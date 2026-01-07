Bờ Biển Ngà 1-2 Na Uy: Amad Diallo và Nicolas Pepe đơn độc trong ngày hàng thủ sa sút Dù Amad Diallo ghi dấu ấn đậm nét với bàn gỡ hòa và pha cứu thua trên vạch vôi, Bờ Biển Ngà vẫn phải nhận thất bại 1-2 trước Na Uy do sự thiếu tập trung của hệ thống phòng ngự.

Trận giao hữu giữa Bờ Biển Ngà và Na Uy đã kết thúc với kịch bản đầy tương phản cho đội bóng Tây Phi. Trong khi hàng công rực sáng với những khoảnh khắc cá nhân xuất thần của Amad Diallo và Nicolas Pepe, thì những sai lầm sơ đẳng nơi hậu phương đã khiến đoàn quân của huấn luyện viên Emerse Fae phải nhận thất bại sát nút 1-2.

Điểm sáng rực rỡ từ đôi cánh: Diallo và Pepe

Nếu có một điểm tựa nào đó để người hâm mộ Bờ Biển Ngà tin vào tương lai, đó chính là sự bùng nổ của các nhân tố chạy cánh. Nicolas Pepe, trong vai trò ngòi nổ chính, đã chứng minh tại sao anh vẫn là một trong những cầu thủ kỹ thuật nhất châu Phi. Với một đường kiến tạo dọn cỗ và hàng loạt tình huống khuấy đảo hành lang biên, Pepe liên tục đặt hàng thủ Na Uy vào trạng thái báo động đỏ.

Tiền đạo cánh: Nicolas Pépé – 7.0 điểm. Là nhân tố đột biến nhất hàng công với đường kiến tạo thành bàn và một cú cứa lòng chân trái đẳng cấp buộc thủ thành đối phương phải vất vả cứu thua.

Tuy nhiên, nhân vật chiếm trọn tâm điểm lại là Amad Diallo. Vào sân từ băng ghế dự bị để thay thế Christ Inao Oulai, ngôi sao thuộc biên chế Manchester United đã tạo ra một màn trình diễn ở đẳng cấp thế giới. Không chỉ trực tiếp ghi bàn gỡ hòa từ một tình huống chớp thời cơ nhạy bén, Diallo còn cho thấy tinh thần chiến đấu tuyệt vời khi lùi về cứu thua ngay trên vạch vôi.

Amad Diallo – 8.5 điểm (Thay cho Oulaï): Màn trình diễn đẳng cấp khi vừa cứu thua trên vạch vôi, vừa trực tiếp ghi bàn gỡ hòa và tạo ra hàng loạt cơ hội ngon ăn từ chấm đá phạt.

Hệ thống phòng ngự và những vết nứt chết người

Trái ngược hoàn toàn với sự thăng hoa của hàng công, hàng phòng ngự Bờ Biển Ngà đã có một ngày thi đấu dưới sức. Dù Odilon Kossounou đã có khởi đầu đầy hứa hẹn khi phong tỏa thành công siêu sao Erling Haaland trong những phút đầu, nhưng sự ổn định không được duy trì xuyên suốt trận đấu.

Trung vệ: Odilon Kossounou – 6.0 điểm. Ghi dấu ấn với pha cản phá dũng mãnh cú đánh đầu của Erling Haaland ngay đầu trận, song lại chơi thiếu ổn định trong thời gian còn lại của trận đấu.

Sai lầm mang tính hệ thống bắt đầu lộ diện khi Emmanuel Agbadou mắc lỗi vị trí nghiêm trọng, tạo điều kiện cho Berg ghi bàn thắng quyết định. Bên cạnh đó, thủ thành Yahia Fofana cũng phải chịu trách nhiệm khi để lọt lưới ở góc gần – một sai lầm cơ bản đối với các chốt chặn cuối cùng ở cấp độ quốc tế.

Thủ môn: Yahia Fofana – 5.9 điểm. Dù đã thực hiện một số pha cứu thua cơ bản, anh bị đánh giá thấp vì để lọt lưới ở góc gần trong tình huống đối phương ghi bàn thắng quyết định.

Trung vệ: Emmanuel Agbadou – 5.8 điểm. Một trận đấu không may mắn khi cú đánh đầu của anh đưa bóng chạm cột dọc, đồng thời anh mắc lỗi vị trí trực tiếp giúp Berg ghi bàn thắng định đoạt.

Bảng chấm điểm chi tiết đội hình Bờ Biển Ngà

Vị trí Cầu thủ Điểm số Ghi chú chính Thủ môn Yahia Fofana 5.9 Lỗi vị trí ở góc gần dẫn đến bàn thua quyết định. Hậu vệ phải Guela Doué 6.1 Tích cực dâng cao nhưng thiếu sắc bén trong tạt bóng. Trung vệ Odilon Kossounou 6.0 Cản phá tốt Haaland đầu trận nhưng thiếu ổn định. Trung vệ Emmanuel Agbadou 5.8 Mắc lỗi vị trí trực tiếp dẫn đến bàn thua. Hậu vệ trái Ghislain Konan 6.0 Tạo sức ép tốt bên cánh trái với tốc độ cao. Tiền vệ Franck Kessié 6.0 Giữ nhịp ổn định nhưng thiếu đột biến sáng tạo. Tiền vệ Ibrahim Sangaré 6.2 Đọc tình huống tốt với 2 pha đánh chặn quan trọng. Tiền đạo cánh Nicolas Pépé 7.0 Kiến tạo thành bàn và là ngòi nổ nguy hiểm nhất. Tiền đạo cánh Yan Diomande 6.5 Kỹ thuật cá nhân tốt, gây nhiều sóng gió từ đá phạt. Dự bị Amad Diallo 8.5 Ghi bàn gỡ hòa, cứu thua trên vạch vôi (Cầu thủ xuất sắc nhất).

Thất bại 1-2 trước một đối thủ kỷ luật như Na Uy là bài học quý giá cho Bờ Biển Ngà. Trong khi hàng công đã tìm thấy những công thức chiến thắng mới từ Diallo và Pepe, thì việc gia cố hàng thủ và cải thiện khả năng tập trung của các trung vệ sẽ là ưu tiên hàng đầu của ban huấn luyện trong những đợt tập trung kế tiếp.