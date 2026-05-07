Bleach Mirrors High mở đăng ký Beta: Game mới từ Bandai Namco có gì đáng mong chờ? Bandai Namco mở đăng ký Beta cho Bleach Mirrors High trên iOS và Android. Game lấy bối cảnh sau Huyết Chiến Ngàn Năm với hai nhân vật mới do chính Tite Kubo thiết kế.

Bandai Namco Entertainment Inc. vừa chính thức mở cổng đăng ký thử nghiệm (Closed Beta Test) cho dự án game di động sắp tới mang tên Bleach Mirrors High. Đây là tin vui đối với cộng đồng người hâm mộ bộ anime đình đám này, đặc biệt khi trò chơi được xác nhận lấy bối cảnh sau các sự kiện của phần Blood War (Huyết Chiến Ngàn Năm).

Người hâm mộ hiện đã có thể đăng ký tham gia thử nghiệm beta cho trò chơi Bleach Mirrors High sắp tới trên Android và iOS.

Dấu ấn đậm nét của tác giả Tite Kubo

Điểm nhấn quan trọng nhất của Bleach Mirrors High chính là sự tham gia sâu sát của cha đẻ bộ truyện – họa sĩ Tite Kubo. Không chỉ dừng lại ở vai trò cố vấn, Tite Kubo cho biết ông đã tham gia ngay từ những cuộc họp khởi động dự án, trực tiếp lên ý tưởng cho tiêu đề, kịch bản và thiết kế nhân vật.

Đáng chú ý, trò chơi sẽ giới thiệu hai nhân vật Tử thần (Soul Reaper) hoàn toàn mới là Shirin Migishima và Shirane Sanari. Tác giả chia sẻ rằng ông đã rất hào hứng trong quá trình sáng tạo và thậm chí đã thiết kế nhiều hơn so với yêu cầu ban đầu. Ngoài ra, Kubo cũng trực tiếp tham gia vào các buổi thử giọng và ghi âm để đảm bảo các nhân vật thể hiện đúng như kỳ vọng.

Nhân vật mới Shirin Migishima do Tite Kubo thiết kế.

Nhân vật mới Shirane Sanari xuất hiện trong Bleach Mirrors High.

Thông số kỹ thuật và yêu cầu cấu hình

Bleach Mirrors High được phát triển dành riêng cho các thiết bị di động. Đáng chú ý, nhà phát hành nhấn mạnh trò chơi chỉ tương thích với điện thoại thông minh và không hỗ trợ máy tính bảng. Để có trải nghiệm mượt mà, người dùng cần lưu ý các yêu cầu về phần cứng và phần mềm như sau:

Tiêu chí Yêu cầu trên Android Yêu cầu trên iOS Hệ điều hành Android 12.0 trở lên iOS 17.0 trở lên Bộ nhớ RAM Tối thiểu 6 GB Tối thiểu 4 GB Loại thiết bị Chỉ điện thoại thông minh Chỉ điện thoại thông minh

Lịch trình thử nghiệm và các nhân vật góp mặt

Thời gian đăng ký tham gia thử nghiệm sẽ kéo dài đến hết ngày 13/07 (theo giờ UTC). Giai đoạn Closed Beta dự kiến diễn ra từ ngày 22/07 đến ngày 29/07. Người chơi có thể trải nghiệm game với nhiều ngôn ngữ khác nhau bao gồm tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Đức, tiếng Pháp và tiếng Trung phồn thể.

Bên cạnh hai nhân vật mới, đoạn giới thiệu thứ hai tại Anime Expo 2026 cũng xác nhận sự xuất hiện của các gương mặt quen thuộc như Rukia Kuchiki, Renji Abarai, Toshiro Hitsugaya, Byakuya Kuchiki và tất nhiên không thể thiếu nhân vật chính Ichigo Kurosaki. Những hình ảnh gameplay ngắn ngủi cho thấy trò chơi vẫn giữ được phong cách hình ảnh đặc trưng của các tựa game Bleach trước đây, hứa hẹn mang lại cảm giác vừa quen thuộc vừa mới mẻ cho người hâm mộ.