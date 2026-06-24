Bồ Đào Nha đè bẹp Uzbekistan 5-0: Cristiano Ronaldo thiết lập kỷ lục vĩ đại tại World Cup Cú đúp của Cristiano Ronaldo không chỉ giúp Bồ Đào Nha áp sát vòng 32 đội mà còn biến anh thành cầu thủ duy nhất ghi bàn ở 6 kỳ World Cup, trong một ngày Selecao châu Âu trình diễn thứ bóng đá tấn công hoàn hảo.

Sau màn ra quân gây thất vọng trước DR Congo, đội tuyển Bồ Đào Nha đã thực hiện một cuộc thanh trừng sức mạnh thực sự tại Sân vận động Houston. Chiến thắng áp đảo 5-0 trước Uzbekistan không chỉ đưa thầy trò huấn luyện viên Roberto Martinez tiến sát vòng 32 đội World Cup 2026 mà còn là lời khẳng định đanh thép về vị thế ứng cử viên vô địch.

Cristiano Ronaldo: Sự trở lại của vị vua và kỷ lục vô tiền khoáng hậu

Bước vào trận đấu với áp lực nặng nề khi các đối thủ lớn như Messi hay Mbappe đều đã lập công, cùng chuỗi 10 trận liên tiếp không ghi bàn tại các giải đấu lớn, Cristiano Ronaldo đã chọn cách hoàn hảo nhất để đáp trả những chỉ trích. Ở tuổi 41, người đội trưởng của Bồ Đào Nha vẫn cho thấy bản năng sát thủ không hề mai một.

Ngay phút thứ 6, Ronaldo mở tỷ số bằng tình huống di chuyển cắt mặt thông minh để đệm bóng cận thành sau đường chuyền dọn cỗ của Joao Cancelo. Phút 39, anh hoàn tất cú đúp với pha phá bẫy việt vị tinh tế và dứt điểm lạnh lùng từ đường chọc khe của Bruno Fernandes. Với hai bàn thắng này, Ronaldo chính thức trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn tại 6 kỳ World Cup liên tiếp.

Ronaldo có một ngày thi đấu xuất sắc.

Hệ thống vận hành hoàn hảo và vai trò của các vệ tinh

Dù Ronaldo là tâm điểm của các pha dứt điểm, nhưng chiến thắng của Bồ Đào Nha được xây dựng dựa trên sự cơ động tuyệt vời của hệ thống chiến thuật. Roberto Martinez đã tận dụng tối đa khả năng dâng cao của hai hậu vệ biên để kéo giãn hàng phòng ngự đối phương.

Joao Cancelo bên hành lang phải là ngòi nổ quan trọng trong hiệp một với 47 lần chạm bóng. Trong khi đó, ở cánh đối diện, Nuno Mendes thể hiện đẳng cấp vượt trội với 98 lần chạm bóng và một siêu phẩm đá phạt ở phút 18. Tại khu vực trung tuyến, Bruno Fernandes sắm vai nhạc trưởng với khả năng điều tiết lối chơi đỉnh cao, giúp Bồ Đào Nha hoàn toàn kiểm soát thế trận.

Ronaldo vẫn là nhân tố quan trọng bậc nhất của Bồ Đào Nha.

Dấu ấn từ những tình huống cố định

Một trong những điểm nhấn chuyên môn đáng chú ý nhất là sự biến hóa trong các pha bóng chết, thành quả từ sự kết hợp giữa HLV Roberto Martinez và chuyên gia phân tích Austin McPhee. Bàn thắng của Nuno Mendes là một ví dụ điển hình: sự hiện diện của Ronaldo trước bóng đã thu hút toàn bộ sự chú ý của hàng rào Uzbekistan, tạo khoảng trống cho hậu vệ PSG dứt điểm bất ngờ.

Bàn thắng thứ tư của trận đấu cũng xuất phát từ một pha phối hợp phạt góc tầm thấp đầy ý đồ. Những mảng miếng này cho thấy Bồ Đào Nha không còn quá phụ thuộc vào các tình huống bóng sống mà đã trở nên đa dạng và khó lường hơn rất nhiều trong các phương án tiếp cận khung thành.

Bồ Đào Nha có một trận đấu gần như hoàn hảo.

Thực tế phũ phàng cho tân binh Uzbekistan

Với Uzbekistan, thất bại này là bài học đắt giá trong lần đầu tiên hít thở bầu không khí World Cup. Dù được dẫn dắt bởi huyền thoại Fabio Cannavaro, sự chênh lệch về đẳng cấp và kinh nghiệm trận mạc trước những đối thủ hàng đầu như Colombia hay Bồ Đào Nha là quá lớn.

Tuy nhiên, việc góp mặt tại sân chơi lớn nhất hành tinh vẫn là cột mốc lịch sử đối với bóng đá Trung Á. Những trải nghiệm tại Houston sẽ là nền tảng quan trọng để Uzbekistan tiếp tục kiện toàn hệ thống đào tạo và hướng tới những mục tiêu cao hơn tại khu vực AFC trong tương lai.