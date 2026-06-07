Bồ Đào Nha bị loại khỏi World Cup Bàn thắng ở phút thứ 90 của Merino đưa Tây Ban Nha vào tứ kết. Ronaldo có trận đấu cuối cùng tại World Cup!

Bồ Đào Nha 0 - 1 Tây Ban Nha Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu

Bồ Đào Nha tiếp đón Tây Ban Nha.



Bồ Đào Nha tiếp đón Tây Ban Nha. 12' Thế trận giằng co

Cầm bóng: Bồ Đào Nha 45% - 55% Tây Ban Nha, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 1); phạm lỗi 0 - 1, cứu thua 1 - 0.



Cầm bóng: Bồ Đào Nha 45% - 55% Tây Ban Nha, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 1); phạm lỗi 0 - 1, cứu thua 1 - 0. 24' Tây Ban Nha ép sân

Cầm bóng: Bồ Đào Nha 42% - 58% Tây Ban Nha, dứt điểm 3 - 5 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 3 - 1.



Cầm bóng: Bồ Đào Nha 42% - 58% Tây Ban Nha, dứt điểm 3 - 5 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 3 - 1. 36' Tây Ban Nha ép sân

Cầm bóng: Bồ Đào Nha 46% - 54% Tây Ban Nha, dứt điểm 3 - 7 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 3 - 1.



Cầm bóng: Bồ Đào Nha 46% - 54% Tây Ban Nha, dứt điểm 3 - 7 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 3 - 1. 45' Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.



Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0. 46' Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.



Hiệp 2 bắt đầu. 49' Đôi công cởi mở

Cầm bóng: Bồ Đào Nha 46% - 54% Tây Ban Nha, dứt điểm 5 - 8 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 3 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 5 - 7, cứu thua 3 - 2.



Cầm bóng: Bồ Đào Nha 46% - 54% Tây Ban Nha, dứt điểm 5 - 8 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 3 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 5 - 7, cứu thua 3 - 2. 56' Thay người

Phút 56' (Bồ Đào Nha): N. Semedo vào sân thay N. Mendes.



Phút 56' (Bồ Đào Nha): N. Semedo vào sân thay N. Mendes. 61' Đôi công cởi mở

Cầm bóng: Bồ Đào Nha 45% - 55% Tây Ban Nha, dứt điểm 5 - 8 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 3 - 2; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 5 - 8, cứu thua 3 - 2.



Cầm bóng: Bồ Đào Nha 45% - 55% Tây Ban Nha, dứt điểm 5 - 8 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 3 - 2; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 5 - 8, cứu thua 3 - 2. 71' Thay người

Phút 71' (Bồ Đào Nha): R. Leao vào sân thay Joao Felix.



Phút 71' (Bồ Đào Nha): R. Leao vào sân thay Joao Felix. 71' Thay người

Phút 71' (Bồ Đào Nha): D. Dalot vào sân thay J. Cancelo.



Phút 71' (Bồ Đào Nha): D. Dalot vào sân thay J. Cancelo. 73' Đôi công cởi mở

Cầm bóng: Bồ Đào Nha 44% - 56% Tây Ban Nha, dứt điểm 6 - 11 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 3 - 4; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 5 - 10, cứu thua 4 - 2.



Cầm bóng: Bồ Đào Nha 44% - 56% Tây Ban Nha, dứt điểm 6 - 11 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 3 - 4; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 5 - 10, cứu thua 4 - 2. 75' Thay người

Phút 75' (Tây Ban Nha): F. Torres vào sân thay A. Baena.



Phút 75' (Tây Ban Nha): F. Torres vào sân thay A. Baena. 83' Thay người

Phút 83' (Bồ Đào Nha): F. Conceicao vào sân thay P. Neto.



Phút 83' (Bồ Đào Nha): F. Conceicao vào sân thay P. Neto. 83' Thay người

Phút 83' (Bồ Đào Nha): B. Silva vào sân thay Vitinha.



Phút 83' (Bồ Đào Nha): B. Silva vào sân thay Vitinha. 85' Thay người

Phút 85' (Tây Ban Nha): F. Ruiz vào sân thay Pedri.



Phút 85' (Tây Ban Nha): F. Ruiz vào sân thay Pedri. 85' Thay người

Phút 85' (Tây Ban Nha): M. Merino vào sân thay D. Olmo.



Phút 85' (Tây Ban Nha): M. Merino vào sân thay D. Olmo. 85' Đôi công cởi mở

Cầm bóng: Bồ Đào Nha 43% - 57% Tây Ban Nha, dứt điểm 8 - 14 (trúng đích 2 - 5), phạt góc 3 - 7; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 6 - 11, cứu thua 5 - 2.



