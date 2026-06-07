Bồ Đào Nha bị loại khỏi World Cup
Bàn thắng ở phút thứ 90 của Merino đưa Tây Ban Nha vào tứ kết. Ronaldo có trận đấu cuối cùng tại World Cup!
- 0'Trận đấu bắt đầu
Bồ Đào Nha tiếp đón Tây Ban Nha.
- 12'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Bồ Đào Nha 45% - 55% Tây Ban Nha, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 1); phạm lỗi 0 - 1, cứu thua 1 - 0.
- 24'Tây Ban Nha ép sân
Cầm bóng: Bồ Đào Nha 42% - 58% Tây Ban Nha, dứt điểm 3 - 5 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 3 - 1.
- 36'Tây Ban Nha ép sân
Cầm bóng: Bồ Đào Nha 46% - 54% Tây Ban Nha, dứt điểm 3 - 7 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 3 - 1.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 49'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Bồ Đào Nha 46% - 54% Tây Ban Nha, dứt điểm 5 - 8 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 3 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 5 - 7, cứu thua 3 - 2.
- 56'Thay người
Phút 56' (Bồ Đào Nha): N. Semedo vào sân thay N. Mendes.
- 61'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Bồ Đào Nha 45% - 55% Tây Ban Nha, dứt điểm 5 - 8 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 3 - 2; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 5 - 8, cứu thua 3 - 2.
- 71'Thay người
Phút 71' (Bồ Đào Nha): R. Leao vào sân thay Joao Felix.
- 71'Thay người
Phút 71' (Bồ Đào Nha): D. Dalot vào sân thay J. Cancelo.
- 73'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Bồ Đào Nha 44% - 56% Tây Ban Nha, dứt điểm 6 - 11 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 3 - 4; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 5 - 10, cứu thua 4 - 2.
- 75'Thay người
Phút 75' (Tây Ban Nha): F. Torres vào sân thay A. Baena.
- 83'Thay người
Phút 83' (Bồ Đào Nha): F. Conceicao vào sân thay P. Neto.
- 83'Thay người
Phút 83' (Bồ Đào Nha): B. Silva vào sân thay Vitinha.
- 85'Thay người
Phút 85' (Tây Ban Nha): F. Ruiz vào sân thay Pedri.
- 85'Thay người
Phút 85' (Tây Ban Nha): M. Merino vào sân thay D. Olmo.
- 85'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Bồ Đào Nha 43% - 57% Tây Ban Nha, dứt điểm 8 - 14 (trúng đích 2 - 5), phạt góc 3 - 7; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 6 - 11, cứu thua 5 - 2.
- 89'Thẻ vàng
Phút 89': B. Silva (Bồ Đào Nha) nhận thẻ vàng (Roughing).
- 90+1'BÀN THẮNG! Tây Ban Nha (0-1)
Phút 90+1': M. Merino (Tây Ban Nha) lập công (kiến tạo: F. Torres). Tỷ số: 0 - 1.
- 90+4'Thẻ vàng
Phút 90+4': R. Veiga (Bồ Đào Nha) nhận thẻ vàng (Holding).
- 90+7'Thay người
Phút 90+7' (Tây Ban Nha): B. Iglesias vào sân thay M. Oyarzabal.
- 90+8'Thẻ vàng
Phút 90+8': F. Torres (Tây Ban Nha) nhận thẻ vàng (Tripping).
- KTKết thúc: Bồ Đào Nha 0-1 Tây Ban Nha
Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.
