BMW i5 2026 tại Mỹ đồng loạt dùng chuẩn sạc Tesla NACS: Mở rộng hạ tầng sạc cực nhanh Toàn bộ dòng BMW i5 từ tháng 3/2026 sẽ trang bị sẵn cổng sạc NACS, cho phép truy cập Tesla Supercharger và tích hợp tính năng Plug & Charge tự động.

BMW vừa xác nhận toàn bộ các mẫu xe điện i5 sản xuất cho thị trường Mỹ từ tháng 3/2026 sẽ được trang bị cổng sạc NACS (North American Charging Standard) của Tesla ngay từ khi xuất xưởng. Đây là bước đi quan trọng nhằm đồng bộ hóa hệ thống sạc và nâng cao trải nghiệm người dùng trong bối cảnh hạ tầng xe điện tại Bắc Mỹ đang có sự chuyển dịch mạnh mẽ.

Thống nhất chuẩn sạc trên toàn bộ dòng i5

Trước đó, việc triển khai chuẩn sạc Tesla trên dòng i5 từng gây bối rối cho khách hàng khi chỉ áp dụng giới hạn trên phiên bản hiệu năng cao M60. Trong khi đó, các biến thể thấp hơn như eDrive40 và xDrive40 vẫn sử dụng chuẩn CCS truyền thống. Tuy nhiên, BMW đã nhanh chóng điều chỉnh chiến lược để thống nhất trang bị NACS trên toàn bộ dải sản phẩm i5.

Với thay đổi này, người dùng BMW i5 tại Mỹ có thể truy cập trực tiếp vào mạng lưới trạm sạc nhanh Tesla Supercharger mà không cần bộ chuyển đổi rườm rà. Đây là một trong những hệ thống sạc có độ phủ lớn và tính ổn định cao nhất hiện nay, giúp giảm bớt nỗi lo về quãng đường di chuyển của chủ xe điện.

Tích hợp công nghệ sạc thông minh

Bên cạnh việc thay đổi phần cứng cổng sạc, các mẫu i5 mới còn được tích hợp tính năng Plug & Charge. Công nghệ này cho phép xe tự động nhận diện và bắt đầu quá trình sạc ngay khi cắm cáp, đồng thời tự động thanh toán qua phương thức đã thiết lập trên ứng dụng My BMW, loại bỏ các thao tác quét thẻ hay ứng dụng trung gian phức tạp.

Để đảm bảo tính linh hoạt, BMW sẽ cung cấp sẵn hai bộ chuyển đổi đi kèm theo xe mới. Các phụ kiện này hỗ trợ cả sạc AC (xoay chiều) và DC (một chiều) tại các trạm sạc công cộng vẫn đang sử dụng chuẩn CCS cũ, giúp người dùng yên tâm vận hành trong giai đoạn chuyển đổi hạ tầng.

Giải pháp cho các chủ xe đời cũ

Đối với những khách hàng đang sở hữu BMW i5 phiên bản cũ sử dụng cổng CCS, hãng xe Đức cho biết sẽ triển khai bản cập nhật phần mềm từ xa (OTA) trong thời gian tới. Bản cập nhật này nhằm kích hoạt khả năng tương thích và truy cập vào mạng lưới Supercharger của Tesla.

Tuy nhiên, một điểm đáng lưu ý là các chủ xe đời cũ sẽ không được hỗ trợ miễn phí bộ chuyển đổi NACS sang CCS. Họ cần tự trang bị phụ kiện này nếu muốn tận dụng hệ thống sạc của Tesla. Động thái của BMW cho thấy xu hướng chung khi ngày càng nhiều hãng xe hạng sang gia nhập hệ sinh thái của Tesla để cải thiện tính tiện dụng và thúc đẩy doanh số xe điện tại thị trường Mỹ.