Cầm bóng: Bồ Đào Nha 43% - 57% Tây Ban Nha, dứt điểm 8 - 14 (trúng đích 2 - 5), phạt góc 3 - 7; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 6 - 11, cứu thua 5 - 2. 89' Thẻ vàng

Phút 89': B. Silva (Bồ Đào Nha) nhận thẻ vàng (Roughing).



Phút 89': B. Silva (Bồ Đào Nha) nhận thẻ vàng (Roughing). 90+1' BÀN THẮNG! Tây Ban Nha (0-1)

Phút 90+1': M. Merino (Tây Ban Nha) lập công (kiến tạo: F. Torres). Tỷ số: 0 - 1.



Phút 90+1': (Tây Ban Nha) lập công (kiến tạo: F. Torres). Tỷ số: 0 - 1. 90+4' Thẻ vàng

Phút 90+4': R. Veiga (Bồ Đào Nha) nhận thẻ vàng (Holding).



Phút 90+4': R. Veiga (Bồ Đào Nha) nhận thẻ vàng (Holding). 90+7' Thay người

Phút 90+7' (Tây Ban Nha): B. Iglesias vào sân thay M. Oyarzabal.



Phút 90+7' (Tây Ban Nha): B. Iglesias vào sân thay M. Oyarzabal. 90+8' Thẻ vàng

Phút 90+8': F. Torres (Tây Ban Nha) nhận thẻ vàng (Tripping).



Phút 90+8': F. Torres (Tây Ban Nha) nhận thẻ vàng (Tripping). KT Kết thúc: Bồ Đào Nha 0-1 Tây Ban Nha

Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.



Cập nhật lúc 04:03 07/07/2026

Cập nhật đội hình lúc 01:22 07/07/2026

Đội hình chính thức

Bồ Đào Nha

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Roberto Martínez

Đội hình xuất phát:

1. Diogo Costa (G)

20. João Cancelo (D)

3. Rúben Dias (D)

13. Renato Veiga (D)

25. Nuno Mendes (D)

15. João Neves (M)

23. Vitinha (M)

18. Pedro Neto (F)

8. Bruno Fernandes (M)

11. João Félix (F)

7. Cristiano Ronaldo (F)

Dự bị:

2. Nélson Semedo

12. José Sá

9. Gonçalo Ramos

22. Rui Silva

21. Rúben Neves

24. Samú Costa

19. Gonçalo Guedes

10. Bernardo Silva

4. Tomás Araújo

16. Trincão

6. Matheus Nunes

5. Diogo Dalot

14. Gonçalo Inácio

26. Francisco Conceição

17. Rafael Leão

Tây Ban Nha

Sơ đồ: 4-1-2-3

HLV: Luis de la Fuente

Đội hình xuất phát:

23. Unai Simón (G)

12. Pedro Porro (D)

22. Pau Cubarsí Paredes (D)

14. Aymeric Laporte (D)

24. Marc Cucurella (D)

16. Rodri (M)

10. Dani Olmo (M)

20. Pedri (M)

19. Lamine Yamal (F)

21. Mikel Oyarzabal (F)

15. Álex Baena (M)

Dự bị:

2. Marc Pubill

9. Gavi

17. Nico Williams

13. Joan García

11. Yeremy Pino

18. Martín Zubimendi

4. Eric García

7. Ferran Torres

26. Borja Iglesias

8. Fabián Ruiz

6. Mikel Merino

1. David Raya

5. Marcos Llorente

3. Álex Grimaldo

25. Víctor Muñoz

Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha sẽ đối đầu tại vòng 1/8 World Cup, trận đấu diễn ra lúc 02h00 ngày 07/7/2026 trên sân AT&T Stadium. Đây là sân vận động trung lập trong khuôn khổ giải đấu tập trung, nên không bên nào có lợi thế sân nhà. Tính chất loại trực tiếp khiến trận đấu này trở thành cuộc đối đầu một mất một còn: đội thắng sẽ đi tiếp, đội thua sẽ dừng bước ngay lập tức.

Phong độ hai đội trước giờ bóng lăn

Bồ Đào Nha bước vào trận với mạch trận gần nhất gồm hòa, thua, hòa, thắng, cho thấy sự thiếu ổn định nhất định trong các kết quả gần đây dù không để thua liên tiếp. Đội bóng của Fernando Santos hoặc ban huấn luyện hiện tại (tùy thời điểm giải đấu) sẽ cần tìm lại sự chắc chắn cần thiết để bước vào một trận đấu mang tính sống còn.

Ngược lại, Tây Ban Nha cho thấy phong độ nhỉnh hơn với mạch trận hòa, thắng, thắng, thắng trong bốn lần ra sân gần nhất. Đây là tín hiệu tích cực về sự ổn định và khả năng duy trì phong độ cao đúng thời điểm quan trọng của giải đấu.

