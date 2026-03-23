Bộ Công Thương điều chỉnh quy hoạch năng lượng: Hoàn thiện cơ chế dự trữ xăng dầu Quyết định 363/QĐ-BCT tập trung minh bạch hóa thị trường xăng dầu, xây dựng cơ chế đặc thù cho dự trữ quốc gia nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và hạn chế gian lận.

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 363/QĐ-BCT phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trọng tâm của đợt điều chỉnh này là hoàn thiện cơ chế vận hành thị trường xăng dầu theo hướng cạnh tranh, minh bạch và đa dạng hóa hình thức sở hữu.

Minh bạch hóa thị trường và cơ chế giá

Theo quy hoạch mới, thị trường năng lượng sẽ được vận hành theo hướng công khai, tạo điều kiện cho nhiều thành phần kinh tế tham gia. Việc điều chỉnh chính sách giá năng lượng theo cơ chế thị trường được xác định là nhiệm vụ then chốt nhằm tăng tính minh bạch và hạn chế các yếu tố gây méo mó thị trường hiện nay. Điều này không chỉ nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực mà còn hỗ trợ công tác quản lý hoạt động xuất nhập khẩu theo đúng quy định pháp luật.

Xây dựng cơ chế đặc thù cho dự trữ quốc gia

Một trong những điểm đáng chú ý trong Quyết định 363/QĐ-BCT là việc xác định hệ thống tồn trữ năng lượng phải phát triển mạnh mẽ để phục vụ điều tiết thị trường và ứng phó với các tình huống khẩn cấp. Bộ Công Thương nhấn mạnh việc xây dựng cơ chế đặc thù đối với hàng dự trữ xăng dầu, bao gồm đầy đủ các khâu: mua, bán, nhập khẩu, xuất khẩu, luân chuyển và chuyển đổi mục đích sử dụng.

Việc quy định chi tiết các quy trình này nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý, kiểm soát rủi ro tài chính và phòng ngừa các hành vi gian lận thương mại, buôn lậu xăng dầu trong bối cảnh thị trường thế giới thường xuyên có biến động khó lường.

Kết hợp cung ứng nội địa và xuất khẩu năng lượng sạch

Quy hoạch tiếp tục khẳng định nhập khẩu xăng dầu là yếu tố quan trọng để cân đối cung - cầu, cần được kết hợp hài hòa với nguồn cung từ các nhà máy lọc dầu trong nước. Song song đó, phát triển năng lượng sạch gắn với xuất khẩu được xác định là giải pháp chiến lược để Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị quốc tế và giảm áp lực khai thác tài nguyên nội địa.

Để đảm bảo thị trường vận hành ổn định, Bộ Công Thương yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp đầu mối và thương nhân xăng dầu, đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định về an ninh năng lượng quốc gia trong dài hạn.