Bồ Đào Nha hủy diệt Uzbekistan 5-0: Ronaldo lập kỷ lục lịch sử tại World Cup 2026 Cristiano Ronaldo trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 6 kỳ World Cup khi Bồ Đào Nha đè bẹp Uzbekistan 5-0, khẳng định vị thế ứng viên vô địch tại bảng K.

Sau trận hòa đầy thất vọng trước CHDC Congo ở ngày ra quân, đội tuyển Bồ Đào Nha bước vào lượt trận thứ hai bảng K World Cup 2026 với áp lực buộc phải thắng. Đoàn quân của HLV Roberto Martinez không chỉ cần 3 điểm để định đoạt số phận, mà còn cần một lời khẳng định về sức mạnh trước những nghi ngờ từ dư luận. Tại sân vận động đầy ắp khán giả, Selecao châu Âu đã tạo nên một màn trình diễn áp đảo hoàn toàn trước Uzbekistan.

Bồ Đào Nha giành chiến thắng hủy diệt.

Khoảnh khắc lịch sử của Cristiano Ronaldo

Tâm điểm của mọi sự chú ý đổ dồn vào Cristiano Ronaldo, người đã phải hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội sau màn trình diễn mờ nhạt ở trận mở màn. Tuy nhiên, đẳng cấp của một huyền thoại đã lên tiếng đúng lúc. Ngay phút thứ 6, từ pha triển khai bóng tốc độ bên hành lang phải, Joao Cancelo thực hiện quả tạt bóng xoáy đầy khó chịu vào vòng cấm.

Ronaldo, với bản năng sát thủ thượng thừa, đã thực hiện pha băng cắt xé toang hàng phòng ngự Uzbekistan, dứt điểm một chạm tinh tế đánh bại thủ thành Nematov. Bàn thắng không chỉ khai thông thế bế tắc mà còn đưa CR7 đi vào lịch sử bóng đá thế giới với tư cách cầu thủ đầu tiên ghi bàn tại 6 kỳ World Cup liên tiếp.

Ronaldo đi vào lịch sử.

Sự áp đảo về chiến thuật và vai trò của các vệ tinh

Bồ Đào Nha không dừng lại sau bàn mở tỷ số. Hệ thống của Roberto Martinez vận hành trơn tru với khả năng kiểm soát không gian tuyệt vời. Phút 17, sự biến ảo trong các tình huống cố định đã mang về bàn thắng thứ hai. Thay vì một cú sút thẳng quen thuộc của Ronaldo ở rìa vòng cấm, Nuno Mendes bất ngờ tung cú dứt điểm hiểm hóc, khiến toàn bộ hàng thủ Uzbekistan đứng hình.

Uzbekistan có những nỗ lực đáp trả yếu ớt nhưng đáng chú ý. Phút 29, Ganiev đã đưa được bóng vào lưới Diogo Costa sau một cú sút xa đẹp mắt. Tuy nhiên, công nghệ VAR đã can thiệp và xác định Fayzullaev phạm lỗi với Cancelo trước đó. Quyết định này như dội gáo nước lạnh vào ý chí chiến đấu của đại diện châu Á.

Đến phút 39, cách biệt được nới rộng thành 3 bàn. Bruno Fernandes chứng minh nhãn quan chiến thuật sắc bén với đường chọc khe xé toang lớp phòng ngự đối phương. Ronaldo thoát xuống đối mặt và lạnh lùng dứt điểm vào góc xa, hoàn tất cú đúp cá nhân trong hiệp một.

CR7 không mất nhiều thời gian để đáp trả chỉ trích.

Hiệp hai nhàn nhã và chiến thắng "5 sao"

Bước sang hiệp hai, Uzbekistan nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn danh dự. Những cơ hội của Fayzullaev hay Shukurov đều không đủ sắc bén để đánh bại Diogo Costa. Ngược lại, Bồ Đào Nha dù chơi thong dong vẫn có thêm những bàn thắng nhờ sự lúng túng của đối thủ.

Phút 60, từ tình huống đá phạt góc khó chịu của Bruno Fernandes, áp lực từ các tiền đạo Bồ Đào Nha khiến thủ môn Nematov và hậu vệ Khusanov lóng ngóng phản lưới nhà. Cơn ác mộng của Uzbekistan khép lại ở phút 87 khi Rafael Leao, người vào sân từ ghế dự bị, thực hiện cú dứt điểm một chạm tinh tế ấn định tỷ số 5-0.

Thông số Bồ Đào Nha Uzbekistan Tỷ số 5 0 Người ghi bàn Ronaldo (6', 39'), Mendes (17'), Leao (87') Nematov (60' OG) Kiểm soát bóng 64% 36%

Chiến thắng này không chỉ giúp Bồ Đào Nha giải tỏa áp lực mà còn tạo đà tâm lý cực lớn cho mục tiêu tiến sâu tại World Cup 2026. Với riêng Ronaldo, kỷ lục mới một lần nữa khẳng định vị thế bền bỉ của anh trong dòng chảy lịch sử bóng đá đương đại.