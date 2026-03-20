BMW i3 Touring xác nhận ra mắt: Xe điện gia đình có tầm vận hành gần 900 km BMW vừa xác nhận phiên bản i3 Touring thuộc dòng Neue Klasse với khả năng di chuyển 899,6 km sau mỗi lần sạc, hứa hẹn tạo ra chuẩn mực mới cho xe điện gia đình.

BMW đã chính thức xác nhận sự xuất hiện của i3 Touring, phiên bản xe điện gia đình thuộc dòng Neue Klasse với tầm vận hành ấn tượng lên đến gần 900 km. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm thay đổi hoàn toàn diện mạo và kỹ thuật của thương hiệu Đức trong kỷ nguyên điện hóa.

Bước ngoặt Neue Klasse và phiên bản Touring thực dụng

Ông Oliver Zipse, Chủ tịch BMW Group, khẳng định i3 Touring hướng đến nhóm khách hàng doanh nghiệp và gia đình – những người vốn ưa chuộng sự thực dụng của dòng wagon. Mẫu xe này cùng với iX3 SUV là những sản phẩm tiên phong của nền tảng Neue Klasse (Thế hệ mới), lấy cảm hứng từ những thành công của BMW cách đây 60 năm nhằm đưa thương hiệu vươn lên mạnh mẽ trên thị trường xe điện.

Về thiết kế, phiên bản Touring sở hữu đường nét mui xe kéo dài độc đáo cùng cửa hậu kiểu hatchback đặc trưng. Sự thay đổi này không chỉ mang lại diện mạo hiện đại mà còn tối ưu không gian sử dụng cho người dùng.

Thông số kỹ thuật và khả năng vận hành vượt trội

Đáng chú ý, riêng phiên bản i3 sedan đã trở thành mẫu xe điện thuần túy có tầm vận hành xa nhất tại thị trường Anh. Xe được trang bị bộ pin lithium ba thành phần (NMC) dung lượng lên đến 108 kWh. Hệ thống truyền động điện thế hệ mới được bố trí ở cả trục trước và sau, đảm bảo hiệu suất vận hành linh hoạt trong nhiều điều kiện địa hình.

Thông số kỹ thuật Chi tiết dự kiến Dung lượng pin 108 kWh (Lithium NMC) Tầm vận hành tối đa 899,6 km Hệ thống dẫn động Hai mô-tơ điện (trục trước và sau) Dung tích cốp (Tham chiếu bản xăng) 500 lít (Touring)

Mặc dù dung tích cốp của i3 Touring chưa được BMW công bố chính thức, nhưng để tham chiếu, dòng 3 Series chạy xăng hiện tại có không gian chứa đồ là 480 lít cho bản sedan và 500 lít cho bản Touring. Giới chuyên môn kỳ vọng phiên bản điện sẽ duy trì hoặc cải thiện con số này nhờ cách bố trí linh kiện tối ưu của nền tảng Neue Klasse.

Tương lai của dòng 3 Series truyền thống

Bên cạnh việc đẩy mạnh các mẫu xe thuần điện, BMW không bỏ rơi phân khúc xe động cơ đốt trong truyền thống. Các kỹ sư của hãng tiết lộ với tạp chí Autocar rằng dòng 3 Series chạy xăng hiện tại sẽ nhận được một bản nâng cấp lớn trong tương lai gần. Đợt nâng cấp này được mô tả là gần như một mẫu xe hoàn toàn mới, giúp các phiên bản chạy xăng có thể sánh vai cùng các mẫu xe điện hiện đại về cả công nghệ lẫn trải nghiệm người dùng.