Bồ Đào Nha 5-0 Uzbekistan: Bồ Đào Nha giành chiến thắng Bồ Đào Nha và Uzbekistan sẽ đối đầu tại NRG Stadium trong khuôn khổ World Cup, nơi cả hai đội đều đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm sau những kết quả chưa thực sự thuyết phục ở trận ra quân.

Bồ Đào Nha 5 - 0 Uzbekistan Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Bồ Đào Nha tiếp đón Uzbekistan.

6' BÀN THẮNG! Bồ Đào Nha (1-0) Phút 6': C. Ronaldo (Bồ Đào Nha) lập công (kiến tạo: J. Cancelo). Tỷ số: 1 - 0.

14' Thẻ vàng Phút 14': O. Khamrobekov (Uzbekistan) nhận thẻ vàng (Holding).

17' BÀN THẮNG! Bồ Đào Nha (2-0) Phút 17': N. Mendes (Bồ Đào Nha) lập công. Tỷ số: 2 - 0.

29' VAR Phút 29': Goal Disallowed - Foul — A. Ganiev (Uzbekistan).

39' BÀN THẮNG! Bồ Đào Nha (3-0) Phút 39': C. Ronaldo (Bồ Đào Nha) lập công (kiến tạo: B. Fernandes). Tỷ số: 3 - 0.

46' Thay người Phút 46' (Bồ Đào Nha): J. Cancelo vào sân thay N. Semedo.

46' Thay người Phút 46' (Bồ Đào Nha): P. Neto vào sân thay F. Conceicao.

46' Thay người Phút 46' (Uzbekistan): S. Nasrullaev vào sân thay K. Alizhonov.

46' Thay người Phút 46' (Uzbekistan): O. Khamrobekov vào sân thay A. Mozgovoy.

60' BÀN THẮNG! Uzbekistan (3-1) Phút 60': A. Nematov (Bồ Đào Nha) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 3 - 1.

64' Thay người Phút 64' (Bồ Đào Nha): Joao Felix vào sân thay Trincao.

68' Thẻ vàng Phút 68': R. Veiga (Bồ Đào Nha) nhận thẻ vàng (Roughing).

73' Thay người Phút 73' (Uzbekistan): A. Fayzullaev vào sân thay I. Sergeev.

76' Thay người Phút 76' (Bồ Đào Nha): J. Neves vào sân thay B. Silva.

83' Thay người Phút 83' (Bồ Đào Nha): Vitinha vào sân thay R. Leao.

87' BÀN THẮNG! Bồ Đào Nha (4-1) Phút 87': R. Leao (Bồ Đào Nha) lập công. Tỷ số: 4 - 1.

90+2' Thay người Phút 90+2' (Uzbekistan): B. Karimov vào sân thay R. Jiyanov.

90+2' Thay người Phút 90+2' (Uzbekistan): O. Shukurov vào sân thay S. Esanov.

KT Kết thúc: Bồ Đào Nha 5-0 Uzbekistan Trận đấu khép lại với tỷ số 5 - 0.

Cập nhật lúc 02:03 24/06/2026

Trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Uzbekistan trong khuôn khổ World Cup sẽ diễn ra vào lúc 00:00 ngày 24/06/2026 tại sân vận động NRG Stadium. Đây là cuộc chạm trán quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện bảng đấu, khi cả hai đại diện đều đang khát khao tìm kiếm chiến thắng đầu tiên tại giải đấu lần này.

Bồ Đào Nha tìm lời giải cho bài toán dứt điểm

Bồ Đào Nha bước vào lượt trận này với tâm thế cần một chiến thắng để khẳng định vị thế của một ứng cử viên vô địch. Ở trận đấu gần nhất, đội bóng đến từ bán đảo Iberia đã phải chấp nhận một kết quả hòa. Dù kiểm soát bóng tốt và tạo ra nhiều cơ hội, sự thiếu chính xác trong những tình huống cuối cùng đã khiến họ không thể giành trọn 3 điểm.