Thế trận cân bằng nhưng lịch sử nghiêng nhẹ về Tây Ban Nha

Nhìn vào các lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Tây Ban Nha đang có phần nhỉnh hơn khi thắng một trận, trong khi bốn trận còn lại đều kết thúc với tỷ số hòa. Bồ Đào Nha chưa có chiến thắng nào trong loạt đối đầu gần đây, điều này cho thấy tính chất giằng co, khó phân định thắng thua giữa hai đại diện cùng khu vực Iberia.

Xu hướng hòa nhiều trong quá khứ phần nào phản ánh sự tương đồng về trình độ và lối chơi giữa hai đội. Tuy nhiên, ở một trận đấu loại trực tiếp không có kết quả hòa để đi tiếp, cả hai buộc phải tìm ra người chiến thắng ngay trong 90 phút hoặc hiệp phụ, luân lưu nếu cần thiết.

Áp lực của trận đấu knock-out

Khác với vòng bảng, nơi một kết quả hòa vẫn có giá trị nhất định, vòng 1/8 không cho phép bất kỳ sai lầm nào. Với Bồ Đào Nha, việc duy trì sự chắc chắn nơi hàng thủ sẽ là yếu tố sống còn sau chuỗi trận có phần thiếu ổn định. Trong khi đó, Tây Ban Nha với mạch trận tích cực hơn sẽ muốn tận dụng sự tự tin đó để tạo sức ép ngay từ đầu trận, tránh để cuộc đấu trí kéo dài đến những phút cuối đầy rủi ro.

Bản chất của một trận đấu loại trực tiếp giữa hai đội có lịch sử đối đầu cân bằng thường mang đến sự thận trọng ban đầu, khi cả hai HLV đều ý thức được cái giá của một sai lầm. Điều này có thể khiến hiệp một diễn ra với nhịp độ thăm dò, trước khi mọi thứ được đẩy lên cao trào ở giai đoạn cuối trận.

Nhận định

Với phong độ đang lên của Tây Ban Nha so với sự thiếu ổn định của Bồ Đào Nha trong các trận gần nhất, thầy trò xứ sở bò tót có phần được đánh giá cao hơn về mặt tâm lý bước vào trận đấu. Tuy nhiên, tính chất knock-out cùng lịch sử đối đầu nghiêng về sự cân bằng cho thấy đây sẽ là một cuộc đối đầu khó lường, nơi bản lĩnh và sự tỉnh táo trong những khoảnh khắc quyết định sẽ là yếu tố phân định đội đi tiếp.

Lịch sử đối đầu (5 trận gần nhất)

09/06/2025: Bồ Đào Nha 2 - 2 Tây Ban Nha

28/09/2022: Bồ Đào Nha 0 - 1 Tây Ban Nha

03/06/2022: Tây Ban Nha 1 - 1 Bồ Đào Nha

05/06/2021: Tây Ban Nha 0 - 0 Bồ Đào Nha

08/10/2020: Bồ Đào Nha 0 - 0 Tây Ban Nha

Phong độ gần đây của Bồ Đào Nha

03/07/2026: Bồ Đào Nha 2-1 Croatia (Thắng)

28/06/2026: Colombia 0-0 Bồ Đào Nha (Hòa)

24/06/2026: Bồ Đào Nha 5-0 Uzbekistan (Thắng)

18/06/2026: Bồ Đào Nha 1-1 CHDC Congo (Hòa)

11/06/2026: Bồ Đào Nha 2-1 Nigeria (Thắng)

Phong độ gần đây của Tây Ban Nha

03/07/2026: Tây Ban Nha 3-0 Áo (Thắng)

27/06/2026: Uruguay 0-1 Tây Ban Nha (Thắng)

21/06/2026: Tây Ban Nha 4-0 Ả Rập Xê Út (Thắng)

15/06/2026: Tây Ban Nha 0-0 Cabo Verde (Hòa)

09/06/2026: Peru 1-3 Tây Ban Nha (Thắng)

Bảng xếp hạng

Đội Vị trí Điểm Phong độ Tây Ban Nha 1 7 WWWD

Phong độ và thống kê đội

Bồ Đào Nha

Phong độ 5 trận gần nhất: DWDW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 4 trận

Thắng: 2

Hòa: 2

Thua: 0

Bàn thắng:

Ghi được: 8 bàn (TB: 2.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 2 bàn (TB: 0.5 bàn/trận)

Tây Ban Nha

Phong độ 5 trận gần nhất: DWWW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 4 trận

Thắng: 3

Hòa: 1

Thua: 0

Bàn thắng:

Ghi được: 8 bàn (TB: 2.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Portugal: Không có thông tin chấn thương

Spain: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến