Bồ Đào Nha 0-0 Mexico: Selecao châu Âu bất lực dù kiểm soát bóng 67% Kiểm soát bóng tới 67% nhưng phung phí hàng loạt cơ hội, Bồ Đào Nha chấp nhận chia điểm với Mexico trong trận giao hữu đậm chất thử nghiệm trước thềm World Cup.

Trận giao hữu giữa Bồ Đào Nha và Mexico trên sân Banorte đã kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Dù đoàn quân của "Selecao châu Âu" áp đảo hoàn toàn về thời lượng kiểm soát bóng, sự thiếu chính xác trong các pha dứt điểm cuối cùng đã khiến họ không thể khuất phục một Mexico chơi kiên cường nhưng thiếu sắc sảo.

Nỗi lo từ hàng công áp đảo nhưng kém duyên

Bồ Đào Nha đã trình diễn một lối chơi áp đặt ngay từ tiếng còi khai cuộc. Với nhạc trưởng Bruno Fernandes cầm nhịp, đội bóng áo bã trầu sở hữu tỷ lệ kiểm soát bóng lên đến 67%. Tuy nhiên, sự áp đảo này không được cụ thể hóa bằng bàn thắng do sự phung phí khó tin của các chân sút.

Ngay phút 13, Joao Felix đã cảnh báo hàng thủ đối phương bằng pha lốp bóng kỹ thuật đưa bóng đi sát nóc lưới. Đáng tiếc nhất là tình huống ở phút 26, khi Goncalo Ramos đệm bóng trúng cột dọc dù khung thành Mexico đã hoàn toàn bỏ trống. Sang hiệp hai, kịch bản tương tự lặp lại khi cả Bruno Fernandes và Pedro Neto đều bỏ lỡ những cơ hội mười mươi trong tư thế thuận lợi. Kết thúc trận đấu, Bồ Đào Nha chỉ có vỏn vẹn 2 cú sút trúng đích – một hiệu suất quá thấp so với thế trận họ tạo ra.

Bồ Đào Nha đã không thể giành chiến thắng dù chơi lấn lướt.

Mexico bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành

Ở phía đối diện, Mexico nhập cuộc với tinh thần hưng phấn dưới sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả nhà. Tuy nhiên, lối chơi của đại diện CONCACAF lại tỏ ra khá nôn nóng và thiếu đi sự nhẫn nại cần thiết. Thay vì thực hiện những pha phối hợp nhỏ sở trường, các cầu thủ Mexico liên tục thử vận may bằng những cú sút xa không hiệu quả.

Lần lượt Vargas, Lira, Alvarado và Gutierrez đều dứt điểm từ ngoài vòng cấm nhưng không gây ra quá nhiều khó khăn cho thủ môn Rui Silva. Thống kê cho thấy Mexico cũng chỉ có duy nhất 1 cú sút trúng mục tiêu trong suốt 90 phút. Cơ hội rõ rệt nhất của họ đến từ pha đánh đầu chệch cột dọc của Armando Gonzalez ở phút 80 sau đường tạt bóng từ Quinones. Nhìn chung, Mexico gặp rất nhiều khó khăn trong việc xuyên phá hệ thống phòng ngự được tổ chức tốt của Bồ Đào Nha.

Hai đội đã cầm chân nhau trên sân Banorte.

Bài toán nhân sự và ảnh hưởng từ điều kiện thời tiết

Vì đây là trận giao hữu rà soát lực lượng trước thềm World Cup, cả hai huấn luyện viên đều ưu tiên việc thử nghiệm thay vì đặt nặng kết quả. Bước sang hiệp hai, Bồ Đào Nha thực hiện hàng loạt sự thay đổi với sự xuất hiện của Joao Cancelo, Diogo Dalot, Vitinha và Pedro Neto. Phía Mexico cũng liên tục điều chỉnh nhân sự để đánh giá năng lực cầu thủ.

Việc thay đổi quá nhiều vị trí cùng lúc khiến sợi dây liên kết giữa các tuyến bị ảnh hưởng, khiến nhịp độ trận đấu trở nên rời rạc ở những phút cuối. Bên cạnh đó, điều kiện thời tiết oi bức tại địa điểm thi đấu cũng là một rào cản lớn. Trọng tài đã phải hai lần cho tạm dừng trận đấu để các cầu thủ tiếp nước (cooling break), điều này vô tình làm giảm sự hưng phấn và cường độ pressing của cả hai đội. Trận hòa không bàn thắng mang lại những bài học quý giá cho cả hai chiến lược gia trước khi bước vào giải đấu quan trọng nhất hành tinh.