Lối chơi của Bồ Đào Nha vẫn dựa trên khả năng luân chuyển bóng linh hoạt và sự đột biến từ các cá nhân. Tuy nhiên, để vượt qua một đối thủ có lối chơi kỷ luật, huấn luyện viên và các học trò cần cải thiện đáng kể hiệu suất ghi bàn. Trận hòa vừa qua là lời cảnh báo cần thiết để đội bóng này tập trung tối đa cho mục tiêu giành chiến thắng trước Uzbekistan.

Thử thách bản lĩnh của Uzbekistan

Phía bên kia chiến tuyến, Uzbekistan đang đứng trước áp lực nặng nề sau thất bại ở trận đấu gần nhất. Đại diện đến từ châu Á đã bộc lộ những lỗ hổng nơi hàng phòng ngự và sự lúng túng khi đối đầu với các đối thủ có tốc độ cao. Trận thua này buộc Uzbekistan phải có những điều chỉnh chiến thuật quyết liệt nếu không muốn sớm dừng bước tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Dù bị đánh giá thấp hơn về mặt nhân sự, Uzbekistan luôn nổi tiếng với tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc. Việc đối đầu với một đối thủ mạnh như Bồ Đào Nha đòi hỏi họ phải duy trì sự tập trung cao độ trong suốt 90 phút. Một lối chơi phòng ngự lùi sâu và chờ đợi thời cơ phản công có thể là phương án tối ưu để Uzbekistan hy vọng vào một kết quả khả quan tại NRG Stadium.

Nhận định cục diện trận đấu

Xét về phong độ, cả Bồ Đào Nha và Uzbekistan đều chưa có được khởi đầu như ý. Trong khi Bồ Đào Nha sở hữu 1 trận hòa thì Uzbekistan đã phải nhận 1 trận thua trong lần ra sân gần nhất. Sự chênh lệch về đẳng cấp là điều có thể thấy rõ, nhưng trong bóng đá hiện đại, khoảng cách này thường được thu hẹp bởi tính kỷ luật và chiến thuật hợp lý.

Bồ Đào Nha nhiều khả năng sẽ áp đặt lối chơi ngay từ những phút đầu nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm để giải tỏa áp lực. Ngược lại, Uzbekistan sẽ phải gồng mình chống đỡ và tận dụng những tình huống cố định hoặc các pha phản công nhanh. Đây sẽ là bài kiểm tra thực sự cho bản lĩnh của cả hai đội trong nỗ lực tìm kiếm những điểm số quan trọng tại World Cup 2026.

Phong độ gần đây của Bồ Đào Nha

18/06/2026: Bồ Đào Nha 1-1 CHDC Congo (Hòa)

11/06/2026: Bồ Đào Nha 2-1 Nigeria (Thắng)

07/06/2026: Bồ Đào Nha 2-1 Chile (Thắng)

01/04/2026: Mỹ 0-2 Bồ Đào Nha (Thắng)

29/03/2026: Mexico 0-0 Bồ Đào Nha (Hòa)

Phong độ gần đây của Uzbekistan

18/06/2026: Uzbekistan 1-3 Colombia (Thua)

09/06/2026: Hà Lan 2-1 Uzbekistan (Thua)

02/06/2026: Canada 2-0 Uzbekistan (Thua)

30/03/2026: Uzbekistan 0-0 Venezuela (Hòa)

27/03/2026: Uzbekistan 3-1 Gabon (Thắng)

Bảng xếp hạng

Đội Vị trí Điểm Phong độ

Phong độ và thống kê đội

Bồ Đào Nha (Chủ nhà)

Phong độ 5 trận gần nhất: D

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 1 trận

Thắng: 0 (0 sân nhà)

Hòa: 1 (1 sân nhà)

Thua: 0 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 1 bàn (TB: 1.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 1 bàn (TB: 1.0 bàn/trận)

Uzbekistan (Khách)

Phong độ 5 trận gần nhất: L

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 1 trận

Thắng: 0 (0 sân khách)

Hòa: 0 (0 sân khách)

