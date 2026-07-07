Bồ Đào Nha cay đắng rời World Cup 2026: Khi những tượng đài im tiếng Thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha bởi bàn thắng phút bù giờ của Merino không chỉ loại Bồ Đào Nha khỏi giải đấu mà còn phơi bày sự bế tắc của các ngôi sao hàng đầu như Ronaldo và Fernandes.

Giấc mơ chinh phục đỉnh cao World Cup 2026 của người Bồ Đào Nha đã tan vỡ theo cách nghiệt ngã nhất. Khi đồng hồ điểm sang phút bù giờ đầu tiên, cú dứt điểm chìm hiểm hóc của Merino đã đánh bại Diogo Costa, khép lại một trận cầu mà Selecao đã chơi đầy nỗ lực nhưng thiếu đi sự sắc sảo cần thiết ở những mắt xích quan trọng nhất.

Khoảnh khắc định đoạt tại phút 91

Trong suốt 90 phút thi đấu chính thức, Bồ Đào Nha đã đứng vững trước sức ép từ lối chơi kiểm soát của Tây Ban Nha. Tuy nhiên, sự mất tập trung ở những giây cuối cùng đã khiến họ phải trả giá đắt. Bàn thắng của Merino không chỉ là kết quả của một pha phối hợp sắc nét từ La Roja, mà còn là hệ quả của việc hàng thủ Bồ Đào Nha dần kiệt sức sau những đợt hãm thành liên tục.

Diogo Costa - 5.7 điểm. Dù đã có pha cứu thua kép xuất sắc trong hiệp một để từ chối các cú dứt điểm của Lamine Yamal và Alex Baena, nhưng anh lại hoàn toàn bất lực trước cú sút chìm hiểm hóc của Merino ở phút 90+1'. Ảnh: Sky Sports.

Hàng thủ kiên cường nhưng gục ngã đúng lúc

Trước khi bàn thua ập đến, hệ thống phòng ngự của HLV Roberto Martinez đã vận hành tương đối ổn định. Ruben Dias vẫn cho thấy vai trò thủ lĩnh với những tình huống không chiến dũng mãnh, trong khi các hậu vệ biên như Joao Cancelo và Nuno Mendes liên tục tạo ra áp lực lên hành lang cánh của đối phương.

Ruben Dias - 5.7 điểm: Chỉ huy hàng thủ tương đối tốt trong phần lớn thời gian với nhiều pha cản phá không chiến dũng mãnh và tình huống chặn cú sút nguy hiểm của Dani Olmo. Dẫu vậy, anh đã mắc sai lầm vị trí khi bị hút theo bóng trong tình huống Torres chuyền bóng cho Merino ghi bàn định đoạt trận đấu. Ảnh: Sky Sports

Đáng tiếc nhất là trường hợp của Nuno Mendes. Hậu vệ này đã có một hiệp một bùng nổ, không chỉ khóa chặt ngòi nổ Lamine Yamal mà còn suýt chút nữa ghi bàn với cú dứt điểm dội xà ngang. Việc anh phải rời sân sớm vì chấn thương đã làm suy giảm đáng kể sức mạnh phòng ngự lẫn khả năng phản công của Bồ Đào Nha.

Nuno Mendes - 6.0 điểm: Là một trong những cầu thủ chơi ấn tượng nhất bên phía Bồ Đào Nha trong hiệp một với cú sút dội xà ngang đầy tiếc nuối. Anh thành công trong việc phong tỏa ngòi nổ Yamal trước khi phải rời sân vì chấn thương. Ảnh: Getty Images.

Tuyến giữa thiếu đột biến và nỗi lo mang tên Bruno Fernandes

Trận thua này một lần nữa đặt ra dấu hỏi lớn về khả năng kết nối giữa các tiền vệ của Selecao. Vitinha và Joao Neves đã rất nỗ lực trong việc tranh chấp, nhưng họ thiếu đi những đường chuyền mang tính sát thương cao để xé toang khối đội hình lùi sâu của Tây Ban Nha.

Đáng thất vọng nhất chính là Bruno Fernandes. Ngôi sao của Manchester United hoàn toàn "mất tích" trong phần lớn thời gian trận đấu. Dù di chuyển rộng, Bruno không tạo ra được bất kỳ cơ hội rõ rệt nào cho hàng công, khiến lối chơi của Bồ Đào Nha trở nên rời rạc và dễ bị bẻ gãy.

Bruno Fernandes - 5.7 điểm: Fernandes tiếp tục có một trận đấu nhạt nhòa dù đã di chuyển rất rộng để kết nối các tuyến. Ảnh: Sky Sports

Cristiano Ronaldo và sự hữu hạn của thời gian

Trên hàng công, Cristiano Ronaldo tiếp tục là tâm điểm của sự chú ý nhưng theo một cách buồn bã. Ở tuổi ngoài 40, thủ quân của Bồ Đào Nha không còn duy trì được tốc độ và sự nhạy bén để thoát khỏi sự đeo bám của các hậu vệ Tây Ban Nha. Hình ảnh Ronaldo phải lùi sâu để tìm bóng minh chứng cho sự bế tắc của hệ thống tấn công mà Selecao đang vận hành.

Cristiano Ronaldo - 5.7 điểm: Một ngày thi đấu nhạt nhòa của thủ quân Selecao. Anh thường xuyên rơi vào tình trạng đói bóng và phải lùi sâu để tìm cảm giác bóng. Ronaldo không thể tạo ra áp lực đủ lớn lên khung thành của Unai Simon. Ảnh: Sky Sports

Dù Joao Felix hay Pedro Neto đã có những khoảnh khắc lóe sáng cá nhân, nhưng chừng đó là không đủ để bù đắp cho một tập thể thiếu đi sự gắn kết trong những tình huống cuối cùng. Thất bại này không chỉ là một trận thua, nó dường như báo hiệu sự kết thúc của một kỷ nguyên vàng với những biểu tượng cũ, buộc bóng đá Bồ Đào Nha phải thực sự nhìn nhận lại con đường phía trước.