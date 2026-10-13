Bộ Sưu Tập Nhà Apple ra mắt: Chiến lược smarthome hợp tác cùng LG và Schneider Electric Dòng phụ kiện Bộ Sưu Tập Nhà Apple tích hợp camera 2,5K, khóa UWB cùng bộ điều nhiệt thông minh hợp tác với LG và Schneider Electric, bảo mật mã hóa đầu cuối.

Bộ Sưu Tập Nhà Apple (Apple Home Collection) là dòng thiết bị phụ kiện nhà thông minh mới nhất được Apple phát triển nhằm mở rộng hệ sinh thái ứng dụng Nhà (Home). Thay vì tự sản xuất toàn bộ phần cứng độc lập, hãng đã chọn phương thức hợp tác chiến lược với các tên tuổi phần cứng hàng đầu gồm LG Electronics và Schneider Electric để tối ưu hóa khả năng vận hành và tiêu chuẩn kết nối.

Hệ sinh thái mới giải quyết trực tiếp một trong những trở ngại lớn nhất của người dùng nhà thông minh: sự phân mảnh về ứng dụng quản lý và lo ngại về bảo mật dữ liệu riêng tư.

Bộ Sưu Tập nhà Apple. Ảnh: Apple.com

Kiến trúc vận hành tập trung và tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu

Bộ Sưu Tập Nhà Apple bao gồm camera giám sát trong nhà và ngoài trời, bộ điều chỉnh nhiệt độ, cảm biến thông minh, chuông cửa cùng khóa cửa tích hợp video. Điểm nhấn kỹ thuật quan trọng của dòng sản phẩm này là khả năng đồng bộ trực tiếp thông qua ứng dụng Nhà trên iPhone, iPad, Mac, Apple TV 4K hoặc HomePod mà người dùng không cần phải tải ứng dụng bên thứ ba hay tạo tài khoản trung gian.

Về phương diện an toàn dữ liệu, toàn bộ tín hiệu hình ảnh và trạng thái điều khiển từ phụ kiện đều được mã hóa đầu cuối (End-to-End Encryption) bên trong ứng dụng Nhà. Cơ chế này ngăn chặn việc giải mã dữ liệu trên đường truyền, đồng nghĩa với việc kể cả Apple, LG Electronics hay Schneider Electric đều không thể truy cập vào dữ liệu vận hành thực tế tại nhà của người dùng.

Chuông Cửa Thông Minh Có Video của LG với màu Bạc Tinh Hoa và Than Chì Tinh Hoa. Ảnh: Apple.com

Hệ thống giám sát hình ảnh từ LG với độ phân giải 2,5K

Phần cứng giám sát trong bộ sưu tập do LG phụ trách phát triển, gồm bốn biến thể camera sở hữu độ phân giải sắc nét lên đến 2,5K. Thiết bị hỗ trợ xem trực tiếp và lưu trữ video lịch sử 10 ngày thông qua dịch vụ lưu trữ đám mây iCloud+ có tích hợp công nghệ phân tích tìm kiếm thông minh.

Đáng chú ý, Chuông Cửa Video của LG sở hữu hệ thống camera kép hỗ trợ người dùng bao quát cùng lúc cả khuôn mặt khách bấm chuông lẫn các bưu kiện đặt dưới sàn. Bên cạnh đó, Đèn Rọi Camera và Camera Ngoài Trời được trang bị cảm biến quan sát ban đêm có màu sắc, khắc phục nhược điểm mất chi tiết của hồng ngoại đơn sắc truyền thống.

Để bảo đảm sự riêng tư trong không gian sống, Camera Trong Nhà tích hợp khớp cơ học tự động. Ống kính sẽ tự động nghiêng xuống khi người dùng ra ngoài và quay ngược hoàn toàn về phía sau để ngắt ghi hình ngay khi phát hiện các thành viên trong gia đình đã trở về.

Quản lý truy cập bằng sóng UWB và kiểm soát nhiệt độ thông minh

Thiết bị Khóa Thông Minh Deadbolt do LG chế tạo ứng dụng công nghệ định vị băng thông siêu rộng (Ultra Wideband - UWB). Công nghệ này cho phép hệ thống đo lường chính xác khoảng cách thực tế giữa ổ khóa và thiết bị của người dùng, tự động mở chốt khi phát hiện chủ nhân cầm iPhone hoặc đeo Apple Watch tiến đến gần cửa, đồng thời phát cảnh báo tự động nếu cửa bị hở.

Phụ kiện Bộ Sưu Tập Nhà Apple nổi bật với thiết kế tinh giản, tối giản và vật liệu cao cấp. Ảnh: Apple.com

Ở mảng quản lý năng lượng, Bộ Điều Chỉnh Nhiệt Độ Thông Minh do LG và Schneider Electric phối hợp phát triển được trang bị thuật toán Nhiệt Độ Thích Ứng. Hệ thống tự động cân chỉnh chu trình làm mát hoặc sưởi ấm dựa theo sự hiện diện thực tế của con người thay vì bắt buộc người dùng lập lịch trình cố định. Tại thị trường Hoa Kỳ, nền tảng còn cung cấp chỉ số tiêu hao điện năng và khuyến nghị dùng năng lượng sạch cho hệ thống HVAC.

Bảng tổng hợp đặc tính kỹ thuật chính

Dòng sản phẩm Đơn vị phát triển Đặc tính kỹ thuật cốt lõi Camera giám sát LG Electronics Độ phân giải 2,5K, nhìn đêm có màu, cơ chế che ống kính vật lý, tương thích iCloud+ Chuông cửa thông minh LG Electronics Hệ thống camera kép quan sát diện rộng và gói hàng Khóa cửa Deadbolt LG Electronics Công nghệ định vị UWB không chạm, cảnh báo chốt cửa Bộ điều nhiệt thông minh LG & Schneider Electric Tính năng Nhiệt Độ Thích Ứng, tối ưu hệ thống HVAC

Các thiết bị trong Bộ Sưu Tập Nhà Apple dự kiến sẽ chính thức mở bán tại thị trường Hoa Kỳ, Canada và Vương quốc Anh vào tháng 12 năm 2026, trước khi mở rộng danh mục sản phẩm bổ sung vào đầu năm 2027.