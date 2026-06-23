Black Shark rời hệ sinh thái Xiaomi: Tương lai đầy thách thức của thương hiệu gaming phone Black Shark chính thức biến mất khỏi hệ thống bán lẻ của Xiaomi và đóng cửa diễn đàn cộng đồng. Việc chuyển sang dùng AOSP thay vì HyperOS đánh dấu bước ngoặt tách rời hoàn toàn.

Black Shark, thương hiệu điện thoại chuyên game từng nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ Xiaomi, đang có những dấu hiệu tách rời hoàn toàn khỏi hệ sinh thái này. Động thái gỡ bỏ toàn bộ sản phẩm khỏi các nền tảng thương mại điện tử chính thức và đóng cửa diễn đàn cộng đồng cho thấy một tương lai đầy biến động cho hãng.

Dấu hiệu rạn nứt: Sản phẩm biến mất và hệ thống máy chủ bị cắt giảm

Trong thời gian gần đây, người dùng tại thị trường Trung Quốc không còn tìm thấy bất kỳ thiết bị hay phụ kiện nào của Black Shark trên Xiaomi Mall và Xiaomi Youpin. Đây là các kênh phân phối cốt lõi giúp thương hiệu này tiếp cận tệp khách hàng khổng lồ của Xiaomi trong nhiều năm qua.

Toàn bộ sản phẩm Black Shark đã bốc hơi khỏi các nền tảng thương mại của Xiaomi

Bên cạnh việc ngừng kinh doanh trên các nền tảng chính thức, diễn đàn cộng đồng của Black Shark cũng đã thông báo đóng cửa từ ngày 19/6. Mặc dù một số người dùng vẫn có thể truy cập không ổn định, nhưng tình trạng lỗi hệ thống nặng nề cho thấy hãng đang tiến hành cắt giảm chi phí duy trì máy chủ. Đây là tín hiệu rõ ràng nhất về việc thu hẹp quy mô hoạt động hỗ trợ người dùng trực tuyến.

Nền tảng cộng đồng diễn đàn của hãng cũng chính thức bị đóng cửa vào ngày 19/6 vừa qua

Thay đổi về phần mềm: Từ HyperOS sang Android gốc (AOSP)

Một trong những điểm quan trọng nhất trong quá trình phân tách này nằm ở nền tảng phần mềm. Các mẫu máy tính bảng và phụ kiện mới nhất của Black Shark đã không còn sử dụng giao diện HyperOS quen thuộc của Xiaomi. Thay vào đó, thiết bị chuyển sang chạy hệ điều hành dựa trên Android Open Source Project (AOSP) tiêu chuẩn.

Việc thiếu hụt sự tích hợp sâu vào nền tảng của Xiaomi sẽ là một thiệt thòi rất lớn

Việc mất đi sự tích hợp sâu với HyperOS khiến các sản phẩm Black Shark không còn khả năng đồng bộ mượt mà trong hệ sinh thái Xiaomi. Người dùng sẽ không còn được hưởng các dịch vụ liên kết, khả năng tương thích phần mềm cao và chế độ hậu mãi vốn là thế mạnh khi thương hiệu này còn nằm dưới trướng tập đoàn mẹ.

Thách thức khi hoạt động độc lập trong thị trường gaming phone

Việc tự lực cánh sinh trong bối cảnh thị trường smartphone chuyên game đang bão hòa và cạnh tranh khốc liệt là một bài toán khó đối với Black Shark. Khi không còn sự bảo chứng từ Xiaomi, hãng sẽ phải tự xây dựng lại toàn bộ chuỗi cung ứng, kênh bán lẻ và hệ thống chăm sóc khách hàng. Trong khi đó, các đối thủ như Nubia vẫn đang duy trì sức ép lớn với các dòng sản phẩm cấu hình cao.

Thông số Chi tiết kỹ thuật (Ví dụ: Nubia Neo 5 GT) Vi xử lý MediaTek D7400 Màn hình OLED 6.8 inch, 1.5K, 144Hz Pin & Sạc 6210mAh, sạc nhanh 80W Camera 50MP (Chính) Kết nối 5G, WiFi 6E, Bluetooth 6.0

Sự rời đi của Black Shark để lại nhiều tiếc nuối cho cộng đồng game thủ, những người từng yêu thích sự kết hợp giữa cấu hình mạnh mẽ và mức giá hợp lý. Tương lai của thương hiệu này hiện vẫn còn là một dấu hỏi lớn khi họ buộc phải đối mặt với thực tế khắc nghiệt mà không có sự trợ giúp từ hạ tầng khổng lồ của Xiaomi.