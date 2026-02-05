BMW i3 Neue Klasse 2026 lộ diện: Mẫu sedan điện chiến lược bước vào giai đoạn tiền sản xuất BMW chính thức xuất xưởng dàn xe i3 Neue Klasse tiền sản xuất tại Munich, hứa hẹn cuộc cách mạng về công nghệ sạc 800V và thiết kế tối ưu không gian cho năm 2026.

BMW i3 là mẫu sedan thuần điện dựa trên nền tảng Neue Klasse hoàn toàn mới, vừa chính thức rời dây chuyền lắp ráp tại nhà máy Munich dưới dạng phiên bản tiền sản xuất. Đây là cột mốc then chốt, xác nhận mẫu xe chiến lược này đang tiến rất gần đến giai đoạn sản xuất hàng loạt dự kiến vào nửa cuối năm 2026.

Kỷ nguyên mới của BMW tại nhà máy Munich

Việc xuất xưởng những chiếc i3 tiền sản xuất mang ý nghĩa đặc biệt đối với nhà máy Munich, nơi vốn là đại bản doanh gắn liền với dòng 3 Series động cơ đốt trong suốt gần nửa thế kỷ. Theo ông Peter Weber, Giám đốc nhà máy BMW Munich, đây là lần đầu tiên một mẫu xe điện được chế tạo hoàn toàn với công nghệ sản xuất hiện đại và quy trình kết nối kỹ thuật số tại đây, cho phép kiểm chứng toàn bộ dây chuyền trước khi tăng công suất tối đa.

Trong ngành công nghiệp ô tô, giai đoạn tiền sản xuất là bước cuối cùng để hãng tinh chỉnh thiết bị và đảm bảo mọi khâu vận hành ổn định trên dây chuyền thực tế. Sự xuất hiện của i3 Neue Klasse cho thấy BMW đã hoàn tất các công đoạn phát triển cơ bản và sẵn sàng cho mục tiêu thương mại hóa toàn cầu.

Thiết kế tối ưu không gian và ngôn ngữ Neue Klasse

Qua những hình ảnh mới nhất, BMW i3 lộ rõ tỷ lệ thiết kế khác biệt so với dòng 3 Series truyền thống. Trục trước được đẩy sát về phía cột A, giúp rút ngắn phần đầu xe và kéo dài trục cơ sở. Cách bố trí này không chỉ mang lại diện mạo mới mà còn giúp mở rộng không gian cabin, đặc biệt là khoảng để chân cho hành khách phía sau.

Đáng chú ý, dù đặt bộ pin dưới sàn, BMW i3 vẫn giữ được dáng sedan thanh thoát, không bị quá cao như nhiều đối thủ cùng phân khúc. Xe được trang bị bộ mâm thiết kế thể thao, đi kèm các chi tiết dự đoán thuộc gói M Sport như cản trước sau góc cạnh và ốp sườn sâu hơn. Đuôi xe được thiết kế vuông vức với cụm đèn hậu đặt cao, tạo sự tương đồng với mẫu iX3 sắp ra mắt.

Bảng thông số kỹ thuật dự kiến của BMW i3 Neue Klasse

Thông số Chi tiết dự kiến Nền tảng Neue Klasse (Thuần điện) Hệ thống điện áp 800V Công suất sạc tối đa 400 kW Hệ dẫn động Cầu sau hoặc Bốn bánh (M hiệu năng cao) Thời điểm sản xuất Nửa cuối năm 2026

Công nghệ sạc 800V và hiệu suất vượt trội

Khác với các dòng i4, i5 hay i7 vốn sử dụng nền tảng dùng chung với xe xăng, BMW i3 được phát triển từ đầu như một mẫu xe thuần điện. Xe sử dụng hệ thống điện áp 800V, cho phép công suất sạc nhanh lên tới 400 kW, giúp rút ngắn đáng kể thời gian chờ đợi tại các trạm sạc công cộng.

Bên cạnh các phiên bản tiêu chuẩn, BMW cũng xác nhận sẽ phát triển phiên bản M hiệu suất cao cho i3. Biến thể này dự kiến trang bị hệ thống bốn động cơ độc lập, đi kèm công nghệ xử lý âm thanh giả lập và khả năng cập nhật phần mềm chuyên sâu để tối ưu cảm giác lái. Với nền tảng Neue Klasse, BMW i3 được kỳ vọng sẽ thiết lập tiêu chuẩn mới về hiệu suất và trải nghiệm kỹ thuật số trong kỷ nguyên xe điện.