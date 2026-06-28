Bồ Đào Nha hòa hú vía Colombia: Khi VAR và Diogo Costa trở thành cứu cánh của Ronaldo Một kịch bản nghẹt thở tại World Cup 2026 khi Bồ Đào Nha bị Colombia dồn ép, chỉ có thể giữ lại 1 điểm nhờ sự xuất sắc của Diogo Costa và phán quyết VAR nhạy cảm.

Trận hòa không bàn thắng giữa Bồ Đào Nha và Colombia tại vòng bảng World Cup 2026 không chỉ là một cuộc đối đầu về thể lực, mà còn là bản anh hùng ca của những toan tính chiến thuật và sự nghiệt ngã của công nghệ. Trong một ngày mà hàng công của "Selecao châu Âu" im hơi lặng tiếng, những giá trị phòng ngự và sự can thiệp từ phòng VAR đã trở thành sợi dây cứu sinh cho đoàn quân của huấn luyện viên Roberto Martinez.

VAR và ranh giới mong manh ở phút 90+1

Khoảnh khắc định đoạt số phận trận đấu diễn ra vào phút bù giờ đầu tiên, khi sân vận động như nổ tung trước cú đánh đầu dũng mãnh của Davinson Sanchez. Từ một tình huống dàn xếp đá phạt góc ngắn đầy ý đồ bên cánh phải, trung vệ của Colombia đã chọn vị trí thông minh để đánh bại toàn bộ hàng thủ áo bã trầu, đưa bóng vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Diogo Costa.

Tuy nhiên, niềm vui của đại diện Nam Mỹ chỉ kéo dài trong gang tấc. Công nghệ VAR đã can thiệp và chỉ ra rằng phần mũi giày của Sanchez đã nằm dưới cầu thủ phòng ngự cuối cùng của Bồ Đào Nha chỉ trong vài milimet. Phán quyết việt vị nhạy cảm này không chỉ tước đi một bàn thắng mà còn trực tiếp cứu rỗi Bồ Đào Nha khỏi một thất bại cay đắng ở những giây cuối cùng.

Bàn thắng không được công nhận của Davinson Sanchez.

Sự bế tắc của Selecao và con số xG biết nói

Dù sở hữu đội hình toàn sao với đầu tàu Cristiano Ronaldo, Bồ Đào Nha lại thể hiện một bộ mặt bạc nhược trước lối chơi kỷ luật của Colombia. Các số liệu thống kê chuyên sâu từ The Athletic phơi bày một thực tế phũ phàng: đại diện châu Âu chỉ cầm bóng 45% và hoàn toàn đánh mất quyền kiểm soát khu trung tuyến.

Sự chênh lệch về mức độ nguy hiểm được minh chứng qua chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG). Bồ Đào Nha chỉ đạt mức 0.70 xG với vỏn vẹn 2 cú sút trúng đích trong cả trận. Ngược lại, Colombia áp đảo hoàn toàn với 1.63 xG và tung ra tới 24 pha dứt điểm. Ronaldo và các vệ tinh xung quanh gần như bị cô lập, buộc phải di chuyển dạt biên hoặc chuyền bóng quẩn quanh ở giữa sân mà không thể tìm thấy đường vào vòng cấm đối phương.

Diogo Costa: "Bức tường thành" kỷ lục của Bồ Đào Nha

Trong một ngày hàng công thi đấu dưới sức, Diogo Costa đã vươn mình trở thành vị thần hộ mệnh của đội bóng. Với 8.2 điểm từ FotMob, anh xứng đáng là cầu thủ hay nhất trận đấu. Thủ thành này đã thực hiện tổng cộng 6 pha cứu thua xuất thần, trực tiếp từ chối 0.73 bàn thắng dự kiến (xGOT) từ các chân sút Colombia.

Đáng chú ý, chỉ tính đến phút 57, Costa đã thiết lập kỷ lục cá nhân mới về số lần cản phá trong một trận đấu tại đấu trường World Cup. Những pha bay người khước từ cú dứt điểm của Jhon Cordoba (phút 17) hay pha phản xạ không tưởng trước Jefferson Lerma (phút 55) chính là lý do giúp mành lưới của Bồ Đào Nha vẫn được giữ sạch cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Diogo Costa khước từ mọi nỗ lực của hàng công Colombia.

Nghệ thuật pressing và dấu ấn James Rodriguez

Thành công của Colombia không đến từ may mắn mà là kết quả của một hệ thống pressing tầm cao đồng bộ dưới thời huấn luyện viên Nestor Lorenzo. Đại diện Nam Mỹ không lùi sâu phòng ngự mà chủ động vây ráp, chia cắt các tuyến của Bồ Đào Nha bằng những nhóm phối hợp tam giác linh hoạt.

Trọng tâm của lối chơi này chính là "lão tướng" James Rodriguez. Ở tuổi 34, nhạc trưởng này vẫn cho thấy đẳng cấp thế giới với 85 lần chạm bóng, thực hiện 17 đường chuyền vào khu vực 1/3 cuối sân và tạo ra 5 cơ hội ghi bàn rõ rệt. Sức ép liên tục từ tuyến giữa Colombia đã khiến các trung vệ Bồ Đào Nha, tiêu biểu là Renato Veiga với 15 hành động phòng ngự, phải hoạt động hết công suất để giữ lại 1 điểm đầy may mắn.