Bộ Công Thương ban hành Khung kiến trúc dữ liệu mới theo Quyết định 235/QĐ-BCT Quyết định số 235/QĐ-BCT vừa được Bộ Công Thương ban hành nhằm chuẩn hóa quản trị dữ liệu, bám sát Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia và chiến lược chuyển đổi số.

Bộ Công Thương vừa chính thức ban hành Quyết định số 235/QĐ-BCT về việc phê duyệt Khung kiến trúc dữ liệu của Bộ. Đây là bước đi chiến lược nhằm hiện thực hóa các mục tiêu về quản trị dữ liệu số và thúc đẩy hạ tầng công nghệ thông tin trong ngành Công Thương.

Quyết định số 235/QĐ-BCT về việc ban hành Khung kiến trúc dữ liệu của Bộ Công Thương chính thức có hiệu lực.

Cơ sở pháp lý và định hướng chiến lược

Quyết định 235/QĐ-BCT được xây dựng dựa trên hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quan trọng, bao gồm Nghị định số 40/2025/NĐ-CP ngày 26/02/2025 quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương. Văn bản này cũng bám sát tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đáng chú ý, khung kiến trúc mới này được thiết kế để tương thích hoàn toàn với Quyết định số 2439/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đây là văn bản cốt lõi quy định về Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia, Khung quản trị, quản lý dữ liệu quốc gia và Từ điển dữ liệu dùng chung (phiên bản 1.0).

Vai trò của Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số

Theo nội dung quyết định, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số đóng vai trò là đơn vị đề xuất và tham mưu chính. Đơn vị này phối hợp cùng Chánh Văn phòng Bộ và thủ trưởng các cơ quan liên quan để chịu trách nhiệm thực thi các quy định trong Khung kiến trúc.

Việc ban hành khung kiến trúc này giúp Bộ Công Thương:

Đồng bộ hóa dữ liệu: Tạo sự kết nối thông suốt giữa các đơn vị trực thuộc Bộ và các hệ thống dữ liệu quốc gia.

Tạo sự kết nối thông suốt giữa các đơn vị trực thuộc Bộ và các hệ thống dữ liệu quốc gia. Tăng cường quản trị: Áp dụng các tiêu chuẩn quản lý dữ liệu hiện đại, đảm bảo tính bảo mật và toàn vẹn của thông tin.

Áp dụng các tiêu chuẩn quản lý dữ liệu hiện đại, đảm bảo tính bảo mật và toàn vẹn của thông tin. Thúc đẩy kinh tế số: Tạo nền tảng vững chắc cho các hoạt động thương mại điện tử và chuyển đổi số ngành công nghiệp.

Quyết định số 235/QĐ-BCT có hiệu lực thi hành ngay từ ngày ký. Các cơ quan, đơn vị liên quan đang khẩn trương triển khai các bước tiếp theo để đưa Khung kiến trúc dữ liệu vào vận hành thực tế, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong kỷ nguyên số.