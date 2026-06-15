Bờ Biển Ngà chạm trán Ecuador tại World Cup 2026: Thử thách cho Những chú Voi Cuộc đọ sức tại Philadelphia giữa Bờ Biển Ngà và Ecuador mang tính chất quyết định tấm vé vào vòng knock-out bảng E, nơi đội tuyển Đức đang được đánh giá cao nhất.

Sau 12 năm chờ đợi mòn mỏi kể từ giải đấu năm 2014, đội tuyển Bờ Biển Ngà mới chính thức quay trở lại sân chơi World Cup. Trận đấu mở màn với Ecuador tại sân vận động Philadelphia không chỉ là ngày hội bóng đá mà còn là bài kiểm tra thực sự cho bản lĩnh của đại diện châu Phi trước một trong những hệ thống phòng ngự kiên cố nhất Nam Mỹ.

Sức mạnh của sự lầm lì và kỷ luật thép

Ecuador bước vào World Cup 2026 với vị thế của một đội bóng cực kỳ khó bị đánh bại. Dưới sự dẫn dắt của HLV Sebastian Beccacece, "La Tri" đã thiết lập một kỷ lục ấn tượng với chuỗi 19 trận bất bại liên tiếp. Nền tảng thành công của đội bóng Nam Mỹ dựa trên sự thực dụng và khả năng tổ chức hàng thủ ở mức thượng thừa.

Ecuador chỉ để thủng lưới 5 bàn trong 18 trận đấu ở vòng loại.

Số liệu thống kê chỉ ra rằng Ecuador chỉ để thủng lưới vỏn vẹn 5 bàn trong 18 trận đấu ở vòng loại khu vực Nam Mỹ, một hiệu số đủ để khiến mọi hàng công phải e dè. Tuy nhiên, vấn đề của Ecuador lại nằm ở đầu ra bàn thắng khi họ hòa quá nhiều trong thời gian gần đây, chỉ thắng 8 trong tổng số 20 trận gần nhất.

Bờ Biển Ngà và khát khao của kẻ trở lại

Trái ngược với sự lầm lì của đối thủ, Bờ Biển Ngà đang sở hữu phong độ thăng hoa với chuỗi 4 trận thắng liên tiếp. Chiến thắng trước đội tuyển Pháp trong giai đoạn chạy đà là minh chứng rõ nét nhất cho sức mạnh của thầy trò HLV Emerse Fae. Lối chơi của "Những chú Voi" dựa trên nền tảng thể lực dồi dào và khả năng tấn công biên trực diện.

Dù chịu tổn thất lớn khi trung vệ trụ cột Evan Ndicka và tiền đạo Sebastien Haller vắng mặt, Bờ Biển Ngà vẫn còn đó những nhân tố có khả năng gây đột biến cao. Amad Diallo, với kỹ thuật và tốc độ từ hành lang cánh, được kỳ vọng sẽ là chìa khóa để mở toang cánh cửa vào khung thành của thủ môn Hernan Galindez.

Ecuador có thể là một ngựa ô ở World Cup 2026.

Điểm nóng giữa sân: Caicedo đối đầu Kessie

Trận đấu tại Philadelphia nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi khu vực trung tuyến. Moises Caicedo, ngôi sao đang khoác áo Chelsea, đóng vai trò là kiến trúc sư trưởng trong lối chơi của Ecuador. Khả năng đánh chặn và điều tiết nhịp độ của tiền vệ này sẽ đối đầu trực tiếp với sự càn lướt của Franck Kessie và Seko Fofana bên phía Bờ Biển Ngà.

Nếu Caicedo bị phong tỏa, khả năng chuyển trạng thái của Ecuador sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ngược lại, nếu hàng tiền vệ Bờ Biển Ngà không thể kiểm soát được khu trung lộ, họ sẽ dễ dàng rơi vào cái bẫy phản công mà HLV Sebastian Beccacece đã giăng sẵn.

Đội hình dự kiến của hai đội

Vị trí Bờ Biển Ngà (4-3-3) Ecuador (4-2-3-1) Thủ môn Yahia Fofana Hernan Galindez Hậu vệ Doue, Agbadou, Kossounou, Konan Ordonez, Pacho, Hincapie, Estupinan Tiền vệ Kessie, Sangare, S. Fofana Caicedo, Vite Tiền đạo Diallo, Guessand, Diomande Yeboah, Plata, Valencia

Cuộc đối đầu này được dự báo sẽ diễn ra chặt chẽ và đầy toan tính. Bờ Biển Ngà có sự hưng phấn của kẻ trở lại, trong khi Ecuador sở hữu sự lỳ lợm và bản lĩnh ở những sân chơi lớn. Với tính chất quan trọng của trận ra quân, một kết quả hòa có lẽ sẽ phản ánh đúng thực lực và cục diện hiện tại của hai đội.