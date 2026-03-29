Bồ Đào Nha hòa Mexico 0-0: Áp đảo toàn diện nhưng bế tắc trong khâu dứt điểm Dù sở hữu 61% thời lượng kiểm soát bóng và liên tục bắn phá khung thành, đoàn quân áo bã trầu vẫn phải chấp nhận kết quả hòa 0-0 trước một Mexico chơi đầy kỷ luật.

Trận giao hữu quốc tế giữa Bồ Đào Nha và Mexico đã kết thúc với tỷ số hòa 0-0 đầy tiếc nuối cho đại diện châu Âu. Dù kiểm soát hoàn toàn thế trận và tạo ra hàng loạt cơ hội ghi bàn mười mươi, các chân sút của Bồ Đào Nha vẫn không một lần xuyên thủng được mành lưới đối phương.

Sự áp đảo từ "Trạm trung chuyển" Bruno Fernandes

Bước vào trận đấu dưới sức ép từ hàng vạn khán giả chủ nhà, Bồ Đào Nha vẫn nhanh chóng khẳng định đẳng cấp bằng việc chủ động dâng cao đội hình. Bruno Fernandes sắm vai hạt nhân trong lối chơi khi liên tục tung ra những đường chuyền xé toang hàng phòng ngự Mexico. Phút 13, Joao Felix có cơ hội mở tỷ số sau pha tâng bóng kỹ thuật, nhưng bóng lại đi trúng nóc lưới một cách đáng tiếc.

Bồ Đào Nha đã chơi lấn lướt nhưng không thể ghi bàn.

Sức ép khủng khiếp tiếp tục được đội khách duy trì trong suốt hiệp một. Đáng chú ý nhất là tình huống ở phút 26, khi Goncalo Ramos đệm bóng trúng cột dọc dù trước mặt chỉ còn khung thành trống. Thống kê sau 45 phút đầu tiên cho thấy Bồ Đào Nha áp đảo hoàn toàn với 61% thời lượng kiểm soát bóng, nhưng sự vô duyên của các tiền đạo khiến họ không thể cụ thể hóa ưu thế thành bàn thắng.

Căng thẳng leo thang và sự kỷ luật của Mexico

Sang hiệp hai, ban huấn luyện cả hai bên đã thực hiện nhiều thay đổi về nhân sự để thử nghiệm đội hình. Tuy nhiên, thay vì những pha bóng đẹp mắt, trận đấu lại trở nên nóng hơn bởi các tình huống va chạm quyết liệt. Phút 54, Pedro Neto và Jesus Gallardo đã có pha tranh chấp nảy lửa, buộc trọng tài phải rút thẻ vàng cảnh cáo để làm nguội những cái đầu nóng.

Những cơ hội đã liên tiếp bị đội khách bỏ lỡ.

Về cuối trận, tốc độ trận đấu được đẩy lên rất cao khi cả hai đội đều khao khát tìm kiếm bàn thắng định đoạt. Mexico có cơ hội nguy hiểm từ pha đánh đầu của Armando Gonzalez, trong khi Joao Cancelo bên phía Bồ Đào Nha cũng bỏ lỡ một tình huống cận thành tương tự. Chung cuộc, hai đội rời sân với tỷ số hòa 0-0.

Kết quả này cho thấy Bồ Đào Nha cần phải tinh chỉnh lại thước ngắm của hàng công trước khi bước vào các giải đấu lớn. Ngược lại, Mexico hoàn toàn có thể hài lòng với lối chơi phòng ngự kỷ luật và tinh thần thi đấu kiên cường trước đối thủ được đánh giá cao hơn về chất lượng nhân sự.