Bộ Công Thương ban hành lộ trình phát triển logistics Việt Nam đến 2035 với 9 nhiệm vụ trọng tâm Quyết định số 458/QĐ-BCT xác định logistics là ngành kinh tế nền tảng, tập trung hoàn thiện thể chế, hạ tầng và chuyển đổi số để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 458/QĐ-BCT, chính thức cụ thể hóa lộ trình phát triển dịch vụ logistics Việt Nam giai đoạn 2025–2035, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là bước đi chiến lược nhằm xây dựng logistics trở thành ngành kinh tế nền tảng, đóng vai trò kết nối then chốt giữa sản xuất, thương mại và phân phối hàng hóa.

9 nhóm nhiệm vụ chiến lược nâng tầm ngành logistics

Kế hoạch hành động mới được triển khai dựa trên nền tảng Chiến lược phát triển logistics đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2229/QĐ-TTg. Trong giai đoạn mới, logistics không còn chỉ dừng lại ở vai trò hỗ trợ mà được định hướng trở thành lĩnh vực có giá trị gia tăng cao, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng GDP và nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Bộ Công Thương xác định 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, bao quát từ việc hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng đến nâng cao năng lực doanh nghiệp và chất lượng nguồn nhân lực. Kế hoạch này cũng điều chỉnh để thích ứng với bối cảnh mới, đặc biệt là xu hướng phân cấp, phân quyền mạnh mẽ dự kiến áp dụng từ năm 2025.

Kế hoạch phát triển dịch vụ logistics gắn với tái cơ cấu các ngành công nghiệp, thương mại, xuất khẩu chủ lực.

Ưu tiên hoàn thiện khung pháp lý và hệ thống hạ tầng

Việc hoàn thiện khung pháp lý được xác định là ưu tiên hàng đầu. Theo đó, các quy định liên quan đến kinh doanh dịch vụ logistics sẽ được rà soát và sửa đổi nhằm tạo môi trường cạnh tranh minh bạch. Đáng chú ý, Nghị định 163/2017/NĐ-CP sẽ được điều chỉnh, đồng thời bổ sung cơ chế quản lý cho các lĩnh vực mới như logistics xuyên biên giới và logistics phục vụ thương mại điện tử.

Về hạ tầng, chiến lược đặt mục tiêu hình thành hệ thống trung tâm logistics quy mô quốc gia, kết nối chặt chẽ với mạng lưới giao thông, cảng biển và cửa khẩu. Các hạng mục ưu tiên đầu tư bao gồm:

Hệ thống kho lạnh và trung tâm phân phối hiện đại.

Kho thương mại điện tử chuyên dụng.

Khu thương mại tự do gắn với cảng biển và cảng hàng không quốc tế.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các địa phương hình thành các vùng động lực logistics tại những khu vực kinh tế trọng điểm như Đồng bằng sông Hồng, Đông Nam Bộ, miền Trung và Đồng bằng sông Cửu Long nhằm giảm chi phí lưu thông.

Chuyển đổi số và logistics xanh là xu hướng tất yếu

Để nâng cao năng lực cạnh tranh, doanh nghiệp logistics Việt Nam được khuyến khích phát triển theo hướng chuyên nghiệp, ứng dụng các mô hình dịch vụ tích hợp như 3PL và 4PL. Việc ứng dụng công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) và tự động hóa được kỳ vọng sẽ giúp tối ưu hóa vận hành và giảm thiểu chi phí.

Ngoài ra, phát triển logistics xanh thông qua việc sử dụng năng lượng sạch và các giải pháp bền vững là yêu cầu bắt buộc để đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Song song với đó, các chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ được triển khai rộng rãi nhằm đáp ứng yêu cầu khắt khe của thị trường trong giai đoạn 2025–2035.