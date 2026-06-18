Bồ Đào Nha hòa Congo 1-1 tại World Cup 2026: Ronaldo và lời cảnh báo từ Thierry Henry Trận hòa thất vọng của Bồ Đào Nha trước Congo phơi bày sự bế tắc khi hệ thống quá phụ thuộc vào Ronaldo, dẫn đến những phân tích gay gắt về sự ích kỷ từ Thierry Henry.

Loạt trận mở màn World Cup 2026 chứng kiến sự bùng nổ của những biểu tượng tấn công đương đại. Trong khi Kylian Mbappe lập cú đúp giúp Pháp hạ gục Senegal, Erling Haaland tỏa sáng đưa Na Uy vượt qua Iraq, thì Lionel Messi đã thiết lập cột mốc lịch sử với cú hat-trick vào lưới Algeria để san bằng kỷ lục ghi bàn tại World Cup của Miroslav Klose. Tuy nhiên, trái ngược với sự thăng hoa của các đồng nghiệp, Cristiano Ronaldo lại trải qua một đêm đáng quên tại khu vực kỹ thuật khi Bồ Đào Nha bị Cộng hòa Dân chủ Congo cầm hòa 1-1.

Ronaldo đã không thể tỏa sáng trước Congo.

Bế tắc chiến thuật và khoảnh khắc gây tranh cãi

Dù sở hữu tỷ lệ kiểm soát bóng áp đảo lên tới 75%, đội tuyển Bồ Đào Nha lại cho thấy một lối chơi thiếu hiệu quả và rời rạc. Các học trò của ban huấn luyện Selecao châu Âu luân chuyển bóng chậm rãi, thiếu những đường chuyền mang tính đột biến để xuyên phá hàng thủ lùi sâu của Congo. Trong hệ thống này, Ronaldo tỏ ra lạc lõng khi hầu như chỉ túc trực trong vòng cấm, chờ đợi những quả tạt vốn không mấy chính xác.

Điểm nhấn tiêu cực nhất xảy ra ở phút thứ 68, một tình huống có thể coi là tóm gọn sự bế tắc của cá nhân siêu sao 39 tuổi. Trong một pha tấn công triển vọng, thay vì di chuyển thông minh để tạo khoảng trống, Ronaldo lại vô tình cản trở đà dứt điểm của đồng đội Bruno Fernandes trước khi tung ra cú sút thiếu chính xác trong sự ngỡ ngàng của khán giả.

Lời chỉ trích đanh thép từ Thierry Henry

Trên sóng truyền hình Fox Sports, cựu danh thủ Thierry Henry đã đưa ra những phân tích chuyên sâu về tình huống này. Huyền thoại người Pháp khẳng định khao khát ghi bàn cá nhân của Ronaldo đang trở thành rào cản cho lối chơi tập thể của Bồ Đào Nha. Henry nhấn mạnh: "Đội bóng cần bàn thắng, chứ không phải một cá nhân cần bàn thắng".

CR7 trở thành tâm điểm của những sự chỉ trích.

Phân tích kỹ hơn về pha bóng ở phút 68, Henry cho rằng nếu Ronaldo xâm nhập thẳng vào khu vực 5m50 để lôi kéo các hậu vệ Congo, Bruno Fernandes đã có một cơ hội đệm bóng cận thành dễ dàng. Thay vào đó, việc Ronaldo cắt ngang quỹ đạo đường chuyền để cố gắng tự mình lập công đã khiến cả hai cầu thủ dẫm chân nhau, trực tiếp phá hỏng cơ hội mười mươi của đội nhà.

Bài toán hệ thống của ban huấn luyện Bồ Đào Nha

Tuy nhiên, nếu chỉ đổ lỗi cho sự ích kỷ của Ronaldo thì có lẽ mới chỉ nhìn thấy bề nổi của vấn đề. Trong suốt hai thập kỷ, chính khát khao chinh phục đến mức cực đoan đã tạo nên một Ronaldo vĩ đại. Vấn đề thực sự nằm ở việc ban huấn luyện Bồ Đào Nha vẫn đang cố chấp xây dựng một hệ thống vận hành xung quanh một cầu thủ đã bước sang sườn dốc bên kia của sự nghiệp.

Thống kê cho thấy Ronaldo mới chỉ ghi được duy nhất 1 bàn thắng trong 7 trận đấu gần nhất tại các kỳ World Cup. Việc tiếp tục ưu tiên anh ở vị trí trung tâm hàng công thay vì mạnh dạn thay đổi để tận dụng chiều sâu đội hình cực tốt đang sở hữu là một canh bạc đầy rủi ro. Nếu không sớm giải quyết được bài toán về sự cân bằng giữa cái tôi cá nhân và lợi ích tập thể, Bồ Đào Nha hoàn toàn có thể phải đối mặt với một kỳ World Cup thất bại sớm hơn dự kiến.