BMW i3 giá 665 triệu VNĐ sắp ngừng sản xuất để dọn đường cho thế hệ New Class BMW xác nhận sẽ dừng sản xuất dòng sedan điện i3 hiện hành từ tháng 8/2025, tập trung nguồn lực cho thế hệ xe điện New Class hoàn toàn mới dự kiến ra mắt vào năm 2027.

BMW Guest vừa thông báo mẫu xe thuần điện i3 phiên bản sản xuất tại Trung Quốc sẽ chính thức rời khỏi dây chuyền sản xuất vào tháng 8 năm nay. Đây là một động thái bất ngờ khi mẫu sedan điện này mới chỉ ra mắt từ năm 2022 tại nhà máy Thẩm Dương Lida. Tuy nhiên, việc dừng sản xuất i3 hiện hành được xem là bước chuyển mình chiến lược để hãng xe Đức tập trung cho nền tảng xe điện thế hệ mới.

Kế hoạch cho thế hệ BMW New Class tương lai

Thay thế cho dòng i3 hiện tại sẽ là một thế hệ hoàn toàn mới dựa trên nền tảng thuần điện "New Class" (Thế hệ mới) tiên tiến của BMW. Theo kế hoạch, phiên bản quốc tế của mẫu xe này sẽ bắt đầu được sản xuất tại nhà máy Munich (Đức) vào tháng 8/2026.

Đáng chú ý, tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh diễn ra vào tháng 4/2026, BMW đã thu hút sự quan tâm lớn khi giới thiệu phiên bản i3 trục cơ sở dài thuộc dòng New Class. Mẫu xe này sở hữu chiều dài cơ sở ấn tượng lên tới hơn 3 mét, hứa hẹn không gian nội thất cực kỳ rộng rãi. Phiên bản này dự kiến sẽ chính thức bàn giao đến tay khách hàng tại thị trường Trung Quốc vào năm 2027.

Thông số và mức giá hấp dẫn của BMW i3 hiện hành

Mặc dù sắp bị khai tử, BMW i3 hiện vẫn là cái tên có sức cạnh tranh mạnh mẽ. Xe được phân phối với hai phiên bản eDrive 35L và 40L, cung cấp phạm vi hoạt động tối đa lên tới 625 km theo tiêu chuẩn CLTC. Trong một năm qua, mẫu xe này vẫn duy trì doanh số ổn định với trung bình hơn 1.000 chiếc mỗi tháng.

Thông số Chi tiết BMW i3 (Đời 2026) Phiên bản eDrive 35L và eDrive 40L Phạm vi hoạt động (CLTC) Tối đa 625 km Giá bán tham khảo ~190.000 Nhân dân tệ (khoảng 665 triệu VNĐ) Trang bị tiêu chuẩn mới Camera toàn cảnh 360 độ, sưởi ghế trước

Đặc biệt, phiên bản eDrive 35L đời 2026 đang có mức giá bán lẻ cực kỳ cạnh tranh, chỉ khoảng 190.000 nhân dân tệ (tương đương 26.500 USD hoặc 665 triệu VNĐ). Vào đầu năm nay, BMW còn thực hiện đợt nâng cấp cấu hình đáng kể khi đưa các tính năng cao cấp như camera toàn cảnh 360 độ và hệ thống sưởi ghế trước trở thành trang bị tiêu chuẩn trên tất cả các phiên bản.

Quyết định dừng sản xuất một mẫu xe đang có doanh số tốt cho thấy cam kết mạnh mẽ của BMW trong việc dồn lực vào nền tảng New Class. Đây hứa hẹn sẽ là cuộc cách mạng về công nghệ, hiệu suất và trải nghiệm lái của hãng xe Đức trong kỷ nguyên xe điện toàn cầu.