Bồ Đào Nha 2-1 Croatia: Ronaldo phá lời nguyền, Goncalo Ramos tiễn Modric rời World Cup Cristiano Ronaldo ghi bàn thắng lịch sử tại vòng loại trực tiếp trước khi Goncalo Ramos ấn định chiến thắng 2-1 ở phút 90+4, đưa Bồ Đào Nha vào vòng 16 đội World Cup 2026.

Cuộc đối đầu giữa Bồ Đào Nha và Croatia tại vòng 32 đội World Cup 2026 trên sân vận động Toronto Stadium không chỉ là một trận bóng đá thông thường. Đó là một bản anh hùng ca về bản lĩnh, nơi những kỷ lục cũ bị xô đổ và những chương mới của lịch sử bóng đá thế giới được viết lên trong một đêm Canada rực lửa.

Lời nguyền knock-out bị phá bỏ ở tuổi 41

Điểm nhấn lớn nhất và mang tính biểu tượng nhất của trận đấu chính là khoảnh khắc Cristiano Ronaldo đứng trước chấm phạt đền ở phút 68. Ở tuổi 41, trong trận đấu thứ 26 tại đấu trường World Cup, siêu sao này đã thực hiện cú sút lạnh lùng để gỡ hòa 1-1 cho Bồ Đào Nha.

Bàn thắng này mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng: Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp vĩ đại của mình, Ronaldo ghi bàn tại vòng đấu loại trực tiếp của một kỳ World Cup. Pha lập công không chỉ giải tỏa áp lực tâm lý khổng lồ sau vòng bảng mờ nhạt mà còn biến anh thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ra sân và ghi bàn tại vòng knock-out World Cup ở độ tuổi ngoại tứ tuần.

Ronaldo đã có cho mình bàn thắng đầu tiên tại vòng knock out World Cup. Ảnh: Getty Images.

Cuộc đụng độ của những tượng đài trường tồn

Trận đấu tại Toronto cũng ghi dấu một cột mốc vô tiền khoáng hậu về sự bền bỉ. Lần đầu tiên trong lịch sử World Cup, một trận đấu có sự hiện diện của ba cầu thủ cùng sở hữu hơn 20 lần ra sân tại các vòng chung kết: Cristiano Ronaldo (26 trận), Luka Modric (23 trận) và Ivan Perisic (21 trận).

Thế trận đẳng cấp được tạo ra từ những pha điều tiết của Modric ở khu vực giữa sân và các tình huống leo biên đầy năng lượng của Perisic. Chính Perisic là người đã mở tỷ số cho Croatia ở phút 53, đẩy Bồ Đào Nha vào thế chân tường trước khi bản lĩnh của các ngôi sao Selecao lên tiếng.

Khoảnh khắc mà NHM có lẽ sẽ rất khó để chứng kiến thêm 1 lần nào nữa trong tương lai. Ảnh: Getty Images.

Bàn cờ chiến thuật của Roberto Martinez

Trong bối cảnh bị dẫn bàn, HLV Roberto Martinez đã thực hiện những quyết định thay người đầy mạo hiểm nhưng mang lại hiệu quả tối đa. Ông rút nhạc trưởng Bruno Fernandes để đưa hậu vệ Nelson Semedo vào đá tiền vệ công, đồng thời tung Goncalo Ramos vào sân nhằm tăng cường sức ép trực tiếp lên vòng cấm.

Đáng chú ý nhất là quyết định rút Ronaldo ra nghỉ ở phút 81 để bảo toàn cấu trúc đội hình khi tỷ số đang là 1-1. Đây là một bước đi dũng cảm, cho thấy Martinez ưu tiên tính hệ thống hơn là sự hiện diện của các cá nhân biểu tượng trong những thời khắc sinh tử.

Sự kế thừa hoàn hảo của thế hệ trẻ

Khi người đàn anh Ronaldo rời sân, trọng trách ghi bàn được chuyển giao cho Goncalo Ramos và Rafael Leao. Phút 90+4, từ quả tạt chính xác của Leao, Ramos thực hiện pha bật cao đánh đầu đẳng cấp vào góc cao khung thành, ấn định chiến thắng 2-1.

Bàn thắng này không chỉ là tấm vé đưa Bồ Đào Nha đi tiếp mà còn là lời khẳng định về sự chuyển giao thế hệ. Selecao cho thấy họ vẫn có thể vận hành trơn tru và định đoạt trận đấu ngay cả khi không có sự hiện diện của CR7 trên sân.

Kịch tính VAR và đoạn kết buồn cho Modric

Trận đấu khép lại với sự can thiệp đầy tranh cãi nhưng chính xác của công nghệ VAR. Phút 90+15, Josko Gvardiol đã đưa được bóng vào lưới Bồ Đào Nha trong sự vỡ òa của cổ động viên Croatia. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, trọng tài xác định Pasalic đã rơi vào thế việt vị trước đó.

Thống kê trận đấu Bồ Đào Nha Croatia Tỷ số 2 1 Kiểm soát bóng 52% 48% Số cú sút 12 9 Phạt góc 6 4

Thất bại này nhiều khả năng là dấu chấm hết cho hành trình World Cup của Luka Modric và thế hệ vàng Croatia. Họ rời giải đấu trong tư thế ngẩng cao đầu sau khi đã cống hiến một trận cầu kịch tính bậc nhất lịch sử. Trong khi đó, Bồ Đào Nha tiến vào vòng 16 đội để đối đầu với Tây Ban Nha, mang theo hành trang là sự tự tin và một Ronaldo đã tìm lại bản năng sát thủ.