Bộ Công Thương vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm tập trung từ năm 2026 Kế hoạch theo Quyết định 400/QĐ-BCT giúp minh bạch hóa thị trường, kết nối dữ liệu liên thông giữa các Bộ và mở rộng sang các ngành công nghiệp chủ lực sau năm 2028.

Bộ Công Thương vừa chính thức ban hành Quyết định 400/QĐ-BCT về Kế hoạch xây dựng, vận hành và quản lý Hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm tập trung. Đây là bước đi chiến lược nhằm số hóa công tác quản lý, tăng cường minh bạch thông tin hàng hóa và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Lộ trình triển khai từ thực phẩm đến các ngành công nghiệp chủ lực

Hệ thống mới được thiết kế là một nền tảng thống nhất, đồng bộ, phục vụ quản lý nhà nước đối với toàn bộ các nhóm hàng hóa thuộc phạm vi điều hành của Bộ Công Thương. Theo kế hoạch, lộ trình thực hiện được chia thành các giai đoạn cụ thể:

Đến hết năm 2026: Hoàn thành xây dựng và vận hành hệ thống tập trung trong quản lý sản phẩm công nghiệp. Triển khai thí điểm đối với các nhóm thực phẩm rủi ro cao, hàng hóa trên thương mại điện tử và xuất nhập khẩu.

Mở rộng áp dụng truy xuất nguồn gốc bắt buộc đối với các nhóm thực phẩm thuộc phạm vi quản lý. Tích hợp công cụ phân tích dữ liệu và cảnh báo sớm rủi ro an toàn thực phẩm, gian lận thương mại. Giai đoạn 2028-2030: Từng bước mở rộng sang các nhóm sản phẩm công nghiệp khác như thuốc lá, dệt may, da giày, giấy, phụ tùng ô tô - xe máy và linh kiện công nghiệp hỗ trợ.

Kết nối dữ liệu liên thông giữa các bộ ngành

Điểm đáng chú ý của hệ thống là khả năng kết nối và chia sẻ dữ liệu bắt buộc với Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông, lâm, thủy sản của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Bên cạnh đó, nền tảng này sẽ liên thông với cơ sở dữ liệu của Bộ Tài chính, Bộ Công an và Bộ Y tế.

Việc liên thông dữ liệu nhằm phục vụ hiệu quả công tác quản lý thuế, hải quan, phòng chống buôn lậu và hàng giả. Đồng thời, đây là công cụ hỗ trợ cơ quan chức năng trong việc truy vết, xử lý vi phạm và bảo đảm an toàn cho người dùng cuối.

Nâng cao vị thế hàng Việt qua sự minh bạch

Ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), khẳng định truy xuất nguồn gốc hiện là yêu cầu bắt buộc để doanh nghiệp phát triển bền vững. Ông nhấn mạnh việc minh bạch nguồn gốc sẽ giúp quản lý rủi ro tốt hơn, cho phép cơ quan chức năng xử lý triệt để khi có vấn đề phát sinh.

Hiện nay, hàng nội địa tại các hệ thống bán lẻ hiện đại đã đủ sức cạnh tranh với hàng nhập khẩu về chất lượng và bao bì. Thông qua hệ thống truy xuất nguồn gốc, người tiêu dùng trong nước sẽ có kênh thông tin tin cậy để nắm rõ nguồn gốc sản phẩm, từ đó thúc đẩy mạnh mẽ cuộc vận động "Người Việt dùng hàng Việt".