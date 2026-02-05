BMW thay đổi logo sau 27 năm: Bước ngoặt hướng tới kỷ nguyên xe điện và số hóa BMW chính thức áp dụng logo thế hệ thứ 7 từ tháng tới, loại bỏ sự phân biệt giữa xe xăng và xe điện. Đây là thay đổi lớn nhất về nhận diện thương hiệu kể từ năm 1997.

BMW sẽ chính thức áp dụng logo thế hệ thứ 7 trên toàn cầu từ tháng tới, đánh dấu sự thay đổi lớn nhất kể từ năm 1997 nhằm đồng nhất nhận diện giữa xe xăng và xe điện trong kỷ nguyên số hóa mới.

Thiết kế tối giản và sang trọng

Phiên bản logo mới của BMW mang đến những thay đổi rõ rệt về mặt thị giác. Hãng xe Đức đã loại bỏ hoàn toàn vòng chrome bên trong và dải phân chia màu xanh trắng quen thuộc. Vòng ngoài màu đen truyền thống được thay thế bằng chất liệu satin mờ, mang lại cảm giác hiện đại và tinh tế hơn. Dù phần viền chrome bên ngoài vẫn được giữ lại, BMW đã bổ sung thêm hiệu ứng khói độc đáo để tạo điểm nhấn.

Logo mới của BMW

Đáng chú ý, BMW quyết định thống nhất biểu tượng cho toàn bộ dải sản phẩm. Các mẫu xe điện (EV) sẽ không còn sử dụng viền xanh đặc trưng để phân biệt với xe động cơ đốt trong. Sự thay đổi này cho thấy tầm nhìn của hãng trong việc xem xe điện là cốt lõi của thương hiệu thay vì một dòng sản phẩm tách biệt.

Ngôn ngữ thiết kế Neue Klasse

Biểu tượng mới là một phần quan trọng trong ngôn ngữ thiết kế "Neue Klasse" (Thế hệ mới) của BMW. Thực tế, logo này đã từng xuất hiện trên mẫu iX3 ra mắt vào tháng 9 năm ngoái với mã phụ tùng 51145A7A678 và hiện đã bắt đầu được các nhà bán lẻ tại châu Âu cung cấp.

Ông Oliver Heilmer, Giám đốc thiết kế của BMW (phụ trách các dòng 3 Series, X3 và M Series), cho biết mục tiêu của việc thay đổi là kế thừa giá trị truyền thống nhưng tăng cường sự chính xác. Các chữ cái được đánh bóng lại theo phong cách của những chiếc đồng hồ cao cấp. Phần nền trắng được đưa sát hơn vào viền ngoài, tạo cảm giác phẳng hơn nhưng vẫn giữ được những đường nét nổi nhẹ khi chạm vào.

Xu hướng số hóa trong ngành xe sang

Việc BMW làm mới logo không nằm ngoài xu hướng chung của ngành công nghiệp ô tô thế giới. Các thương hiệu như Mercedes-Benz hay Audi cũng đang dần chuyển dịch sang phong cách thiết kế tối giản, phẳng và thân thiện hơn với các nền tảng kỹ thuật số.

Sự thay đổi này phản ánh bước chuyển mình từ thẩm mỹ cơ khí truyền thống sang thẩm mỹ số hiện đại. Trong kỷ nguyên xe điện, biểu tượng thương hiệu không chỉ cần đẹp mắt trên nắp ca-pô mà còn phải hiển thị sắc nét, tối ưu trên các giao diện màn hình và nền tảng truyền thông kỹ thuật số.