Bờ Biển Ngà chạm trán Ecuador: Thử thách cho hàng thủ thép tại World Cup 2026 Cuộc đọ sức giữa Bờ Biển Ngà và Ecuador tại Philadelphia sẽ là bài kiểm tra hạng nặng cho hàng thủ mới chỉ để lọt lưới 5 bàn sau 18 trận của đại diện Nam Mỹ.

Sau 12 năm vắng bóng kể từ kỳ World Cup 2014, Bờ Biển Ngà chính thức đánh dấu sự trở lại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh bằng cuộc đối đầu đầy duyên nợ với Ecuador. Trong bối cảnh đội tuyển Đức được đánh giá vượt trội tại bảng E, trận đấu diễn ra lúc 06h00 ngày 15/6 (giờ Việt Nam) tại Sân vận động Philadelphia được coi là trận "chung kết" sớm, quyết định trực tiếp đến tấm vé vào vòng knock-out của cả hai đội.

Sức mạnh từ hàng phòng ngự kỷ luật của Ecuador

Ecuador đang bước vào giải đấu với tư cách là một trong những đội bóng khó bị đánh bại nhất thế giới. Dưới sự dẫn dắt của HLV Sebastian Beccacece, "La Tri" đã duy trì chuỗi 19 trận bất bại liên tiếp. Điểm tựa lớn nhất của đại diện Nam Mỹ nằm ở hàng thủ được tổ chức cực kỳ khoa học và lỳ lợm.

Ecuador chỉ để thủng lưới 5 bàn trong 18 trận đấu ở vòng loại.

Thống kê cho thấy Ecuador chỉ để lọt lưới vỏn vẹn 5 bàn trong suốt 18 trận đấu tại vòng loại khu vực Nam Mỹ – một hiệu số kinh ngạc tại khu vực khốc liệt nhất thế giới. Với 13 trận giữ sạch lưới trong chuỗi bất bại, lối chơi pressing tầm trung và ưu tiên sự an toàn tuyệt đối bên phần sân nhà đã trở thành bản sắc của đội bóng này.

Sự trở lại của Những chú Voi và bài toán nhân sự

Trái ngược với sự thực dụng của đối thủ, Bờ Biển Ngà đang thăng hoa với chuỗi 4 trận thắng liên tiếp, bao gồm cả những thắng lợi quan trọng trước các đối thủ châu Âu như Pháp và Scotland. HLV Emerse Fae đã thổi một luồng sinh khí mới vào đội hình giàu sức mạnh của đại diện châu Phi, biến họ thành một tập thể chơi tấn công biên trực diện và đầy tốc độ.

Tuy nhiên, Bờ Biển Ngà sẽ phải hành quân đến Mỹ mà thiếu vắng những trụ cột quan trọng. Trung vệ Evan Ndicka không kịp bình phục chấn thương đùi, trong khi tiền đạo kinh nghiệm Sebastien Haller không góp mặt. Trọng trách ghi bàn lúc này được đặt lên vai những tài năng trẻ như Elye Wahi và đặc biệt là Amad Diallo. Tiền đạo thuộc biên chế Man Utd được kỳ vọng sẽ dùng tốc độ và kỹ thuật cá nhân để xuyên phá hệ thống phòng ngự đa tầng của Ecuador.

Ecuador có thể là một ngựa ô ở World Cup 2026.

Cuộc chiến ở khu vực trung lộ

Điểm nóng nhất của trận đấu chắc chắn nằm ở khu vực giữa sân, nơi Moises Caicedo (Ecuador) sẽ đối đầu trực diện với bộ ba tiền vệ giàu cơ bắp của Bờ Biển Ngà gồm Kessie, Sangare và S. Fofana. Caicedo, với vai trò "ông chủ" tuyến giữa, sẽ là người điều tiết nhịp độ và ngăn chặn các pha chuyển trạng thái nhanh của đối thủ.

Bên cạnh đó, cuộc đối đầu ở hành lang cánh giữa hậu vệ Pervis Estupinan và Amad Diallo cũng mang tính quyết định. Nếu Estupinan bị khóa chặt, khả năng hỗ trợ tấn công từ tuyến dưới của Ecuador sẽ bị tê liệt, buộc họ phải lùi sâu hơn nữa để bảo toàn mành lưới.

Đội hình dự kiến

Bờ Biển Ngà (4-3-3): Y. Fofana; Doue, Agbadou, Kossounou, Konan; Kessie, Sangare, S. Fofana; Diallo, Guessand, Diomande.

Y. Fofana; Doue, Agbadou, Kossounou, Konan; Kessie, Sangare, S. Fofana; Diallo, Guessand, Diomande. Ecuador (4-2-3-1): Galindez; Ordonez, Pacho, Hincapie, Estupinan; Caicedo, Vite; Yeboah, Plata, Angulo; Valencia.

Mặc dù Bờ Biển Ngà có khát khao của kẻ trở lại, nhưng bản lĩnh và sự lỳ lợm của Ecuador trong các giải đấu lớn là điều không thể phủ nhận. Trong một trận khai màn thường mang tính thận trọng, một kết quả hòa có bàn thắng sẽ phản ánh đúng thực lực và toan tính của cả hai huấn luyện viên.

Dự đoán: Bờ Biển Ngà 1-1 Ecuador