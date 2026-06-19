Black Book: Game nhập vai thẻ bài dựa trên thần thoại Nga giảm giá 66% trên Steam Black Book kết hợp hoàn hảo giữa yếu tố kể chuyện và lối chơi xây dựng thẻ bài trong bối cảnh thần thoại Nga huyền bí, hiện đang có mức giá ưu đãi cực tốt trên Steam đến ngày 25/06/2026.

Black Book, tựa game nhập vai cốt truyện (narrative RPG) độc đáo do Morteshka phát triển và HypeTrain Digital phát hành, đang trở thành tâm điểm chú ý trên Steam với chương trình khuyến mãi lớn. Người chơi hiện có thể sở hữu tựa game này với mức giá 8,49 USD, giảm 66% so với giá gốc 24,99 USD. Theo dữ liệu từ SteamDB, đợt giảm giá này dự kiến sẽ kéo dài đến hết ngày 25/06/2026.

An image showing a campfire in Black Book.

Hành trình giải mã phong ấn trong thế giới thần thoại Nga

Lấy bối cảnh nước Nga vào thế kỷ 19, Black Book đưa người chơi vào vai Vasilisa, một cô gái trẻ từ bỏ định mệnh trở thành phù thủy để kết hôn với người mình yêu. Tuy nhiên, sau cái chết bí ẩn của vị hôn phu, cô quyết định dấn thân vào con đường tà thuật để tìm kiếm "Black Book" (Cuốn sách đen) - một cổ vật ma quỷ được tương truyền có thể thực hiện mọi điều ước cho những ai giải khai được 7 phong ấn của nó.

Trong quá trình khám phá các vùng đất, Vasilisa không chỉ gặp gỡ những người dân địa phương mà còn phải đối mặt với các thế lực siêu nhiên. Yếu tố kể chuyện trong game được đánh giá cao nhờ sự lồng ghép khéo léo các truyền thuyết dân gian Nga, tạo nên một bầu không khí u tối và huyền bí đặc trưng.

An image showing Vasilisa and two other characters in Black Book.

Cơ chế chiến đấu thẻ bài và hệ thống lựa chọn hệ quả

Black Book sử dụng hệ thống chiến đấu xây dựng thẻ bài (deck-building). Thông qua việc đánh bại các loài quỷ dữ, người chơi sẽ mở khóa thêm các thẻ bài mới và kỹ năng bổ trợ, từ đó tùy chỉnh chiến thuật để đối phó với những kẻ thù ngày càng mạnh mẽ hơn. Mỗi thẻ bài đại diện cho một câu chú hoặc lời nguyền, yêu cầu người chơi phải tính toán kỹ lưỡng trong từng lượt đấu.

Đáng chú ý, Black Book không chỉ là một game chiến đấu thuần túy. Mọi lựa chọn của người chơi trong các tình huống hội thoại hoặc sự kiện trên đường đi đều có thể dẫn đến những hệ quả nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến diễn biến và kết thúc của câu chuyện. Điều này đòi hỏi người chơi phải cân nhắc kỹ trước mỗi quyết định hành động.

An image showing a fight in Black Book.

Đánh giá từ cộng đồng: Ưu điểm và những hạn chế cần lưu ý

Tính đến thời điểm hiện tại, Black Book nhận được phản hồi rất tích cực từ cộng đồng game thủ với 92% đánh giá tốt trong tổng số hơn 6.600 bài đánh giá trên Steam. Người chơi đặc biệt yêu thích cốt truyện sâu sắc, phong cách nghệ thuật độc đáo và cách game khai thác văn hóa dân gian Nga.

Tiêu chí Đánh giá chi tiết Cốt truyện Hấp dẫn, giàu tính nhân văn và đậm chất thần thoại. Hình ảnh Phong cách đồ họa đặc trưng, tái hiện tốt không gian nước Nga thế kỷ 19. Lối chơi Kết hợp tốt giữa thám hiểm, hội thoại và chiến đấu thẻ bài.

Tuy nhiên, trò chơi vẫn vấp phải một số ý kiến phê bình. Một số người chơi cho rằng giao diện người dùng (UI) chưa thực sự tối ưu và hệ thống chiến đấu có thể trở nên lặp đi lặp lại sau một thời gian dài. Ngoài ra, tốc độ phát triển cốt truyện và thăng tiến sức mạnh nhân vật trong game khá chậm, điều này có thể không phù hợp với những người chơi ưa thích nhịp độ nhanh.

Nhìn chung, với mức giá giảm sâu như hiện tại, Black Book là một lựa chọn đáng giá cho những ai yêu thích thể loại RPG thiên về cốt truyện và muốn khám phá một nền văn hóa thần thoại mới lạ.