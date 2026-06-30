Bờ Biển Ngà vs Na Uy tại vòng 32 đội World Cup 2026: Erling Haaland là chìa khóa Cuộc chạm trán tại Dallas giữa Bờ Biển Ngà và Na Uy không chỉ là màn so tài chiến thuật mà còn là sàn diễn của Erling Haaland, người đang tìm cách đưa 'những chiến binh Viking' đi tiếp.

Sân vận động AT&T tại Dallas sẽ là tâm điểm của bóng đá thế giới vào lúc 00h00 ngày 1/7/2026 (giờ Việt Nam), khi Bờ Biển Ngà và Na Uy đối đầu trong trận đấu sinh tử tại vòng 32 đội World Cup 2026. Đây không chỉ là một trận bóng đá thông thường; đó là cuộc giao thoa giữa một bên là đại diện châu Phi đang viết nên lịch sử và một bên là thế lực Bắc Âu đang trỗi dậy sau gần ba thập kỷ chờ đợi.

Khát vọng lịch sử và sự trở lại của những chiến binh Viking

Bờ Biển Ngà đã tạo nên một cột mốc chói lọi khi lần đầu tiên vượt qua vòng bảng của một kỳ World Cup. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Emerse Fae, "Voi rừng" đã thể hiện một lối chơi vô cùng lỳ lợm. Họ đánh bại Ecuador 1-0, khuất phục Curacao 2-0 và chỉ chịu thua sát nút 1-2 trước đội tuyển Đức hùng mạnh. Sự ổn định ở hàng thủ chính là bệ phóng đưa họ tiến vào vòng đấu loại trực tiếp với tư cách nhì bảng E.

Trong khi đó, Na Uy đang tận hưởng những ngày tháng tươi đẹp nhất kể từ World Cup 1998. Sau 28 năm vắng bóng, đội bóng Bắc Âu đã trở lại đầy mạnh mẽ. Dù để thua Pháp 1-4 ở lượt cuối vòng bảng, nhưng những chiến thắng thuyết phục 4-1 trước Iraq và 3-2 trước Senegal đã chứng minh rằng Na Uy không đến Mỹ chỉ để dạo chơi. Cuộc đụng độ tới đây sẽ là lần đầu tiên hai đội gặp nhau trong một giải đấu chính thức, hứa hẹn một kịch bản khó lường.

Bờ Biển Ngà chuẩn bị chạm trán Na Uy trong khuôn khổ Vòng 32 đội World Cup 2026.

Erling Haaland: Cỗ máy ghi bàn đối đầu khối bê tông

Mọi ánh mắt chắc chắn sẽ đổ dồn vào Erling Haaland. Tiền đạo thuộc biên chế Man City đang có phong độ hủy diệt với 4 bàn thắng tại giải đấu lần này. Thống kê 59 pha lập công sau 52 trận cho đội tuyển quốc gia là minh chứng rõ nhất cho đẳng cấp của anh. Tầm ảnh hưởng của Haaland lớn đến mức khi anh vắng mặt, hàng công Na Uy lập tức trở nên vô hại như trong trận thua Pháp.

Tuy nhiên, thách thức cho Haaland là không hề nhỏ. Bờ Biển Ngà sở hữu hàng phòng ngự cực kỳ chắc chắn với 3 trận sạch lưới trong 5 lần ra sân gần nhất. Chiến thuật của huấn luyện viên Emerse Fae rất rõ ràng: thiết lập một khối đội hình lùi sâu, bịt kín mọi khoảng trống và chờ đợi thời cơ phản công dựa trên tốc độ của Nicolas Pepe – người vừa tỏa sáng rực rỡ với cú đúp vào lưới Curacao.

Haaland và các đồng đội được giới chuyên môn đánh giá cao hơn. Ảnh: Getty Images.

Phân tích chiến thuật và những điểm nóng trên sân

Trận đấu dự kiến sẽ diễn ra với thế trận một chiều về mặt kiểm soát bóng. Na Uy, với sự điều tiết của Martin Odegaard, sẽ chủ động cầm nhịp và phối hợp ngắn để xuyên phá hệ thống phòng ngự đối phương. Khu vực trung tuyến sẽ là nơi diễn ra những cuộc va chạm nảy lửa giữa sức mạnh cơ bắp của Franck Kessie, Ibrahim Sangare phía Bờ Biển Ngà và sự cơ động của Patrick Berg, Sander Berge bên phía Na Uy.

Tình hình lực lượng và đội hình dự kiến

Cả hai đội đều đang đối mặt với những tổn thất ở hàng thủ. Bờ Biển Ngà lo lắng về chấn thương gân kheo của Wilfried Singo, trong khi Na Uy có thể mất hậu vệ phải Julian Ryerson do vấn đề ở đùi. Những sự thay đổi bất đắc dĩ này có thể là kẽ hở để đối phương khai thác.

Bờ Biển Ngà (4-1-4-1): Fofana; Doue, Kossounou, O. Diomande, Konan; Sangare; Diallo, Kessie, Oulai, Y. Diomande; Pepe.

Fofana; Doue, Kossounou, O. Diomande, Konan; Sangare; Diallo, Kessie, Oulai, Y. Diomande; Pepe. Na Uy (4-3-3): Nyland; Aursnes, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Odegaard, Berg, Berge; Sorloth, Haaland, Nusa.

Xét về tương quan lực lượng, Na Uy sở hữu những cá nhân có khả năng định đoạt trận đấu tốt hơn. Dù hàng thủ của họ chưa thực sự an tâm khi chỉ giữ sạch lưới 1/10 trận gần đây, nhưng hiệu suất ghi bàn của Haaland và sự sáng tạo của Odegaard có thể bù đắp tất cả. Một chiến thắng sát nút cho đại diện Bắc Âu là kịch bản khả thi nhất trong cuộc đối đầu đầy kịch tính này.