BMW X7 G67: Tùy chọn sơn hai tông màu và nội thất hạng nhất thách thức Mercedes-Maybach BMW X7 thế hệ mới (G67) dự kiến sở hữu tùy chọn sơn hai tông màu cao cấp và khoang nội thất nâng cấp toàn diện, định vị cạnh tranh trực tiếp với các dòng xe siêu sang.

BMW đang triển khai kế hoạch nâng tầm mẫu SUV đầu bảng X7 lên một đẳng cấp sang trọng mới. Thế hệ tiếp theo với mã hiệu G67 dự kiến ra mắt vào năm tới, tập trung mạnh mẽ vào việc cá nhân hóa ngoại thất và tối ưu hóa tiện nghi cho hàng ghế hành khách.

Ngoại thất hai tông màu phong cách xe siêu sang

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên BMW X7 G67 là tùy chọn sơn hai tông màu (two-tone), một đặc điểm vốn thường thấy trên các dòng xe siêu sang như Rolls-Royce. Theo nguồn tin từ BMW Blog và diễn đàn Bimmer Post, tính năng này được thừa hưởng từ dòng 7 Series và i7 thuần điện hiện hành.

Tại một số thị trường, tùy chọn này cho phép khách hàng kết hợp phần thân trên màu Xám đá hoặc Xanh ngọc với hàng trăm màu sơn cá nhân hóa ở phần thân dưới. Mức giá tham khảo cho trang bị này trên dòng 7 Series tại thị trường Trung Quốc vào khoảng 150.000 Nhân dân tệ, tương đương 20.685 USD hoặc khoảng 525 triệu VNĐ.

Nội thất khoang hạng nhất và công nghệ mới

Bên cạnh diện mạo mới, BMW X7 G67 dự kiến sẽ được trang bị tiêu chuẩn hệ thống cửa hít điện. Hãng cũng cung cấp tùy chọn cửa đóng mở tự động tương tự như trên dòng 7 Series hiện hành. Khoang cabin được tập trung chăm chút để tạo ra trải nghiệm tương đương khoang hạng nhất trên các chuyên cơ.

Cụ thể, hàng ghế sau sẽ tích hợp đầy đủ các tính năng thông gió, massage chuyên sâu và một hệ thống giải trí hoàn toàn mới. Những cải tiến này không chỉ nhằm gia tăng sự thoải mái mà còn giúp X7 thu hẹp khoảng cách với các đối thủ ở phân khúc trên.

Chiến lược cạnh tranh trong phân khúc siêu sang

Việc nâng cấp X7 nằm trong chiến lược dài hạn của tập đoàn BMW nhằm đẩy mạnh thương hiệu ALPINA. Trong tương lai, các phiên bản ALPINA dựa trên mẫu sedan G72 và SUV hai hàng ghế G69 được kỳ vọng sẽ trở thành đối thủ trực tiếp của Rolls-Royce Ghost, Cullinan cũng như Mercedes-Maybach S-Class và GLS.

Với việc đưa tùy chọn ngoại thất hai tông màu ra thị trường toàn cầu trên thế hệ G67, BMW không chỉ tăng tính thẩm mỹ cho dòng SUV đầu bảng mà còn khẳng định vị thế trong phân khúc xe hạng sang, nơi yếu tố cá nhân hóa được đặt lên hàng đầu.