Cập nhật lúc 04:03 07/07/2026
Cập nhật đội hình lúc 01:22 07/07/2026
Đội hình chính thức
Bồ Đào Nha
Sơ đồ: 4-2-3-1
HLV: Roberto Martínez
Đội hình xuất phát:
- 1. Diogo Costa (G)
- 20. João Cancelo (D)
- 3. Rúben Dias (D)
- 13. Renato Veiga (D)
- 25. Nuno Mendes (D)
- 15. João Neves (M)
- 23. Vitinha (M)
- 18. Pedro Neto (F)
- 8. Bruno Fernandes (M)
- 11. João Félix (F)
- 7. Cristiano Ronaldo (F)
Dự bị:
- 2. Nélson Semedo
- 12. José Sá
- 9. Gonçalo Ramos
- 22. Rui Silva
- 21. Rúben Neves
- 24. Samú Costa
- 19. Gonçalo Guedes
- 10. Bernardo Silva
- 4. Tomás Araújo
- 16. Trincão
- 6. Matheus Nunes
- 5. Diogo Dalot
- 14. Gonçalo Inácio
- 26. Francisco Conceição
- 17. Rafael Leão
Tây Ban Nha
Sơ đồ: 4-1-2-3
HLV: Luis de la Fuente
Đội hình xuất phát:
- 23. Unai Simón (G)
- 12. Pedro Porro (D)
- 22. Pau Cubarsí Paredes (D)
- 14. Aymeric Laporte (D)
- 24. Marc Cucurella (D)
- 16. Rodri (M)
- 10. Dani Olmo (M)
- 20. Pedri (M)
- 19. Lamine Yamal (F)
- 21. Mikel Oyarzabal (F)
- 15. Álex Baena (M)
Dự bị:
- 2. Marc Pubill
- 9. Gavi
- 17. Nico Williams
- 13. Joan García
- 11. Yeremy Pino
- 18. Martín Zubimendi
- 4. Eric García
- 7. Ferran Torres
- 26. Borja Iglesias
- 8. Fabián Ruiz
- 6. Mikel Merino
- 1. David Raya
- 5. Marcos Llorente
- 3. Álex Grimaldo
- 25. Víctor Muñoz
Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha sẽ đối đầu tại vòng 1/8 World Cup, trận đấu diễn ra lúc 02h00 ngày 07/7/2026 trên sân AT&T Stadium. Đây là sân vận động trung lập trong khuôn khổ giải đấu tập trung, nên không bên nào có lợi thế sân nhà. Tính chất loại trực tiếp khiến trận đấu này trở thành cuộc đối đầu một mất một còn: đội thắng sẽ đi tiếp, đội thua sẽ dừng bước ngay lập tức.
Phong độ hai đội trước giờ bóng lăn
Bồ Đào Nha bước vào trận với mạch trận gần nhất gồm hòa, thua, hòa, thắng, cho thấy sự thiếu ổn định nhất định trong các kết quả gần đây dù không để thua liên tiếp. Đội bóng của Fernando Santos hoặc ban huấn luyện hiện tại (tùy thời điểm giải đấu) sẽ cần tìm lại sự chắc chắn cần thiết để bước vào một trận đấu mang tính sống còn.
Ngược lại, Tây Ban Nha cho thấy phong độ nhỉnh hơn với mạch trận hòa, thắng, thắng, thắng trong bốn lần ra sân gần nhất. Đây là tín hiệu tích cực về sự ổn định và khả năng duy trì phong độ cao đúng thời điểm quan trọng của giải đấu.
Thế trận cân bằng nhưng lịch sử nghiêng nhẹ về Tây Ban Nha
Nhìn vào các lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Tây Ban Nha đang có phần nhỉnh hơn khi thắng một trận, trong khi bốn trận còn lại đều kết thúc với tỷ số hòa. Bồ Đào Nha chưa có chiến thắng nào trong loạt đối đầu gần đây, điều này cho thấy tính chất giằng co, khó phân định thắng thua giữa hai đại diện cùng khu vực Iberia.
Xu hướng hòa nhiều trong quá khứ phần nào phản ánh sự tương đồng về trình độ và lối chơi giữa hai đội. Tuy nhiên, ở một trận đấu loại trực tiếp không có kết quả hòa để đi tiếp, cả hai buộc phải tìm ra người chiến thắng ngay trong 90 phút hoặc hiệp phụ, luân lưu nếu cần thiết.
