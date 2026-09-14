Bộ đôi HONOR Magic 9 Series lộ diện cấu hình mạnh mẽ với chip 2nm cùng viên pin tới 8.800mAh HONOR Magic 9 và Magic 9 Pro Max gây sốt với thông số kỹ thuật mạnh, trang bị pin đến 8.800mAh cùng camera tiềm vọng 200MP trước ngày ra mắt chính thức.

Bộ đôi flagship HONOR Magic 9 và Magic 9 Pro Max vừa bị rò rỉ thông số kỹ thuật toàn diện trước thềm sự kiện công nghệ Magic Grand Ceremony diễn ra vào ngày 28/9 tại Bắc Kinh. Thông tin từ tài khoản công nghệ Digital Chat Station cho thấy thế hệ điện thoại mới này sở hữu dung lượng pin lên đến 8.800mAh, vi xử lý tiến trình 2nm tiên tiến cùng thiết kế camera selfie vuông mới lạ.

HONOR Magic 9 có thiết kế bắt mắt

HONOR Magic 9 tiêu chuẩn: Thiết kế nhỏ gọn và cụm camera đột phá

Phiên bản tiêu chuẩn HONOR Magic 9 hướng đến sự cân bằng với kích thước tương đối gọn gàng. Máy được trang bị màn hình LTPS 6.37 inch, độ phân giải 2.664 x 1.236 pixel và hỗ trợ tần số quét 120Hz mượt mà. Điểm nhấn công nghệ đáng chú ý ở mặt trước là camera selfie 55MP được tạo hình khối vuông độc đáo, lần đầu tiên xuất hiện trong thế giới điện thoại Android.

Về khả năng bảo vệ và độ bền, mẫu máy này hỗ trợ các tiêu chuẩn kháng nước và kháng bụi cao cấp IP68/69/69K. Bên cạnh đó, thiết bị còn tích hợp phím cứng chuyên dụng cho tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) cùng nút bấm chụp ảnh vật lý giúp thao tác nhiếp ảnh nhanh chóng.

Điện thoại có sức mạnh ấn tượng

Mặt lưng máy nổi bật với cụm camera xếp ngang gồm cảm biến chính 200MP, ống kính góc siêu rộng 50MP và camera tele tiềm vọng 200MP có khả năng zoom quang học 3.5x. Thiết bị vận hành trên vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5, đi kèm viên pin dung lượng lớn 8.000mAh hỗ trợ sạc nhanh có dây 80W và sạc không dây 50W.

HONOR Magic 9 Pro Max: Cấu hình đỉnh cao với chip tiến trình 2nm

Biến thể cao cấp HONOR Magic 9 Pro Max sở hữu những thông số kỹ thuật vượt bậc nhằm phục vụ người dùng yêu cầu hiệu năng tối đa. Mặt trước máy là màn hình LTPO kích thước 6.8 inch, đạt độ phân giải 2.868 x 1.320 pixel. Trọng tâm sức mạnh của máy đến từ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6 sản xuất trên tiến trình 2nm hiện đại nhất.

HONOR Magic 9 Series sẽ ra mắt vào ngày 28/9

Khả năng nhiếp ảnh trên phiên bản Pro Max được gia tăng với cảm biến chính kích thước lớn 1/1.28 inch và camera tele tiềm vọng cảm biến 1/1.4 inch. Thiết bị tích hợp viên pin dung lượng tới 8.800mAh, sạc nhanh có dây 100W cùng sạc không dây 80W. Trải nghiệm đa phương tiện và bảo mật được củng cố nhờ hệ thống nhận diện khuôn mặt 3D và dàn loa kép stereo 1216.

Bảng so sánh thông số kỹ thuật dự kiến giữa hai phiên bản

Các thông số rò rỉ thể hiện rõ sự phân cấp giữa phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản cao cấp nhất trong dòng Magic 9:

Thông số kỹ thuật HONOR Magic 9 HONOR Magic 9 Pro Max Màn hình 6.37 inch LTPS, 120Hz, 2.664 x 1.236 pixel 6.8 inch LTPO, 2.868 x 1.320 pixel Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 Snapdragon 8 Elite Gen 6 (tiến trình 2nm) Camera chính 200MP Cảm biến kích thước 1/1.28 inch Camera tiềm vọng 200MP (zoom quang 3.5x) Cảm biến kích thước 1/1.4 inch Camera trước 55MP (thiết kế vuông) Hỗ trợ nhận diện khuôn mặt 3D Dung lượng pin 8.000mAh 8.800mAh Công nghệ sạc Có dây 80W, không dây 50W Có dây 100W, không dây 80W

Sự kiện ra mắt chính thức vào ngày 28/9 tại Bắc Kinh sẽ là thời điểm HONOR công bố chi tiết về giá bán cũng như kế hoạch phát hành của dòng sản phẩm cao cấp này.