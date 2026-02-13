Bộ Công Thương ban hành văn bản hợp nhất quy định quản lý website thương mại điện tử Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BCT hệ thống hóa toàn bộ quy định về quản lý website thương mại điện tử, tạo khung pháp lý đồng bộ và nâng cao hiệu quả giám sát.

Bộ Công Thương vừa ban hành văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BCT quy định về quản lý website thương mại điện tử. Đây là bước đi quan trọng nhằm thống nhất cơ sở pháp lý, giúp các doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước dễ dàng áp dụng các quy định trong bối cảnh thị trường kinh doanh trực tuyến phát triển mạnh mẽ.

Hệ thống hóa khung pháp lý từ nền tảng hiện hữu

Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BCT được xây dựng trên cơ sở các quy định pháp lý hiện hành, bao gồm Nghị định số 95/2012/NĐ-CP về chức năng nhiệm vụ của Bộ Công Thương, Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử và Nghị định số 59/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm hoặc hạn chế kinh doanh.

Nền tảng pháp lý cốt lõi của văn bản này bắt nguồn từ Thông tư số 47/2014/TT-BCT có hiệu lực từ đầu năm 2015. Qua hơn một thập kỷ, các quy định đã liên tục được sửa đổi và bổ sung để phù hợp với sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ và các mô hình kinh doanh số tại Việt Nam.

Lộ trình hoàn thiện cơ chế quản lý thương mại điện tử

Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BCT đã tích hợp nhiều thông tư sửa đổi qua các thời kỳ để tạo nên một hành lang pháp lý xuyên suốt:

Thông tư số 04/2016/TT-BCT: Cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất và năng lượng.

Cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất và năng lượng. Thông tư số 21/2018/TT-BCT: Mở rộng phạm vi quản lý đối với các hoạt động thương mại điện tử trên thiết bị di động.

Mở rộng phạm vi quản lý đối với các hoạt động thương mại điện tử trên thiết bị di động. Thông tư số 42/2019/TT-BCT và Thông tư số 01/2022/TT-BCT: Chuẩn hóa chế độ báo cáo định kỳ và cập nhật các điều kiện kinh doanh mới nhất.

Chuẩn hóa chế độ báo cáo định kỳ và cập nhật các điều kiện kinh doanh mới nhất. Thông tư số 38/2025/TT-BCT: Quy định về phân cấp thực hiện thủ tục hành chính, dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/7/2025.

Đáng chú ý, việc hợp nhất này giúp loại bỏ sự rời rạc giữa các văn bản pháp luật, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vận hành website thương mại điện tử nắm bắt đầy đủ nghĩa vụ và quyền lợi của mình.

Mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước

Việc ban hành văn bản hợp nhất quy định về quản lý website thương mại điện tử nhằm phục vụ mục tiêu thống nhất hệ thống quy định trong lĩnh vực kinh tế số. Điều này không chỉ giúp minh bạch hóa thị trường mà còn tăng cường khả năng hậu kiểm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên không gian mạng.

Bộ Công Thương kỳ vọng văn bản mới sẽ là công cụ hữu hiệu để các cơ quan chức năng thực hiện phân cấp quản lý một cách triệt để, đồng thời giảm bớt gánh nặng thủ tục cho các cá nhân và tổ chức tham gia vào hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam.