelkarim () lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 1.

44' Thẻ vàng Phút 44': Hamza Abdelkarim () nhận thẻ vàng.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (): Roony Bardghji vào sân thay Karim Adeyemi.

46' Thay người Phút 46' (): Álvaro Cortés vào sân thay Gerard Martín.

46' Thay người Phút 46' (): Ibrahim Diarra vào sân thay Ebrima Tunkara.

46' Thay người Phút 46' (): Álex González vào sân thay Shane Kluivert.

49' FC Barcelona ép sân Cầm bóng: Birmingham City 37 - 63 FC Barcelona, dứt điểm 4 - 5 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 2 - 2; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 8 - 6, cứu thua 0 - 2.

50' Thẻ vàng Phút 50': Jay Stansfield () nhận thẻ vàng.

59' Thay người Phút 59' (): Scott Wright vào sân thay Jay Stansfield.

60' BÀN THẮNG! FC Barcelona (1-2) Phút 60': Hamza Abdelkarim () lập công. Tỷ số: 1 - 2.

61' FC Barcelona ép sân Cầm bóng: Birmingham City 30 - 70 FC Barcelona, dứt điểm 4 - 7 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 2 - 3; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 11 - 6, cứu thua 1 - 2.

62' Thay người Phút 62' (): Brian Fariñas Pérez vào sân thay Marc Bernal.

62' Thay người Phút 62' (): Guille Fernández vào sân thay Hamza Abdelkarim.

62' Thay người Phút 62' (): Héctor Fort vào sân thay Andreas Christensen.

62' Thay người Phút 62' (): Òscar Gistau vào sân thay Jofre Torrents.

62' Thay người Phút 62' (): Orian Goren vào sân thay Marc Casadó.

62' Thay người Phút 62' (): Jordi Pesquer vào sân thay Xavi Espart.

62' Thay người Phút 62' (): Áron Yaakobishvili vào sân thay Wojciech Szczesny.

68' BÀN THẮNG! Birmingham City (2-2) Phút 68': Jhon Solís () lập công (kiến tạo: Christoph Klarer ). Tỷ số: 2 - 2.

73' FC Barcelona ép sân Cầm bóng: Birmingham City 36 - 64 FC Barcelona, dứt điểm 5 - 7 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 3 - 3; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 12 - 8, cứu thua 1 - 2.

77' Thay người Phút 77' (): Dael Fry vào sân thay Phil Neumann.

77' Thay người Phút 77' (): Ethan Laird vào sân thay Bright Osayi-Samuel.

78' Thay người Phút 78' (): Briar Bateman vào sân thay August Priske.

78' Thay người Phút 78' (): Lee Buchanan vào sân thay Alex Cochrane.

78' Thay người Phút 78' (): Cobi Maddox vào sân thay Kanya Fujimoto.

78' Thay người Phút 78' (): Menzi Mazwi vào sân thay Jhon Solís.

78' Thay người Phút 78' (): Patrick Roberts vào sân thay Carlos Vicente.

78' Thay người Phút 78' (): Jack Robinson vào sân thay Christoph Klarer .

78' Thay người Phút 78' (): Luis Vázquez vào sân thay Tomoki Iwata.

85' FC Barcelona ép sân Cầm bóng: Birmingham City 34 - 66 FC Barcelona, dứt điểm 7 - 9 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 3 - 4; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 16 - 8, cứu thua 1 - 2.

KT Kết thúc: Birmingham City 2-2 FC Barcelona Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.

Cập nhật lúc 03:39 01/08/2026

Đội hình chính thức Birmingham City Sơ đồ 4-2-3-1 FC Barcelona Sơ đồ 4-3-3 1 James Beadle 26 Bright Osayi-Samuel 5 Phil Neumann 4 Christoph Klarer 20 Alex Cochrane 14 Jhon Solís 24 Tomoki Iwata 7 Carlos Vicente 28 Jay Stansfield 27 Kanya Fujimoto 9 August Priske 1 Wojciech Szczesny 2 Xavi Espart 15 Andreas Christensen 3 Gerard Martín 23 Jofre Torrents 17 Marc Casadó 28 Ebrima Tunkara 36 Marc Bernal 7 Karim Adeyemi 34 Hamza Abdelkarim 19 Shane Kluivert Dự bị Birmingham City 2 Ethan Laird 3 Lee Buchanan 6 Jack Robinson 11 Scott Wright 16 Patrick Roberts 21 Ryan Allsop 23 Dael Fry 30 Bradley Mayo 32 Luis Vázquez FC Barcelona 4 Ronald Araujo 11 Raphinha 16 Fermín López 29 Toni Fernández 30 Guille Fernández 40 Áron Yaakobishvili 43 Tomás Marqués 88 Iker Rodríguez 89 Jordi Pesquer Cập nhật đội hình lúc 01:08 01/08/2026

Birmingham City Thống kê FC Barcelona 32% Kiểm soát bóng 68% 8 Dứt điểm 13 4 Trúng đích 6 3 Phạt góc 5 18 Phạm lỗi 9 3 Việt vị 1 4 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật Hamza Abdelkarim FC Barcelona 2 bàn Jhon Solís Birmingham City 1 bàn August Priske Birmingham City 1 bàn Alex Cochrane Birmingham City 1 kiến tạo · điểm 6.73 Christoph Klarer Birmingham City 1 kiến tạo · điểm 6.61

Thông tin trận đấu

Birmingham City sẽ đối đầu FC Barcelona tại St. Andrew's Stadium lúc 01:45 ngày 01/08/2026, trong khuôn khổ Giao hữu CLB.

Đây là cuộc so tài giữa Birmingham City và FC Barcelona, với sân St. Andrew's Stadium là địa điểm tổ chức. Thời gian thi đấu đã được xác định theo thông tin trận đấu.

Nhận định trước trận

Dữ liệu được cung cấp hiện chỉ gồm cặp đấu, thời gian, sân vận động và giải đấu. Vì vậy, chưa có đủ cơ sở để phân tích phong độ gần đây, thành tích đối đầu, vị trí, lực lượng hoặc đội hình dự kiến của hai đội.

Trận đấu sẽ là dịp để Birmingham City và FC Barcelona so tài trong một cuộc giao hữu. Những diễn biến trên sân, cách tiếp cận trận đấu và lựa chọn nhân sự của hai đội sẽ là các yếu tố cần theo dõi khi cuộc đối đầu diễn ra.

Thông tin cần biết

Trận đấu: Birmingham City vs FC Barcelona

Birmingham City vs FC Barcelona Thời gian: 01/08/2026 01:45

01/08/2026 01:45 Sân vận động: St. Andrew's Stadium

St. Andrew's Stadium Giải đấu: Giao hữu CLB

Birmingham City 5 trận gần nhất T T B T T FC Barcelona 5 trận gần nhất T B T B T

Tình hình lực lượng Birmingham City ✚ Marc Leonard (Achilles tendon rupture) ✚ Marvin Ducksch (Fitness) ✚ Lee Buchanan (Cruciate Ligament Injury) ✚ Ethan Laird (Hamstring Injury) FC Barcelona ✚ Frenkie de Jong (Knee Medial Ligament Tear)