Thua: 1 (0 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 1 bàn (TB: 1.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 3 bàn (TB: 3.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Portugal: Không có thông tin chấn thương

Uzbekistan: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Portugal

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Roberto Martinez

Đội hình xuất phát:

1. Diogo Costa (G)

20. João Cancelo (D)

3. Rúben Dias (D)

13. Renato Veiga (D)

25. Nuno Mendes (D)

15. João Neves (M)

23. Vitinha (M)

18. Pedro Neto (M)

8. Bruno Fernandes (M)

11. João Félix (M)

7. Cristiano Ronaldo (F)

Dự bị:

12. José Sá

22. Rui Silva

2. Nélson Semedo

4. Tomás Araújo

5. Diogo Dalot

14. Gonçalo Inácio

6. Matheus Nunes

24. Samú Costa

10. Bernardo Silva

21. Rúben Neves

19. Gonçalo Guedes

16. Francisco Trincão

9. Gonçalo Ramos

17. Rafael Leão

26. Francisco Conceição

Uzbekistan

Sơ đồ: 3-4-2-1

HLV: Fabio Cannavaro

Đội hình xuất phát:

12. Abduvokhid Nematov (G)

2. Abdukodir Khusanov (D)

18. Abdulla Abdullaev (D)

5. Rustam Ashurmatov (D)

24. Bekhruz Karimov (M)

9. Odiljon Khamrobekov (M)

7. Otabek Shukurov (M)

13. Sherzod Nasrullaev (M)

22. Abbosbek Fayzullaev (F)

19. Azizjon Ganiev (F)

14. Eldor Shomurodov (F)

Dự bị:

16. Botirali Ergashev

1. Utkir Yusupov

25. Avazbek Ulmasaliyev

4. Farrukh Sayfiev

3. Khozhiakbar Alizhonov

26. Jakhongir Urozov

15. Umarbek Eshmuradov

6. Akmal Mozgovoy

20. Azizbek Amanov

8. Jamshid Iskandarov

17. Dostonbek Khamdamov

11. Oston Urunov

10. Ruslanbek Jiyanov

23. Sherzod Esanov

21. Igor Sergeev

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng: Portugal

Win or draw

Tỷ lệ dự đoán:

Chủ nhà thắng: 45%

Hòa: 45%

Khách thắng: 10%

Dự đoán bàn thắng:

Chủ nhà: -1.5 bàn

Khách: -1.5 bàn

Lời khuyên: Double chance : Portugal or draw

Cập nhật đội hình lúc 23:28 23/06/2026

Đội hình chính thức

Bồ Đào Nha

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Roberto Martinez

Đội hình xuất phát:

1. Diogo Costa (G)

20. João Cancelo (D)

3. Rúben Dias (D)

13. Renato Veiga (D)

25. Nuno Mendes (D)

15. João Neves (M)

23. Vitinha (M)

18. Pedro Neto (M)

8. Bruno Fernandes (M)

11. João Félix (M)

7. Cristiano Ronaldo (F)

Dự bị:

12. José Sá

22. Rui Silva

2. Nélson Semedo

4. Tomás Araújo

5. Diogo Dalot

14. Gonçalo Inácio

6. Matheus Nunes

24. Samú Costa

10. Bernardo Silva

21. Rúben Neves

19. Gonçalo Guedes

16. Francisco Trincão

9. Gonçalo Ramos

17. Rafael Leão

26. Francisco Conceição

Uzbekistan

Sơ đồ: 3-4-2-1

HLV: Fabio Cannavaro

Đội hình xuất phát:

12. Abduvokhid Nematov (G)

2. Abdukodir Khusanov (D)

18. Abdulla Abdullaev (D)

5. Rustam Ashurmatov (D)

24. Bekhruz Karimov (M)

9. Odiljon Khamrobekov (M)

7. Otabek Shukurov (M)

13. Sherzod Nasrullaev (M)

22. Abbosbek Fayzullaev (F)

19. Azizjon Ganiev (F)

14. Eldor Shomurodov (F)

Dự bị: