Bộ Tài chính ban hành quy định mới về thủ tục hải quan bảo hộ sở hữu trí tuệ Quyết định 1411/QĐ-BTC chính thức chuẩn hóa quy trình giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ sở hữu trí tuệ, áp dụng mức phí 200.000 đồng mỗi hồ sơ.

Ngày 9 tháng 6 năm 2026, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1411/QĐ-BTC nhằm sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan. Trọng tâm của văn bản này là quy trình kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (SHTT), có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 3 năm 2026.

Chuẩn hóa quy trình giám sát hàng hóa có yêu cầu bảo hộ SHTT

Thủ tục mới (mã hồ sơ 1.007797) bao gồm các nội dung về đề nghị, gia hạn và chấm dứt thời hạn kiểm tra, giám sát đối với hàng hóa có yêu cầu bảo hộ quyền SHTT. Cơ quan trực tiếp giải quyết và tiếp nhận hồ sơ là Cục Hải quan.

Theo quy định, người nộp đơn thực hiện đăng ký trực tuyến thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan. Trong trường hợp hệ thống gặp sự cố kỹ thuật hoặc chưa đáp ứng điều kiện, doanh nghiệp có thể gửi một bộ hồ sơ giấy trực tiếp tại bộ phận một cửa hoặc qua đường bưu điện.

Thời hạn giải quyết và chi phí thực hiện

Bộ Tài chính quy định rõ các mốc thời gian xử lý hồ sơ nhằm đảm bảo tính minh bạch và hỗ trợ doanh nghiệp. Cụ thể:

Hồ sơ đề nghị mới hoặc gia hạn: Giải quyết trong vòng 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Lưu ý, hồ sơ gia hạn phải nộp chậm nhất 20 ngày trước khi văn bản thông báo cũ hết hiệu lực.

Giải quyết trong vòng 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Lưu ý, hồ sơ gia hạn phải nộp chậm nhất 20 ngày trước khi văn bản thông báo cũ hết hiệu lực. Cập nhật, bổ sung thông tin hoặc chấm dứt: Giải quyết trong vòng 5 ngày làm việc.

Giải quyết trong vòng 5 ngày làm việc. Bổ sung hồ sơ thiếu: Người nộp đơn có tối đa 10 ngày làm việc để hoàn thiện sau khi nhận thông báo.

Về mặt tài chính, mức phí hải quan được áp dụng là 200.000 đồng/đơn cho mỗi lần thực hiện thủ tục.

Yêu cầu bắt buộc về hồ sơ doanh nghiệp

Để được chấp thuận giám sát, hàng hóa xuất nhập khẩu phải được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ hợp pháp tại Việt Nam. Hồ sơ bao gồm:

Đơn đề nghị theo mẫu (đăng ký mới, gia hạn hoặc chấm dứt).

Văn bằng bảo hộ hoặc tài liệu chứng minh quyền SHTT (có thể khai thông tin điện tử kèm trang tra cứu).

Ảnh chụp thực tế và mô tả chi tiết đặc điểm phân biệt hàng thật và hàng giả.

Danh sách các tổ chức, cá nhân tham gia xuất nhập khẩu liên quan.

Văn bản ủy quyền hợp pháp (nếu thực hiện qua đại diện).

Quyết định 1411/QĐ-BTC sẽ bãi bỏ các quy định cũ tại Quyết định số 446/QĐ-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2020, đánh dấu bước tiến mới trong việc thắt chặt quản lý và bảo vệ quyền lợi chính đáng của các chủ thể sở hữu trí tuệ tại thị trường Việt Nam.