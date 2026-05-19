Bộ Công Thương: Tuyệt đối không để gián đoạn nguồn cung xăng E10 từ ngày 1/6 Bộ Công Thương yêu cầu các địa phương giám sát chặt việc chuyển đổi xăng E10 từ 1/6, kiên quyết xử lý hành vi trì hoãn cung ứng hoặc găm hàng gây bất ổn thị trường.

Lộ trình bắt buộc chuyển đổi sang xăng E10

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước thuộc Bộ Công Thương vừa có văn bản yêu cầu các tỉnh, thành phố tăng cường giám sát việc triển khai kinh doanh xăng sinh học E10. Theo chỉ đạo, kể từ ngày 1/6, tất cả cửa hàng bán lẻ phải thực hiện nghiêm túc việc chuyển đổi, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng trì hoãn hoặc gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến người tiêu dùng.

PVOIL triển khai bán xăng sinh học E10. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Hoàn thiện hạ tầng và đẩy mạnh tuyên truyền

Trong giai đoạn từ nay đến hết ngày 31/5, Sở Công Thương các địa phương có trách nhiệm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của doanh nghiệp và người dân về lợi ích cũng như tính an toàn của xăng E10. Việc phổ biến thông tin rộng rãi nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội và đảm bảo lộ trình chuyển đổi diễn ra thuận lợi.

Bên cạnh đó, các cửa hàng bán lẻ xăng dầu cần khẩn trương hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, bao gồm bồn bể và trụ bơm chuyên dụng. Các cơ quan chức năng sẽ trực tiếp giám sát quá trình chuẩn bị này để đảm bảo các đơn vị sẵn sàng vận hành chính thức đúng thời hạn quy định.

Xử lý nghiêm hành vi găm hàng và gian lận giá

Kể từ ngày 1/6, lực lượng Quản lý thị trường sẽ phối hợp cùng các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra đột xuất các điểm bán lẻ trên toàn địa bàn. Bộ Công Thương yêu cầu xử lý mạnh tay đối với các hành vi vi phạm như kinh doanh sai chủng loại, găm hàng tạo khan hiếm giả tạo hoặc tự ý ngừng bán không có lý do chính đáng.

Ngoài ra, các hành vi mập mờ về giá, gây nhầm lẫn trong chỉ dẫn chủng loại tại vòi bơm hoặc tự ý tăng giá bất hợp lý cũng nằm trong diện kiểm soát chặt chẽ. Cán bộ quản lý thị trường và công chức phụ trách địa bàn phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra điểm nóng về gian lận hoặc mất ổn định thị trường mà không kịp thời phát hiện và xử lý.