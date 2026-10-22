Black Shark Pad Air 7 ra mắt: Màn hình 12.1 inch 2K, pin 10.000 mAh cùng chip Helio G200 Black Shark Pad Air 7 ra mắt toàn cầu với màn hình 12.1 inch 90Hz sắc nét, vi xử lý Helio G200 6nm, kết nối 4G LTE cùng viên pin bền bỉ dung lượng lớn 10.000 mAh.

Black Shark vừa chính thức mở rộng danh mục thiết bị của mình trên thị trường toàn cầu với việc ra mắt mẫu máy tính bảng mới mang tên Black Shark Pad Air 7. Thiết bị hướng tới phân khúc người dùng cần không gian hiển thị rộng rãi, thời lượng pin dài và khả năng kết nối mạng di động độc lập.

Black Shark Pad Air 7 ra mắt

Không gian hiển thị 12.1 inch độ phân giải cao

Điểm nhấn lớn nhất trên Black Shark Pad Air 7 nằm ở màn hình kích thước 12.1 inch với độ phân giải 2.560 x 1.600 pixels. Tỷ lệ màn hình này mang lại không gian thao tác rộng rãi, phục vụ tốt cho cả nhu cầu học tập, làm việc đa nhiệm lẫn xem nội dung đa phương tiện.

Bên cạnh độ phân giải sắc nét, tấm nền của máy còn hỗ trợ tần số quét 90Hz, giúp các thao tác cuộn trang, chuyển cảnh và hiệu ứng hoạt họa hiển thị mượt mà hơn so với màn hình 60Hz truyền thống. Mức độ sáng tối đa đạt 500 nits, đảm bảo khả năng hiển thị rõ ràng trong môi trường ánh sáng phòng hoặc văn phòng làm việc.

Cấu hình phần cứng và hiệu năng xử lý

Bên trong Black Shark Pad Air 7 là vi xử lý MediaTek Helio G200 sản xuất trên tiến trình 6nm. Kiến trúc CPU của con chip này bao gồm hai nhân hiệu năng cao Cortex-A76 đảm nhiệm các tác vụ nặng và sáu nhân tiết kiệm năng lượng Cortex-A55 xử lý các công việc thường nhật, giúp tối ưu hóa hiệu suất tiêu thụ điện năng.

Máy tính bảng có cấu hình khá tốt

Máy đi kèm dung lượng RAM 8GB và bộ nhớ lưu trữ trong 128GB. Đối với nhu cầu lưu trữ dữ liệu lớn như tài liệu học tập, phim ảnh hay tệp đồ họa, người dùng hoàn toàn có thể mở rộng không gian thêm tối đa 2TB thông qua khe cắm thẻ nhớ microSD tích hợp.

Thời lượng pin ấn tượng và các trang bị kết nối

Để duy trì hoạt động cho màn hình kích thước lớn, Black Shark trang bị cho Pad Air 7 viên pin dung lượng lên tới 10.000 mAh. Thiết bị hỗ trợ công nghệ sạc nhanh có dây công suất 33W, giúp rút ngắn đáng kể thời gian nạp đầy cho nguồn năng lượng lớn này.

Về khả năng nhiếp ảnh và đàm thoại video, máy tính bảng sở hữu camera sau 16MP và camera trước 8MP, đáp ứng đầy đủ nhu cầu quét tài liệu, chụp ảnh cơ bản hoặc tham gia các buổi học, cuộc họp trực tuyến. Hệ thống âm thanh gồm bốn loa ngoài (quad-speaker) kết hợp cùng chứng nhận Widevine L1, cho phép người dùng thưởng thức các nội dung trực tuyến chuẩn chất lượng cao.

Về mặt kết nối và phần mềm, Black Shark Pad Air 7 hỗ trợ mạng di động 4G LTE, Wi-Fi băng tần kép và Bluetooth 5.2. Máy được cài đặt sẵn hệ điều hành Android 16 ngay khi xuất xưởng và có cổng pogo pin để gắn bàn phím từ tính, biến thiết bị thành công cụ làm việc nhanh gọn khi cần thiết.

Bảng thông số kỹ thuật Black Shark Pad Air 7

Thông số Chi tiết Màn hình 12.1 inch, 2.560 x 1.600 pixels, 90Hz, 500 nits Vi xử lý MediaTek Helio G200 (tiến trình 6nm) Bộ nhớ 8GB RAM, 128GB ROM (hỗ trợ microSD tối đa 2TB) Pin & Sạc 10.000 mAh, sạc nhanh có dây 33W Camera Sau 16MP / Trước 8MP Hệ thống âm thanh 4 loa ngoài (quad-speaker), Widevine L1 Kết nối 4G LTE, Wi-Fi băng tần kép, Bluetooth 5.2, pogo pin Hệ điều hành Android 16

Hiện tại, thông tin chính thức về mức giá bán của Black Shark Pad Air 7 trên từng thị trường vẫn chưa được hãng công bố cụ thể.