Áp lực của trận đấu knock-out
Khác với vòng bảng, nơi một kết quả hòa vẫn có giá trị nhất định, vòng 1/8 không cho phép bất kỳ sai lầm nào. Với Bồ Đào Nha, việc duy trì sự chắc chắn nơi hàng thủ sẽ là yếu tố sống còn sau chuỗi trận có phần thiếu ổn định. Trong khi đó, Tây Ban Nha với mạch trận tích cực hơn sẽ muốn tận dụng sự tự tin đó để tạo sức ép ngay từ đầu trận, tránh để cuộc đấu trí kéo dài đến những phút cuối đầy rủi ro.
Bản chất của một trận đấu loại trực tiếp giữa hai đội có lịch sử đối đầu cân bằng thường mang đến sự thận trọng ban đầu, khi cả hai HLV đều ý thức được cái giá của một sai lầm. Điều này có thể khiến hiệp một diễn ra với nhịp độ thăm dò, trước khi mọi thứ được đẩy lên cao trào ở giai đoạn cuối trận.
Nhận định
Với phong độ đang lên của Tây Ban Nha so với sự thiếu ổn định của Bồ Đào Nha trong các trận gần nhất, thầy trò xứ sở bò tót có phần được đánh giá cao hơn về mặt tâm lý bước vào trận đấu. Tuy nhiên, tính chất knock-out cùng lịch sử đối đầu nghiêng về sự cân bằng cho thấy đây sẽ là một cuộc đối đầu khó lường, nơi bản lĩnh và sự tỉnh táo trong những khoảnh khắc quyết định sẽ là yếu tố phân định đội đi tiếp.
Lịch sử đối đầu (5 trận gần nhất)
- 09/06/2025: Bồ Đào Nha 2 - 2 Tây Ban Nha
- 28/09/2022: Bồ Đào Nha 0 - 1 Tây Ban Nha
- 03/06/2022: Tây Ban Nha 1 - 1 Bồ Đào Nha
- 05/06/2021: Tây Ban Nha 0 - 0 Bồ Đào Nha
- 08/10/2020: Bồ Đào Nha 0 - 0 Tây Ban Nha
Phong độ gần đây của Bồ Đào Nha
- 03/07/2026: Bồ Đào Nha 2-1 Croatia (Thắng)
- 28/06/2026: Colombia 0-0 Bồ Đào Nha (Hòa)
- 24/06/2026: Bồ Đào Nha 5-0 Uzbekistan (Thắng)
- 18/06/2026: Bồ Đào Nha 1-1 CHDC Congo (Hòa)
- 11/06/2026: Bồ Đào Nha 2-1 Nigeria (Thắng)
Phong độ gần đây của Tây Ban Nha
- 03/07/2026: Tây Ban Nha 3-0 Áo (Thắng)
- 27/06/2026: Uruguay 0-1 Tây Ban Nha (Thắng)
- 21/06/2026: Tây Ban Nha 4-0 Ả Rập Xê Út (Thắng)
- 15/06/2026: Tây Ban Nha 0-0 Cabo Verde (Hòa)
- 09/06/2026: Peru 1-3 Tây Ban Nha (Thắng)
Bảng xếp hạng
|Đội
|Vị trí
|Điểm
|Phong độ
|Tây Ban Nha
|1
|7
|WWWD
Phong độ và thống kê đội
Bồ Đào Nha
Phong độ 5 trận gần nhất: DWDW
Thống kê mùa này:
- Đã chơi: 4 trận
- Thắng: 2
- Hòa: 2
- Thua: 0
Bàn thắng:
- Ghi được: 8 bàn (TB: 2.0 bàn/trận)
- Thủng lưới: 2 bàn (TB: 0.5 bàn/trận)
Tây Ban Nha
Phong độ 5 trận gần nhất: DWWW
Thống kê mùa này:
- Đã chơi: 4 trận
- Thắng: 3
- Hòa: 1
- Thua: 0
Bàn thắng:
- Ghi được: 8 bàn (TB: 2.0 bàn/trận)
- Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)
Tình hình lực lượng
Portugal: Không có thông tin chấn thương
Spain: Không có thông tin chấn thương
Đội hình dự kiến
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)