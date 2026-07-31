Birmingham City 2-2 FC Barcelona: Hai đội chia điểm
Birmingham City chạm trán FC Barcelona tại St. Andrew's Stadium lúc 01:45 ngày 01/08/2026 trong trận đấu thuộc khuôn khổ Giao hữu CLB
- 0'Trận đấu bắt đầu
Birmingham City tiếp đón FC Barcelona.
- 12'FC Barcelona ép sân
Cầm bóng: Birmingham City 31 - 69 FC Barcelona, dứt điểm 0 - 1, phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 2.
- 18'Thẻ vàng
Phút 18': Christoph Klarer () nhận thẻ vàng.
- 24'FC Barcelona ép sân
Cầm bóng: Birmingham City 34 - 66 FC Barcelona, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 3 - 4, cứu thua 0 - 1.
- 31'BÀN THẮNG! Birmingham City (1-0)
Phút 31': August Priske () lập công (kiến tạo: Alex Cochrane). Tỷ số: 1 - 0.
- 36'FC Barcelona ép sân
Cầm bóng: Birmingham City 38 - 62 FC Barcelona, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 5 - 5, cứu thua 0 - 1.
- 42'BÀN THẮNG! FC Barcelona (1-1)
Phút 42': Hamza Abdelkarim () lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 1.
- 44'Thẻ vàng
Phút 44': Hamza Abdelkarim () nhận thẻ vàng.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 46'Thay người
Phút 46' (): Roony Bardghji vào sân thay Karim Adeyemi.
- 46'Thay người
Phút 46' (): Álvaro Cortés vào sân thay Gerard Martín.
- 46'Thay người
Phút 46' (): Ibrahim Diarra vào sân thay Ebrima Tunkara.
- 46'Thay người
Phút 46' (): Álex González vào sân thay Shane Kluivert.
- 49'FC Barcelona ép sân
Cầm bóng: Birmingham City 37 - 63 FC Barcelona, dứt điểm 4 - 5 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 2 - 2; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 8 - 6, cứu thua 0 - 2.
- 50'Thẻ vàng
Phút 50': Jay Stansfield () nhận thẻ vàng.
- 59'Thay người
Phút 59' (): Scott Wright vào sân thay Jay Stansfield.
- 60'BÀN THẮNG! FC Barcelona (1-2)
Phút 60': Hamza Abdelkarim () lập công. Tỷ số: 1 - 2.
- 61'FC Barcelona ép sân
Cầm bóng: Birmingham City 30 - 70 FC Barcelona, dứt điểm 4 - 7 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 2 - 3; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 11 - 6, cứu thua 1 - 2.
- 62'Thay người
Phút 62' (): Brian Fariñas Pérez vào sân thay Marc Bernal.
- 62'Thay người
Phút 62' (): Guille Fernández vào sân thay Hamza Abdelkarim.
- 62'Thay người
Phút 62' (): Héctor Fort vào sân thay Andreas Christensen.
- 62'Thay người
Phút 62' (): Òscar Gistau vào sân thay Jofre Torrents.
- 62'Thay người
Phút 62' (): Orian Goren vào sân thay Marc Casadó.
- 62'Thay người
Phút 62' (): Jordi Pesquer vào sân thay Xavi Espart.
- 62'Thay người
Phút 62' (): Áron Yaakobishvili vào sân thay Wojciech Szczesny.
- 68'BÀN THẮNG! Birmingham City (2-2)
Phút 68': Jhon Solís () lập công (kiến tạo: Christoph Klarer ). Tỷ số: 2 - 2.
- 73'FC Barcelona ép sân
Cầm bóng: Birmingham City 36 - 64 FC Barcelona, dứt điểm 5 - 7 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 3 - 3; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 12 - 8, cứu thua 1 - 2.
- 77'Thay người
Phút 77' (): Dael Fry vào sân thay Phil Neumann.
- 77'Thay người
Phút 77' (): Ethan Laird vào sân thay Bright Osayi-Samuel.
- 78'Thay người
Phút 78' (): Briar Bateman vào sân thay August Priske.
- 78'Thay người
Phút 78' (): Lee Buchanan vào sân thay Alex Cochrane.
- 78'Thay người
Phút 78' (): Cobi Maddox vào sân thay Kanya Fujimoto.
- 78'Thay người
Phút 78' (): Menzi Mazwi vào sân thay Jhon Solís.
- 78'Thay người
Phút 78' (): Patrick Roberts vào sân thay Carlos Vicente.
- 78'Thay người
Phút 78' (): Jack Robinson vào sân thay Christoph Klarer .
- 78'Thay người
Phút 78' (): Luis Vázquez vào sân thay Tomoki Iwata.
- 85'FC Barcelona ép sân
Cầm bóng: Birmingham City 34 - 66 FC Barcelona, dứt điểm 7 - 9 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 3 - 4; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 16 - 8, cứu thua 1 - 2.
- KTKết thúc: Birmingham City 2-2 FC Barcelona
Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.
Cập nhật lúc 03:39 01/08/2026
Thông tin trận đấu
Birmingham City sẽ đối đầu FC Barcelona tại St. Andrew's Stadium lúc 01:45 ngày 01/08/2026, trong khuôn khổ Giao hữu CLB.
Đây là cuộc so tài giữa Birmingham City và FC Barcelona, với sân St. Andrew's Stadium là địa điểm tổ chức. Thời gian thi đấu đã được xác định theo thông tin trận đấu.
Nhận định trước trận
Dữ liệu được cung cấp hiện chỉ gồm cặp đấu, thời gian, sân vận động và giải đấu. Vì vậy, chưa có đủ cơ sở để phân tích phong độ gần đây, thành tích đối đầu, vị trí, lực lượng hoặc đội hình dự kiến của hai đội.
Trận đấu sẽ là dịp để Birmingham City và FC Barcelona so tài trong một cuộc giao hữu. Những diễn biến trên sân, cách tiếp cận trận đấu và lựa chọn nhân sự của hai đội sẽ là các yếu tố cần theo dõi khi cuộc đối đầu diễn ra.
Thông tin cần biết
- Trận đấu: Birmingham City vs FC Barcelona
- Thời gian: 01/08/2026 01:45
- Sân vận động: St. Andrew's Stadium
- Giải đấu: Giao hữu CLB
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)